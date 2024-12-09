Итоги Su&IT 2024: Экспертное жюри оценило инновационные стартапы в Минске

23 ноября 2024 года в Минске состоялся конкурс стартапов Su&IT 2024, собравший более 300 участников – предпринимателей, инвесторов и лидеров IT-индустрии. Мероприятие стало площадкой для презентации инновационных решений в сферах искусственного интеллекта, медицины, компьютерного зрения и строительства.
Организацией мероприятия занимались Луць Дарья и Гурская Марина, которые внесли значительный вклад в его успешную реализацию.
Экспертное жюри конкурса
Руководители технологических компаний
Денис Кириченко – CEO Voiset.io, основатель компании с оборотом более 1 млн долларов и сооснователь VroomGames
Василий Домников – Co-founder и CTO международной IT компании Magora
Егор Гаврилов – CEO "Apple33" и "Mobile Service", эксперт в области интеграции AI-технологий
Арсений Олевский – Предприниматель с 20-летним опытом в software development, онлайн-рекламе и EdTech
Технические эксперты
Алексей Голенев – CTO стартапа в области генеративного ИИ, специалист по масштабируемым системам
Алексей Захаров – Software Engineer, эксперт в разработке мобильных приложений и AI-технологий
Игорь Галай – Software Architect с экспертизой в серверной разработке и физическом моделировании
Илья Золотов – CTO и эксперт в области IT, AI/ML и бизнес-автоматизации
Бизнес и инвестиции
Александр Литвин – Директор по региональному развитию АО «СпецЭК»
Алексей Сатюков – Lead Business Analyst, эксперт по оптимизации бизнес-процессов
Андрей Шестеров – Сооснователь и бизнес-девелопер, резидент Парка Высоких Технологий
Елена Ерш – Заместитель директора инвестиционной компании "Айгенис"
Игорь Киселев – Program Manager с опытом оптимизации в Amazon и Vaillant Group
Оксана Цигипало – Коммерческий директор, эксперт в области финансового лизинга
Павел Шашурин – Предприниматель с опытом создания международных логистических компаний
Победители конкурса
Opia World – Инновационный сервис для предварительного заказа и оплаты еды через Telegram, упрощающий процесс взаимодействия клиентов с заведениями общественного питания.
SecondStroy – Революционная аутлет-площадка в сфере строительства, создающая эффективный рынок для покупки и продажи строительных материалов и оборудования.
OxyBox – Передовой медицинский комплекс, обеспечивающий персонализированную кислородную терапию как в медицинских учреждениях, так и в домашних условиях.
Разнообразный опыт членов жюри в различных технологических и бизнес-сферах обеспечил всестороннюю оценку представленных проектов. Конкурс подтвердил статус Беларуси как центра развития стартапов, особенно в быстрорастущих технологических отраслях.
Также во время мероприятия прошла Международная премия SU&IT талантливых экспертов: Были награждены лучшие специалисты в айти области и бизнесе.
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