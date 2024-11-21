Способ борьбы с муравьями на участке назвали специалисты

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Стало известно, как без помощи дорогостоящей продукции химической промышленности устранить муравьев на дачном участке. Специалисты назвали эффективный способ.

Согласно словам экспертов, можно самостоятельно приготовить бюджетное средство, которое не хуже дорогостоящего препарата из магазина избавит участок от данных насекомых. Также преимуществом самодельной отравы является то, что она не оказывает негативное влияние на растения и отпугивает других вредителей. Чтобы приготовить такое средство, специалисты рекомендовали приобрести нашатырный спирт, который продается в любой аптеке.

«Рецепт простой: 10 миллилитров нашатыря необходимо размешать в одном литре воды. Важно: все манипуляции с препаратом стоит проводить не в доме, а на открытом воздухе. Когда все будет готово, вылейте это «кустарное» средство прямо в муравейник», – проинформировали эксперты.

Согласно их словам, через один-два дня насекомые исчезнут с участка. Если данный метод не помог избавиться от муравьев, необходимо снова приготовить такое средство и использовать его, пока насекомые не исчезнут, пишут « БелНовости ».