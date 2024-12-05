Блогеры и таргет: как эффективно работать с внешним продвижением товаров на маркетплейсах

Источник материала: ProBusiness





Конкуренция на маркетплейсах постоянно растет, поэтому каждому продавцу необходимо думать о дополнительных источниках трафика на карточки товаров. Владислав Лопунов, действующий селлер на Wildberries и Ozon, поделился на конференции «МАРКЕТПЛЕЙСЫ-2025: ПРОДАЖИ И РОСТ» своим опытом продвижения через блогеров и таргет. «Про бизнес» публикует советы предпринимателя о том, как продавать эффективно.

Партнеры конференции:

ПартнерПак

OZON

ПОСТАВКИ ОПТОМ БАЙ

ШЕЛЛБИ ПРО

ИНТЕР-ФРЕЙТ

LETEK

Поиск и проверка блогеров

— Как продавать на маркетплейсах и использовать рекламу у блогеров? Первое — нужно понять, где искать блогеров, как их проверять, как правильно писать технические задания для них, каким образом отслеживать рекламу. Сейчас мы для большей эффективности используем самовыкупы через блогеров: когда он заказывает товар, делает фото продукта и видеоотзыв.



Источник: скриншоты из презентации В. Лопунова

Блогеров можно искать в Youtube, Telegram-каналах по ключевым словам. Для этого можно воспользоваться агрегаторами, отзовиками, где про результаты сотрудничества с конкретным блогером будет много информации. Есть специальные Telegram-боты для парсинга. В них можно ввести ник блогера и собрать по нему всю важную статистику: динамика в подписчиках, как он отработал с тем или иным продуктом, ER (Engagement Rate) — уровень вовлеченности подписчиков в контент блогера.



Источник: скриншоты из презентации В. Лопунова

Такого рода проверки нужны для того, чтобы понять, есть ли смысл заказывать рекламу у конкретного блогера. Часто, в 30% случаев, статистика может быть искуственно завышена. В любых социальных сетях накрутить подписчиков несложно и недорого, поэтому многие блогеры к этому прибегают. Именно поэтому важно анализировать ER, так как накрутить reels-просмотры, комментарии сложнее: это реальное взаимодействие аудитории с контентом. Менее 1% — это низкий показатель, от 1% до 3,5% — это средний показатель, от 3,5% до 6% — высокий, выше 6% — это очень высокий показатель. Этот параметр важен и в работе с крупными блогерами, от 30 тыс. подписчиков. Хотя при меньшем количестве подписчиков активность аудитории у блогера выше — так работают алгоритмы социальных сетей.



Источник: скриншоты из презентации В. Лопунова

В техническом задании блогеру нужно преподнести товар максимально нативно, и в то же время с продажей. Это сложная задача, но она эффективна, и реализовать ее можно в обзорах покупок с маркетплейсов.

Рекламу у блогеров обязательно нужно проверять, следить за внешним трафиком, создав ссылку с UTM-меткой. Отслеживать переходы можно с помощью бесплатного расширения Evirma , которое позволяет посмотреть количество переходов, комментарии, последние активности. Второй способ — расширение Jam . С его помощью можно просматривать по артикулу активность: это и переходы в карточку, и запросы, и количество покупок, заказов.





Когда мы размещаем рекламу у блогеров, то просим, если это контент, где нельзя прикрепить ссылку, указывать артикулы, потому что так мы можем увидеть статистику. Если мы можем прикрепить ссылку, то обязательно ее размещаем, чтобы люди могли перейти на карточку, в свой кабинет и уже оттуда начать заказывать.

Как масштабировать закупку рекламы?

Есть два способа масштабировать закупку рекламы. Первый — передать задачу менеджеру маркетплейсов. Второй — нанять менеджера на закупку рекламы, но здесь нужен бюджет на работу самого менеджера. Когда мы начинаем заказывать рекламу каждый день у какого-то блогера, то, конечно, появляется большое количество согласований, работы с самими блогерами или с их менеджерами. Логичным шагом будет появление отдельного специалиста.

Как получить выкупы, отзывы с фото и видео плюс рекламу у блогера? Сейчас отзывы, которые были сделаны через самовыкупы, не будут публиковаться из-за того, что искусственный интеллект их обрабатывает и убирает. Но мы все равно не делаем самовыкупы самостоятельно — нашли иное решение. Мы сотрудничаем с блогерами, которые работают по бартеру. В основном, это не очень крупные блогеры по количеству подписчиков и охватов. Мы размещаем у них рекламу следующим способом: даем ключевое слово, по которому они ищут наш товар, при этом не скидываем ни артикул, ни ссылку. Так мы получаем пользовательское взаимодействие с маркетплейсом, который распознает это действие как реальный выкуп. А дальше просим сделать обзор, фотографии, написать отзыв. Таким образом мы получаем хорошую обратную связь на товар, которую можно потом использовать.





Источник: скриншоты из презентации В. Лопунова

Для такой работы нужен менеджер, который будет распространять информацию в общих для блогеров чатах. Так будут отзываться те люди, которым действительно товар нужен. Вы получаете отзыв, рекламу, контент, который можете использовать в своих социальных сетях. Отзыв с фотографией или видео увеличивают процент выкупа товара.

Таргетированная реклама

Все товары, которые мы рекламируем через Яндекс.Директ, получают неплохой охват и конвертируются в продажу. В этом сервисе нужно просто вставить ссылку на свой товар либо магазин, и направлять таким образом трафик к себе. Обычно, если это высококонкурентная ниша, там много селлеров из Яндекс. Маркета, потому что им отдан приоритет, так как это система Яндекса. Но даже если вас нет в Маркете, то все равно можно размещать свои товары, и вы будете показываться на верхних позициях.

На данный момент во Вконтакте сложная аудитория. Она приходит за счет влияния больших медиа, больших бюджетов на блогеров, но там не задерживается, к сожалению. В Одноклассниках трафик дешевле по сравнению с Вконтакте, поэтому, если у вас есть аудитория 55+, то эту соцсеть можно рассматривать для продаж. ВК и ОК объединились, и с рекламного кабинета Вконтакте можно настраивать рекламу в Одноклассниках.





Оценивать эффективность каждой площадки нужно отдельно. Всегда необходимо ставить UTM-метки, когда человек переходит по ней, он попадает на страницу, так называемую прокладку, где фиксируются все переходы, а дальше уже фиксируется клик на товар. Так мы можем посмотреть реальное соотношение кликов с площадки и кликов у нас.

Эффективность продвижения зависит от того, в какой нише вы работаете. Через таргет, ВК, ОК лучше всего заходить с продвижением вау-товаров. Например, корм для животных — это не вау-товар, так что эти инструменты можно и не использовать для рекламы. А вот у хайповых 3D-стикеров из Amazon, например, было бы большое количество переходов.