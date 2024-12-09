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Итоги Su&IT 2024: Экспертное жюри оценило инновационные стартапы в Минске

09.12.2024 13:07 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness


23 ноября 2024 года в Минске состоялся конкурс стартапов Su&IT 2024, собравший более 300 участников – предпринимателей, инвесторов и лидеров IT-индустрии. Мероприятие стало площадкой для презентации инновационных решений в сферах искусственного интеллекта, медицины, компьютерного зрения и строительства.

Организацией мероприятия занимались Луць Дарья и Гурская Марина, которые внесли значительный вклад в его успешную реализацию.

Экспертное жюри конкурса

Руководители технологических компаний

  • Денис Кириченко – CEO Voiset.io, основатель компании с оборотом более 1 млн долларов и сооснователь VroomGames
  • Василий Домников – Co-founder и CTO международной IT компании Magora
  • Егор Гаврилов – CEO "Apple33" и "Mobile Service", эксперт в области интеграции AI-технологий
  • Арсений Олевский – Предприниматель с 20-летним опытом в software development, онлайн-рекламе и EdTech

Технические эксперты

  • Алексей Голенев – CTO стартапа в области генеративного ИИ, специалист по масштабируемым системам
  • Алексей Захаров – Software Engineer, эксперт в разработке мобильных приложений и AI-технологий
  • Игорь Галай – Software Architect с экспертизой в серверной разработке и физическом моделировании
  • Илья Золотов – CTO и эксперт в области IT, AI/ML и бизнес-автоматизации

Бизнес и инвестиции

  • Александр Литвин – Директор по региональному развитию АО «СпецЭК»
  • Алексей Сатюков – Lead Business Analyst, эксперт по оптимизации бизнес-процессов
  • Андрей Шестеров – Сооснователь и бизнес-девелопер, резидент Парка Высоких Технологий
  • Елена Ерш – Заместитель директора инвестиционной компании "Айгенис"
  • Игорь Киселев – Program Manager с опытом оптимизации в Amazon и Vaillant Group
  • Оксана Цигипало – Коммерческий директор, эксперт в области финансового лизинга
  • Павел Шашурин – Предприниматель с опытом создания международных логистических компаний

Победители конкурса

  1. Opia World – Инновационный сервис для предварительного заказа и оплаты еды через Telegram, упрощающий процесс взаимодействия клиентов с заведениями общественного питания.
  2. SecondStroy – Революционная аутлет-площадка в сфере строительства, создающая эффективный рынок для покупки и продажи строительных материалов и оборудования.
  3. OxyBox – Передовой медицинский комплекс, обеспечивающий персонализированную кислородную терапию как в медицинских учреждениях, так и в домашних условиях.

Партнёры мероприятия

  • Про бизнес
  • ООО "Технопарк Олика"
  • Школа иностранных языков Филфак
  • Международная ассоциация ИТ-специалистов
  • Бери заряд!
  • Издательство Акварель Медиа
  • Квиз «Держи пять»
  • Музыкальный квиз «Квиз На Бис»
  • Atmosphere
  • CyberX
  • MONIN

Разнообразный опыт членов жюри в различных технологических и бизнес-сферах обеспечил всестороннюю оценку представленных проектов. Конкурс подтвердил статус Беларуси как центра развития стартапов, особенно в быстрорастущих технологических отраслях.

Также во время мероприятия прошла Международная премия SU&IT талантливых экспертов: Были награждены лучшие специалисты в айти области и бизнесе.

Следите за обновлениями и вдохновляйтесь успехами участников на suit.by.

 
Теги: Минск
 
 
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23 ноября 2024 года в Минске состоялся конкурс стартапов Su&IT 2024, собравший более 300 участников - предпринимателей, инвесторов и лидеров IT-индустрии. Мероприятие стало...
 
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