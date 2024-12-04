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Как защититься от кражи информации и нечестных сотрудников: вебинар по коммерческой тайне 15 декабря
04.12.2024 21:37 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Кража сотрудниками базы данных, утечка информации и конкурентная разведка. Острые вопросы, связанные с защитой коммерческой тайны, как никогда ключевые для бизнеса.
15 декабря Клуб Про бизнес проводит экспертный вебинар с участием Надежды Шакель, старшего юриста компании
Что узнаем
Спикер – Надежда Шакель, старший юрист ООО «Степановский, Папакуль и партнёры. Юридические услуги»
Чтобы принять участие во встрече,
Чтобы стать постоянным участником Клуба —
Ждем Вас 15 декабря!
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Как защититься от кражи информации и нечестных сотрудников: вебинар по коммерческой тайне 15 декабря
Кража сотрудниками базы данных, утечка информации и конкурентная разведка. Острые вопросы, связанные с защитой коммерческой тайны, как никогда ключевые для...
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