400 м2 светодиодных экранов, VR футбол с мировой звездой, дрифт-симулятор и AI-музыканты: что посмотреть на One AI Forum

Источник материала: ProBusiness





29 и 30 ноября в Минске пройдет крупнейший в СНГ форум по искусственному интеллекту – One AI Forum. Мероприятие пройдет на площади в 12 000 квадратных метров и соберет в одном месте 30 спикеров, более 100 проектов и 5 тысяч гостей. В субботу, 30 ноября, гостям до 18 лет и студентам вход свободный.

29 ноября запланирована насыщенная деловая программа: выступления экспертов, презентации продуктов и взаимодействие бизнеса и стартапов.

30 ноября – День открытых дверей. Фокус будет сделан на стенды разработчиков: команды расскажут о своих проектах, часть из которых можно будет протестировать. В этот день на форуме ждут всех, кто интересуется высокими технологиями и ИИ.

Ожидается визит звездных гостей – серебряного призера Евро-2008 и экс-форварда сборной Германии Кевина Кураньи, чемпионов Беларуси по дрифту Дмитрия Нагулы и Алексея Вишневского, а также других.

ТОП-5 стендов, которые стоит посетить

Виртуальный футбол

Компания XR LAB продемонстрирует первую демо-версию футбольной VR-аркады под рабочим названием "Проект Фьюжн". Для этого будут оборудованы две специальные футбольные площадки, где состоятся игры. Также можно будет опробовать часть умного костюма с технологией smart haptic, благодаря которой игрок чувствует разные ощущения от прикосновений, покалываний до капель дождя. Гостей будет ждать специальный гость – серебряный призер Евро-2008 и экс-форвард сборной Германии Кевин Кураньи.





Иммерсивный дрифт

На форуме представят дрифт-симулятор Immersive Drift. Любой желающий сможет пощекотать себе нервы и проверить на прочность вестибулярный аппарат, а огромные экраны с гоночным треком, окружающие автомобиль, окончательно сотрут грань между реальным и виртуальным мирами.





JGGL

JGGL – экосистема, в рамках которой разрабатываются продукты на основе ИИ для творчества и креатива, – представит ряд своих проектов.

JGGL APP – это эмоциональная социальная сеть генеративного контента, где каждый человек без специальных навыков с помощью ИИ сможет создать изображение, музыку или видео. Приложение находится в разработке, однако у гостей форума будет возможность протестировать часть реализованного функционала — создание изображений.

JGGL BEAT – это VR-ритм-игра, в которой пользователи могут самостоятельно генерировать музыкальное сопровождение с помощью платформы JGGL. На форуме будет доступно ее тестирование.

IMBA Music – музыкальный лейбл ИИ-артистов. На стенде будут представлены виртуальные артисты и их творчество.





Arteki studio

Arteki studio оборудует небольшой кинотеатр, где будут демонстрировать перспективные технологии по созданию мультфильмов. Здесь можно будет посмотреть трейлеры мультиков, которые находятся в производстве. Особенно этот стенд понравится детям. Для них будет создана детская зона. Гостям предложат сделать фото с большими 3D-персонажами из мультфильмов, созданных компанией с помощью ИИ. Здесь же дети получат раскраску в тематике мультфильмов.





UBO (Universal Biometric Office)

Команда разработала цифрового сотрудника, которого можно использовать в офлайн-ритейле. Его задача – собирать и анализировать данные о клиентах. Как это будет работать, можно будет увидеть в специальном магазине, воссозданном на стенде.

Вторая разработка проекта проекта – UBO FSP (Functional State of a Person) – предназначена для анализа физического состояния человека с использованием ИИ и компьютерного зрения.





Одним из способов применения технологии может стать создание пропускной технологии для компаний, банков или вузов. На стенде каждый желающий сможет протестировать разработку.

Спикерами на форуме выступят специалисты крупнейших международных компаний – VK, Альфа Банк, "Сколково", A1, БелВЭБ, Белорусский инновационный фонд, coatingAI и другие. Среди них:

Anderson Rocha (Бразилия) – профессор и научный сотрудник университета Кампинаса, ведущий специалист LinkedIn в области искусственного интеллекта. Выступит с темой “Применение искусственного интеллекта в отраслях экономики: агробизнес, нефтедобыча, здравоохранение”.

(Бразилия) – профессор и научный сотрудник университета Кампинаса, ведущий специалист LinkedIn в области искусственного интеллекта. Выступит с темой “Применение искусственного интеллекта в отраслях экономики: агробизнес, нефтедобыча, здравоохранение”. Михаил Нокарашвили (Беларусь) – музыкант и CEO проекта JGGL Ecosystem. Выступит с темой "ИИ для всех: социальные сети будущего".

(Беларусь) – музыкант и CEO проекта JGGL Ecosystem. Выступит с темой "ИИ для всех: социальные сети будущего". Каролина Епуре (Россия) – глава развития AI-решений для малого бизнеса Альфа Банка. Выступит с темой "Применение генеративного искусственного интеллекта в процессах бизнеса".

(Россия) – глава развития AI-решений для малого бизнеса Альфа Банка. Выступит с темой "Применение генеративного искусственного интеллекта в процессах бизнеса". Семен Теняев (Россия) – IT-предприниматель, инвестор, основатель деловой социальной сети TenChat и группы компаний ВБЦ. Выступит с темой “Убойный mix: социальные сети, сотовые операторы и платежи”.

(Россия) – IT-предприниматель, инвестор, основатель деловой социальной сети TenChat и группы компаний ВБЦ. Выступит с темой “Убойный mix: социальные сети, сотовые операторы и платежи”. Эльдар Муртазин (Россия) – аналитик рынка мобильной связи, писатель, основатель и главный редактор сайта Mobile-Review.com. Выступит с темой “Что делают производители в массовом "железе”: AI, дата-центры и пользовательские устройства”.