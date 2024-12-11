Трансформация бизнеса: когда ИП нужно становиться организацией и при чем здесь бухгалтер?

Источник материала: ProBusiness



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С 1 октября 2024 года многим ИП в Беларуси пришлось принять решение о работе в качестве ЧУП или ООО. Этот шаг открывает новые горизонты для бизнеса, но также вызывает множество вопросов, особенно касающихся бухгалтерского учета и налоговых обязательств. Вместе с бухгалтерской компанией «ПрофиКЭД» подробно рассмотрим, как ИП могут перейти в организацию, какие нюансы необходимо учесть и нужна ли помощь бухгалтера в этом процессе. Спойлер: без квалифицированной помощи будет сложно.

Зачем ИП преобразовываться в организацию?

На данный момент действует перечень, определенный в приложении 1 к постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 28 июня 2024 г. № 457 «О видах индивидуальной предпринимательской деятельности». Именно он определяет, может ли ИП заниматься той или иной деятельностью.

В перечень не вошли в том числе следующие виды деятельности:

оптовая и розничная торговля автомобилями, мотоциклами и их ремонт;

оптовая торговля;

деятельность по копированию, подготовке документов и прочая специализированная офисная деятельность;

деятельность в сфере исполнительских искусств;

деятельность, способствующая проведению культурно-зрелищных мероприятий.

Поэтому многие ИП, занимающиеся этими и прочими видами деятельности, вынуждены выбирать другой формат юрлица и открывать ООО, ЧУП и т.д.





Необходимость перехода от ИП к организации вызван несколькими факторами:

Превышение лимита выручки. Если выручка ИП превышает 500 000 белорусских рублей в течение календарного года, со следующего года необходимо создать юридическое лицо. В противном случае деятельность будет считаться незаконной;

Если выручка ИП превышает 500 000 белорусских рублей в течение календарного года, со следующего года необходимо создать юридическое лицо. В противном случае деятельность будет считаться незаконной; Налоговые последствия. После превышения выручки в 500 000 руб., все уже полученные доходы и получаемые в дальнейшем облагаются налогом по ставке 30%. Это делает важным правильный выбор налогового режима при переходе;

После превышения выручки в 500 000 руб., все уже полученные доходы и получаемые в дальнейшем облагаются налогом по ставке 30%. Это делает важным правильный выбор налогового режима при переходе; Расширение бизнеса. Переход к ООО позволяет более гибко управлять бизнесом: привлекать инвесторов, нанимать больше сотрудников;

Переход к ООО позволяет более гибко управлять бизнесом: привлекать инвесторов, нанимать больше сотрудников; Юридические преимущества. ООО предоставляет защиту личных активов учредителей от долгов компании, что является важным аспектом для многих предпринимателей.





А бухгалтер нужен обязательно?

При переходе из ИП в организацию возникает вопрос о необходимости найма бухгалтера. Это важное решение, которое может существенно повлиять на дальнейшую работу бизнеса. Рассмотрим основные причины, по которым привлечение бухгалтера становится необходимым:

Сложность бухгалтерского учета. Переход к статусу юридического лица требует более сложного ведения учета. Бухгалтер поможет правильно организовать его и составить отчетность в соответствии с требованиями законодательства;

Переход к статусу юридического лица требует более сложного ведения учета. Бухгалтер поможет правильно организовать его и составить отчетность в соответствии с требованиями законодательства; Выбор налогового режима. При переходе можно выбрать между общей системой налогообложения с НДС и упрощенной системой без НДС. Бухгалтер поможет оценить затраты и суммы входного НДС от поставщиков товаров и услуг, что критически важно для правильного выбора режима налогообложения;

При переходе можно выбрать между общей системой налогообложения с НДС и упрощенной системой без НДС. Бухгалтер поможет оценить затраты и суммы входного НДС от поставщиков товаров и услуг, что критически важно для правильного выбора режима налогообложения; Передача активов и обязательств. Процесс включает множество этапов, таких как передача работников, составление передаточного акта и регистрация валютных договоров. Бухгалтер сможет обеспечить корректное оформление всех необходимых документов;

Процесс включает множество этапов, таких как передача работников, составление передаточного акта и регистрация валютных договоров. Бухгалтер сможет обеспечить корректное оформление всех необходимых документов; Передача остатков товаров и документов. Бухгалтер обеспечит правильную передачу остатков товаров и необходимых документов, таких как унифицированные контрольные знаки и бланки строгой отчетности.





В большинстве случаев рекомендуется привлечь квалифицированного бухгалтера или бухгалтерскую компанию для обеспечения правильного ведения учета и соблюдения всех законодательных требований. Это позволит избежать ошибок, которые могут привести к финансовым потерям или юридическим проблемам.