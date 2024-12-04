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Как защититься от кражи информации и нечестных сотрудников: вебинар по коммерческой тайне 15 декабря

04.12.2024 21:37 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

Фото с сайта gubdaily.ru
Фото с сайта gubdaily.ru

Кража сотрудниками базы данных, утечка информации и конкурентная разведка. Острые вопросы, связанные с защитой коммерческой тайны, как никогда ключевые для бизнеса.

15 декабря Клуб Про бизнес проводит экспертный вебинар с участием  Надежды Шакель, старшего юриста компании «Степановский, Папакуль и партнёры. Юридические услуги». Обсудим наболевшее! 

Что узнаем

  • Можно ли защитить коммерческой тайной все, что есть в организации?
  • Передача коммерческой тайны контрагентам: процедура, договорное оформление, риски
  • Обязанности компании как получателя коммерческой тайны. Что надо учесть, чтобы в дополнение к коммерческой тайне не получить ответственность.
  • Работники как основной источник утечки коммерческой тайны. Документы и не только
  • Ответы на вопросы, общение со спикером


⇒ Встречаемся в онлайн 15 декабря 2024, с 14:00- 15:00 по Минскому времени

Спикер – Надежда Шакель, старший юрист ООО «Степановский, Папакуль и партнёры. Юридические услуги»
 

Надежда Шакель, фото из личного архива
Надежда Шакель, фото из личного архива


Стоимость участия в вебинаре 50 BYN

Чтобы принять участие во встрече, пройдите по ссылке для оплаты

Чтобы стать постоянным участником Клуба — на club.probusiness.io или пишите руководителю проектов club@probusiness.io, звоните +375296228835

Ждем Вас 15 декабря!


В 2024 Клуб Про бизнес признан лучшим бизнес-клубом Беларуси — мы победили в самой престижной в стране премии «НОМЕР ОДИН!» Спасибо за доверие!

 
 
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Кража сотрудниками базы данных, утечка информации и конкурентная разведка. Острые вопросы, связанные с защитой коммерческой тайны, как никогда ключевые для...
 
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