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Способ борьбы с муравьями на участке назвали специалисты
21.11.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Стало известно, как без помощи дорогостоящей продукции химической промышленности устранить
Согласно словам экспертов, можно самостоятельно приготовить бюджетное средство, которое не хуже дорогостоящего препарата из магазина избавит участок от данных насекомых. Также преимуществом самодельной отравы является то, что она не оказывает негативное влияние на растения и отпугивает других вредителей. Чтобы приготовить такое средство, специалисты рекомендовали приобрести нашатырный спирт, который продается в любой аптеке.
Согласно их словам, через один-два дня насекомые исчезнут с участка. Если данный метод не помог избавиться от муравьев, необходимо снова приготовить такое средство и использовать его, пока насекомые не исчезнут, пишут «
Ранее депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин рассказал, что до начала декабря
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Согласно их словам, через один-два дня данные насекомые исчезнут.
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