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Бизнес с Китаем: поиск партнеров и поставщиков, переговоры и договоры
09.12.2024 18:13 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Поиск поставщиков и производителей, контроль качества и доставка, особенности заключения договоров и узкие места — 23 декабря Клуб Про бизнес приглашает руководителей, собственников, предпринимателей и экспертов на практическую встречу «Бизнес с Китаем».
Что самое важное необходимо учитывать и действующим игрокам и тем, кто задумывается о работе с Китаем? Спикеры практической встречи расскажут о деловых, финансовых, юридических и межкультурных особенностях сотрудничества.
От первых контрагентов до повторных продаж: активность между белорусскими и китайскими компаниями продолжает расти. Производители и оптово-розничные компании, селлеры на маркетплейсах, логистические операторы, юридические компании, предствители сферы маркетинга и услуг: огромное количество предпринимателей и бизнесов работают в выгодной деловой цепочке. Как наладить сотрудничество с выгодой?
23 декабря, с 15:30 до 21:00 ждем вас в центре столицы: в конференц-зале «Делового центра» (Минск, ул. Мясникова, 70).
Представляем первых спикеров
Дарья Домбровская-Беляева, партнер юридической компании «Беляевы и партнеры»
Дмитрий Самуськов, руководитель отдела продаж международной транспортной экспедиционной компании ООО «Интер-фрейт», резидент Клуба Про бизнес
Андрей Слабко, директор юридической компании «Грин Лигал» (более 12 лет осуществляет правовое сопровождение компаний с китайским капиталом в Беларуси в сферах строительства, проектирования, торговли)
⇒ Чтобы принять участие во встрече,
Чтобы стать постоянным участником Клуба —
Ждем Вас 23 декабря!
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Поиск поставщиков и производителей, контроль качества и доставка, особенности заключения договоров и узкие места - 23 декабря Клуб Про бизнес приглашает...
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