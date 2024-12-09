Итоги Su&IT 2024: Экспертное жюри оценило инновационные стартапы в Минске

Источник материала: ProBusiness

23 ноября 2024 года в Минске состоялся конкурс стартапов Su&IT 2024, собравший более 300 участников – предпринимателей, инвесторов и лидеров IT-индустрии. Мероприятие стало площадкой для презентации инновационных решений в сферах искусственного интеллекта, медицины, компьютерного зрения и строительства.

Организацией мероприятия занимались Луць Дарья и Гурская Марина, которые внесли значительный вклад в его успешную реализацию.

Экспертное жюри конкурса

Руководители технологических компаний

Денис Кириченко – CEO Voiset.io, основатель компании с оборотом более 1 млн долларов и сооснователь VroomGames

Василий Домников – Co-founder и CTO международной IT компании Magora

Егор Гаврилов – CEO "Apple33" и "Mobile Service", эксперт в области интеграции AI-технологий

Арсений Олевский – Предприниматель с 20-летним опытом в software development, онлайн-рекламе и EdTech

Технические эксперты

Алексей Голенев – CTO стартапа в области генеративного ИИ, специалист по масштабируемым системам

Алексей Захаров – Software Engineer, эксперт в разработке мобильных приложений и AI-технологий

Игорь Галай – Software Architect с экспертизой в серверной разработке и физическом моделировании

Илья Золотов – CTO и эксперт в области IT, AI/ML и бизнес-автоматизации

Бизнес и инвестиции

Александр Литвин – Директор по региональному развитию АО «СпецЭК»

Алексей Сатюков – Lead Business Analyst, эксперт по оптимизации бизнес-процессов

Андрей Шестеров – Сооснователь и бизнес-девелопер, резидент Парка Высоких Технологий

Елена Ерш – Заместитель директора инвестиционной компании "Айгенис"

Игорь Киселев – Program Manager с опытом оптимизации в Amazon и Vaillant Group

Оксана Цигипало – Коммерческий директор, эксперт в области финансового лизинга

Павел Шашурин – Предприниматель с опытом создания международных логистических компаний

Победители конкурса

Opia World – Инновационный сервис для предварительного заказа и оплаты еды через Telegram, упрощающий процесс взаимодействия клиентов с заведениями общественного питания. SecondStroy – Революционная аутлет-площадка в сфере строительства, создающая эффективный рынок для покупки и продажи строительных материалов и оборудования. OxyBox – Передовой медицинский комплекс, обеспечивающий персонализированную кислородную терапию как в медицинских учреждениях, так и в домашних условиях.

Партнёры мероприятия

Про бизнес

ООО "Технопарк Олика"

Школа иностранных языков Филфак

Международная ассоциация ИТ-специалистов

Бери заряд!

Издательство Акварель Медиа

Квиз «Держи пять»

Музыкальный квиз «Квиз На Бис»

Atmosphere

CyberX

MONIN

Разнообразный опыт членов жюри в различных технологических и бизнес-сферах обеспечил всестороннюю оценку представленных проектов. Конкурс подтвердил статус Беларуси как центра развития стартапов, особенно в быстрорастущих технологических отраслях.

Также во время мероприятия прошла Международная премия SU&IT талантливых экспертов: Были награждены лучшие специалисты в айти области и бизнесе.