ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Трансформация бизнеса: когда ИП нужно становиться организацией и при чем здесь бухгалтер?

11.12.2024 14:49 — Разное | ProBusiness  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ProBusiness


Фото: unsplash.com

С 1 октября 2024 года многим ИП в Беларуси пришлось принять решение о работе в качестве ЧУП или ООО. Этот шаг открывает новые горизонты для бизнеса, но также вызывает множество вопросов, особенно касающихся бухгалтерского учета и налоговых обязательств. Вместе с бухгалтерской компанией «ПрофиКЭД» подробно рассмотрим, как ИП могут перейти в организацию, какие нюансы необходимо учесть и нужна ли помощь бухгалтера в этом процессе. Спойлер: без квалифицированной помощи будет сложно.

Зачем ИП преобразовываться в организацию?

На данный момент действует перечень, определенный в приложении 1 к постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 28 июня 2024 г. № 457 «О видах индивидуальной предпринимательской деятельности». Именно он определяет, может ли ИП заниматься той или иной деятельностью.

В перечень не вошли в том числе следующие виды деятельности:

  • оптовая и розничная торговля автомобилями, мотоциклами и их ремонт;
  • оптовая торговля;
  • деятельность по копированию, подготовке документов и прочая специализированная офисная деятельность;
  • деятельность в сфере исполнительских искусств;
  • деятельность, способствующая проведению культурно-зрелищных мероприятий.

Поэтому многие ИП, занимающиеся этими и прочими видами деятельности, вынуждены выбирать другой формат юрлица и открывать ООО, ЧУП и т.д.


Необходимость перехода от ИП к организации вызван несколькими факторами:

  • Превышение лимита выручки. Если выручка ИП превышает 500 000 белорусских рублей в течение календарного года, со следующего года необходимо создать юридическое лицо. В противном случае деятельность будет считаться незаконной;
  • Налоговые последствия. После превышения выручки в 500 000 руб., все уже полученные доходы и получаемые в дальнейшем облагаются налогом по ставке 30%. Это делает важным правильный выбор налогового режима при переходе;
  • Расширение бизнеса. Переход к ООО позволяет более гибко управлять бизнесом: привлекать инвесторов, нанимать больше сотрудников;
  • Юридические преимущества. ООО предоставляет защиту личных активов учредителей от долгов компании, что является важным аспектом для многих предпринимателей.


А бухгалтер нужен обязательно?

При переходе из ИП в организацию возникает вопрос о необходимости найма бухгалтера. Это важное решение, которое может существенно повлиять на дальнейшую работу бизнеса. Рассмотрим основные причины, по которым привлечение бухгалтера становится необходимым:

  • Сложность бухгалтерского учета. Переход к статусу юридического лица требует более сложного ведения учета. Бухгалтер поможет правильно организовать его и составить отчетность в соответствии с требованиями законодательства;
  • Выбор налогового режима. При переходе можно выбрать между общей системой налогообложения с НДС и упрощенной системой без НДС. Бухгалтер поможет оценить затраты и суммы входного НДС от поставщиков товаров и услуг, что критически важно для правильного выбора режима налогообложения;
  • Передача активов и обязательств. Процесс включает множество этапов, таких как передача работников, составление передаточного акта и регистрация валютных договоров. Бухгалтер сможет обеспечить корректное оформление всех необходимых документов;
  • Передача остатков товаров и документов. Бухгалтер обеспечит правильную передачу остатков товаров и необходимых документов, таких как унифицированные контрольные знаки и бланки строгой отчетности.


В большинстве случаев рекомендуется привлечь квалифицированного бухгалтера или бухгалтерскую компанию для обеспечения правильного ведения учета и соблюдения всех законодательных требований. Это позволит избежать ошибок, которые могут привести к финансовым потерям или юридическим проблемам.

Специалисты компании «ПрофиКЭД» напоминают об этапах перехода из ИП в организацию с точки зрения налогообложения и учета:

  1. Перевод работников ИП к созданной им коммерческой организации.
  2. Составление передаточного акта и его подписание для предоставления в налоговые органы.
  3. Передача сумм НДС ИП, являвшегося плательщиком НДС до 01.01.2024.
  4. Исполнение налогового обязательства по деятельности ИП.
  5. Передача в налоговый орган сведений об остатках товаров, включенных в перечень товаров, сведения об обороте которых являются предметом информационного взаимодействия с государствами — членами Евразийского экономического союза и (или) перечень товаров, сведения об обороте которых являются предметом прослеживаемости.
  6. Передача неиспользованных ИП унифицированных контрольных знаков, сгенерированных кодов маркировки, защищенных материальных носителей, защищенных материальных носителей с нанесенными средствами идентификации, знаков защиты.
  7. Передача остатков неиспользованных ИП бланков документов с определенной степенью защиты (БСО).
  8. Регистрация валютных договоров на веб-портале Национального банка, в том числе внесение информации об исполнении обязательств по зарегистрированным валютным договорам.
  9. Оформление трудовых отношений с работниками, перешедшими от ИП к созданной им коммерческой организации.
  10. Выбор режима (порядка) налогообложения.
  11. Исполнение коммерческой организацией налоговых обязательств по деятельности ИП.
  12. Перевод безналичных денежных средств и электронных денег индивидуального предпринимателя на банковские счета и электронные кошельки организации.
  13. Издание сертификата открытого ключа электронной цифровой подписи (ЭЦП), связанного с ним атрибутного сертификата взамен ранее изданного (изданных) ИП.

Если вам предстоит переход из ИП к организации — можно обратиться за помощью в бухгалтерскую компанию «ПрофиКЭД». Здесь вы сможете получить консультацию (для клиентов совершенно бесплатно) и организовать ведение бухучета. Вам помогут пройти весь путь без нервов, ошибок и проволочек.

Смотрите также

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С 1 октября 2024 года многим ИП в Беларуси пришлось принять решение о работе в качестве ЧУП или ООО. Этот шаг открывает новые горизонты для бизнеса, но также вызывает...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Пожизненные» рекламные контракты со звёздами спорта — насколько оправдываются подобные инвестиции
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика