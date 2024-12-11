Трансформация бизнеса: когда ИП нужно становиться организацией и при чем здесь бухгалтер?

С 1 октября 2024 года многим ИП в Беларуси пришлось принять решение о работе в качестве ЧУП или ООО. Этот шаг открывает новые горизонты для бизнеса, но также вызывает множество вопросов, особенно касающихся бухгалтерского учета и налоговых обязательств. Вместе с бухгалтерской компанией «ПрофиКЭД» подробно рассмотрим, как ИП могут перейти в организацию, какие нюансы необходимо учесть и нужна ли помощь бухгалтера в этом процессе. Спойлер: без квалифицированной помощи будет сложно.
Зачем ИП преобразовываться в организацию?
На данный момент действует перечень, определенный в приложении 1 к постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 28 июня 2024 г. № 457 «О видах индивидуальной предпринимательской деятельности». Именно он определяет, может ли ИП заниматься той или иной деятельностью.
В перечень не вошли в том числе следующие виды деятельности:
оптовая и розничная торговля автомобилями, мотоциклами и их ремонт;
оптовая торговля;
деятельность по копированию, подготовке документов и прочая специализированная офисная деятельность;
Поэтому многие ИП, занимающиеся этими и прочими видами деятельности, вынуждены выбирать другой формат юрлица и открывать ООО, ЧУП и т.д.
Необходимость перехода от ИП к организации вызван несколькими факторами:
Превышение лимита выручки. Если выручка ИП превышает 500 000 белорусских рублей в течение календарного года, со следующего года необходимо создать юридическое лицо. В противном случае деятельность будет считаться незаконной;
Налоговые последствия. После превышения выручки в 500 000 руб., все уже полученные доходы и получаемые в дальнейшем облагаются налогом по ставке 30%. Это делает важным правильный выбор налогового режима при переходе;
Расширение бизнеса. Переход к ООО позволяет более гибко управлять бизнесом: привлекать инвесторов, нанимать больше сотрудников;
Юридические преимущества. ООО предоставляет защиту личных активов учредителей от долгов компании, что является важным аспектом для многих предпринимателей.
А бухгалтер нужен обязательно?
При переходе из ИП в организацию возникает вопрос о необходимости найма бухгалтера. Это важное решение, которое может существенно повлиять на дальнейшую работу бизнеса. Рассмотрим основные причины, по которым привлечение бухгалтера становится необходимым:
Сложность бухгалтерского учета. Переход к статусу юридического лица требует более сложного ведения учета. Бухгалтер поможет правильно организовать его и составить отчетность в соответствии с требованиями законодательства;
Выбор налогового режима. При переходе можно выбрать между общей системой налогообложения с НДС и упрощенной системой без НДС. Бухгалтер поможет оценить затраты и суммы входного НДС от поставщиков товаров и услуг, что критически важно для правильного выбора режима налогообложения;
Передача активов и обязательств. Процесс включает множество этапов, таких как передача работников, составление передаточного акта и регистрация валютных договоров. Бухгалтер сможет обеспечить корректное оформление всех необходимых документов;
Передача остатков товаров и документов. Бухгалтер обеспечит правильную передачу остатков товаров и необходимых документов, таких как унифицированные контрольные знаки и бланки строгой отчетности.
В большинстве случаев рекомендуется привлечь квалифицированного бухгалтера или бухгалтерскую компанию для обеспечения правильного ведения учета и соблюдения всех законодательных требований. Это позволит избежать ошибок, которые могут привести к финансовым потерям или юридическим проблемам.
Специалисты компании «ПрофиКЭД» напоминают об этапах перехода из ИП в организацию с точки зрения налогообложения и учета:
Перевод работников ИП к созданной им коммерческой организации.
Составление передаточного акта и его подписание для предоставления в налоговые органы.
Передача сумм НДС ИП, являвшегося плательщиком НДС до 01.01.2024.
Исполнение налогового обязательства по деятельности ИП.
Передача в налоговый орган сведений об остатках товаров, включенных в перечень товаров, сведения об обороте которых являются предметом информационного взаимодействия с государствами — членами Евразийского экономического союза и (или) перечень товаров, сведения об обороте которых являются предметом прослеживаемости.
Передача остатков неиспользованных ИП бланков документов с определенной степенью защиты (БСО).
Регистрация валютных договоров на веб-портале Национального банка, в том числе внесение информации об исполнении обязательств по зарегистрированным валютным договорам.
Оформление трудовых отношений с работниками, перешедшими от ИП к созданной им коммерческой организации.
Выбор режима (порядка) налогообложения.
Исполнение коммерческой организацией налоговых обязательств по деятельности ИП.
Перевод безналичных денежных средств и электронных денег индивидуального предпринимателя на банковские счета и электронные кошельки организации.
Издание сертификата открытого ключа электронной цифровой подписи (ЭЦП), связанного с ним атрибутного сертификата взамен ранее изданного (изданных) ИП.
Если вам предстоит переход из ИП к организации — можно обратиться за помощью в бухгалтерскую компанию «ПрофиКЭД». Здесь вы сможете получить консультацию (для клиентов совершенно бесплатно) и организовать ведение бухучета. Вам помогут пройти весь путь без нервов, ошибок и проволочек.