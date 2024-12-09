Бизнес с Китаем: поиск партнеров и поставщиков, переговоры и договоры

Источник материала: ProBusiness





Поиск поставщиков и производителей, контроль качества и доставка, особенности заключения договоров и узкие места — 23 декабря Клуб Про бизнес приглашает руководителей, собственников, предпринимателей и экспертов на практическую встречу «Бизнес с Китаем».

Что самое важное необходимо учитывать и действующим игрокам и тем, кто задумывается о работе с Китаем? Спикеры практической встречи расскажут о деловых, финансовых, юридических и межкультурных особенностях сотрудничества.

От первых контрагентов до повторных продаж: активность между белорусскими и китайскими компаниями продолжает расти. Производители и оптово-розничные компании, селлеры на маркетплейсах, логистические операторы, юридические компании, предствители сферы маркетинга и услуг: огромное количество предпринимателей и бизнесов работают в выгодной деловой цепочке. Как наладить сотрудничество с выгодой?

23 декабря, с 15:30 до 21:00 ждем вас в центре столицы: в конференц-зале «Делового центра» (Минск, ул. Мясникова, 70).

15:30−16:00 Регистрация и приветственный кофе 16:00−18:30 Поиск поставщиков и производителей. Договорная работа С чего начать работу с Китаем: как искать партнеров, поставщиков, производителей? Как вести с ними переговоры и переписку, крупные выставки (площадки) для поиска поставщиков

Что учесть при заключении контракта и как получить лучшие условия

Важное о расчетах с китайским контрагентом и бухгалтерские задачи 18:30−19:00 Кофе-пауза и нетворкинг 19:00−20:20 Доставка и контроль качества Как выбрать оптимальный вариант доставки товара в Беларусь

Как организовать контроль качества товаров, какие проблемы при принятии товара возникают на практике, как их решать 20:20−21:00 Командировки в Китай: что нужно знать и как подготовиться к поездке (визы, билеты, проживание, транспорт)

Представляем первых спикеров

Дарья Домбровская-Беляева, партнер юридической компании «Беляевы и партнеры»





Дмитрий Самуськов, руководитель отдела продаж международной транспортной экспедиционной компании ООО «Интер-фрейт», резидент Клуба Про бизнес





Андрей Слабко, директор юридической компании «Грин Лигал» (более 12 лет осуществляет правовое сопровождение компаний с китайским капиталом в Беларуси в сферах строительства, проектирования, торговли)





⇒ Чтобы принять участие во встрече, пройдите по ссылке





Чтобы стать постоянным участником Клуба — на club.probusiness.io или пишите руководителю проектов club@probusiness.io , звоните +375296228835

Ждем Вас 23 декабря!



В 2024 Клуб Про бизнес признан лучшим бизнес-клубом Беларуси — мы победили в самой престижной в стране премии «НОМЕР ОДИН!» Спасибо за доверие!