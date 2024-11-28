Появился путеводитель по возможностям Out-of-Home рекламы для бизнеса в Беларуси. Вот как он устроен

Источник материала: ProBusiness

В Беларуси появилась бета-версия путеводителя по местным медиа, Local Guide Media . Площадка представляет собой интерактивную платформу, на которой собраны все доступные форматы и места для размещения Out-of-Home рекламы: билборды и лайтпостеры, лифты, газеты и радиостанции, а также уличные экраны и доски объявлений.

Поговорили с командой по разработке путеводителя — заместителем директора по маркетингу ООО «БелВнешРеклама» Алексеем Вергейчиком и ведущим специалистом по маркетингу Дарьей Якубович о том, чем путеводитель полезен для бизнеса, и какие перспективы есть у площадки.

«Понимаем эту боль: хочется составить комплексный маркетинг-микс, но столько трудностей, что опускаются руки»



Алексей Вергейчик

Заместитель директора по маркетингу ООО «БелВнешРеклама»

— Расскажите, как появилась идея путеводителя по медиа lgm.by? В чем была основная задумка?

— Изначально в компании велась работа по размещению клиентов не только на собственных билбордах, но и на других каналах в сегменте Out-of-Home. Но стало очевидно, что и мы и клиенты тратим много времени на выбор места и формата размещения.

Чтобы найти «болевые» точки, мы провели оценку механики работы и используемого инструментария: таблиц Excel разных форматов, презентаций сторон в Word, PDF, PowerPoint. Идея нового продукта родилась исходя из потребности найти способ экономить самый ценный ресурс — время.

Поняли, что нам нужен алгоритм, который сможет ускорить этот процесс — как для клиента, так и для нашей компании, чтобы это была win-win история. В итоге силами нашего подразделения BZR Technology мы создали платформу, которая помогает клиентам оперативно планировать рекламные кампании, а нам — увеличивать объемы закупок и ускорять обработку запросов.

Первоначально мы делали продукт исключительно для себя. Однако после первых тестов и получения фидбэка со стороны наших менеджеров и клиентов, решили, что будет здорово вывести lgm.by на рынок. Сейчас мы готовы увеличивать конверсию. Миссия нашей компании в том, чтобы постепенно развивать рынок оффлайн-рекламы, в том числе в сегменте Out-of-Home. Если операторы будут видеть, что есть системность и консолидация, что весь рынок приходит к единым стандартам, то появится и готовность с этим рынком работать активнее.





— Почему, на ваш взгляд, такой ресурс был нужен рынку? Ведь есть немало баинговых агентств, которые уже давно работают с Out-of-Home рекламой.

— Да, есть крупные баинговые агентства, но они работают в основном только с крупным бизнесом, большими компаниями. У малого и среднего бизнеса просто нет тех объемов, с которыми было бы интересно работать агентствам. Да и самому бизнесу сервис агентств часто не по карману. Поэтому наша площадка стала ответом на существующий на рынке запрос.

При этом отмечу, что крупные компании тоже заинтересованы в использовании возможностей площадки. Более того, некоторые из них уже пользуются этим продуктом. Например, среди активных пользователей у нас уже сейчас есть крупный ритейлер. Когда есть какая-то локальная акция или запланировано открытие нового магазина, им гораздо удобнее заходить на наш ресурс и выбирать места для размещения рекламы в нужной им локации.

Далее мы получаем запрос, оцениваем, какие рекламные площади свободны, какова стоимость у подрядчика. И компания сразу получает ответ по доступности и ценам выбранных позиций. Это быстрый вариант для проведения точечной рекламной кампании, который экономит время и клиенту, и нам.

Я сам долго проработал на стороне клиентов в маркетинге и понимаю эту боль: хочется составить комплексный маркетинг-микс, но для этого придется потратить уйму времени и сил. Причем порой на самые простые задачи. У нас в стране пока нет единых центров с полным спектром услуг. И есть шанс, что мы постепенно дадим начало одному из таких.

«Собираем аналитику, которая наконец задаст стандарты в нашем сегменте рынка»



Дарья Якубович

Ведущий специалист по маркетингу ООО «БелВнешРеклама»

— Какие возможности открывает lgm.by для бизнеса? Будет ли расширяться функционал?

— Сейчас мы выпускаем продукт в его бета-версии, которая будет дополняться и редактироваться, исходя из получаемой обратной связи от рынка.

Потенциал для развития площадки довольно большой. На сегодня наш путеводитель охватывает объекты наружной рекламы, а также газеты и радиостанции. Пока у нас 5 основополагающих блоков, которые уже запущены и постоянно дополняются.

Мы надеемся, что рынок тоже будет откликаться и давать обратную связь. Если кто-то будет находить какие-то ошибки, то сможет легко с нами связаться и сообщить об этом.

Операторы и медиа, которые не найдут себя на платформе, также могут напрямую обращаться к нам. Единственное важное условие — возможность адекватно взаимодействовать для выполнения заказов клиентов. Например, если речь о газете, то мы будем ожидать гарантий своевременного размещения, соответствия цены и качества, соответствия охвата, прозрачный документооборот.

На данный момент по наружной рекламе мы уже собрали около 97% подрядчиков, которые представлены на рынке. Мы в той или иной мере уже со всеми пообщались, знаем, как и с кем работать. И то, что представлено на площадке сейчас, мы действительно можем предоставлять.

— А как обстоят дела с обновлениями? Условно: появился новый билборд или газета — нужно оперативно добавить на площадку. Расскажите, как это налажено?

— Под этот проект выделен штат сотрудников, у которых есть дедлайны по обновлениям, определены периоды, когда вносятся данные. Мы не только реагируем на запросы, но и активно мониторим рынок. Конечно, мы не можем отследить все и всех. Но наша задача развить продукт так, чтобы информация поступала к нам извне и локальные операторы находили нас сами.

Кроме того, мы планируем расширение возможностей площадки. Постоянно ведется работа по другим направлениям и каналам рекламы. Не буду пока говорить, о каких именно из них идет речь. Но мы уже подготовили базу подрядчиков, прописали логику взаимодействия. Нужно время, чтобы продукт прошел внутреннее тестирование, были исправлены недочеты. Но затем обновления не заставят себя ждать.

«Расширяем общий „пирог“ — значит, увеличиваем и свою долю»

— Ресурс только начинает работать на рынке. Но, может быть, вы уже видите какие-то первые результаты, обращения?

— Площадкой уже некоторое время пользуются наши клиенты, которые давно с нами сотрудничают. Главная ценность на данном этапе — существенная экономия времени. Но также это возможность комплексного подхода к маркетинговым кампаниям, более качественная реализация локальных или адресных кампаний.

Мы видим, что рынок уже сейчас начал получать пользу. Например, у нас теперь есть возможность собирать какую-то независимую и объективную аналитику. Мы можем достоверно оценить общее количество конструкции по наружной рекламе в Беларуси, определить долю рынка по установленным билбордам по всей стране. И такого рода информация может быть доступна буквально за пару кликов.

В дальнейшем мы планируем делиться кейсами по рынку, представлять данные нашей аналитики. Это значит, что в перспективе у нас будет основательная база данных по направлению Out-of-Home по всей Беларуси.



Алексей Вергейчик

Заместитель директора по маркетингу ООО «БелВнешРеклама»

— Какие перспективы вы видите для развития lgm.by?

— Наша основная цель — стать одним из крупнейших ресурсов Out-of-Home рекламы в нашей стране. А возможно, и в ближнем зарубежье. Мы осознаем, что это высококонкурентный рынок. Поэтому подробностями дальнейшего развития мы пока не готовы делиться. Идея тоже многого стоит.

Похожие порталы есть в других странах. Мы анализируем их опыт и понимаем, где можем быть лучше.

Нам предстоит огромный фронт работ. Ведь мы претендуем на то, чтобы стать центром притяжения для множества видов рекламы. Есть понимание, что в нашей сфере нужно многое стандартизировать. Условно, нужно попробовать договориться на рынке, по каким правилам и регламентам мы все работаем.

Приведу пример: один подрядчик обозначает стороны билборда с помощью букв А и B, другой цифрами — 1 и 2, третий кириллицей — А и Б. В итоге клиент получает список с разными условными обозначениями и вынужден разбираться сам. Также многие операторы по-разному называют одни и те же конструкции: у кого-то — экран, у других — дисплей, у третьих — LED-панель, или вообще — видео-билборд. Поэтому рынку все же нужна стандартизация.

Более того, для клиентов помимо понятных и удобных условий для выбора и планирования маркетинговых кампаний, мы даем возможность проще составлять маркетинг-микс. Это жонглирование видами рекламы, позволяющее максимально эффективно преподнести продукт. Чтобы качественно жонглировать, наш «мячик» Out-of-Home рекламы должен быть похож на «мячик» интернета — такой же удобный и понятный.

Как только рынок станет понятен нашим клиентам, мы увеличим размер общего «пирога». Эту мысль мы стараемся доносить операторам. Наш проект — не альтруизм, мы развиваем рынок в том числе для того, чтобы всем (и нам в том числе) было на нем было комфортно и выгодно работать.