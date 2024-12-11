«Пожизненные» рекламные контракты со звёздами спорта — насколько оправдываются подобные инвестиции

Источник материала: ProBusiness

Сколько спортивные бренды тратят на амбассадоров

В СМИ часто встречается формулировка «пожизненный контракт». Подобные соглашения предлагают только звёздам первой величины с огромной армией персональных фанатов. Договор предполагает длительное сотрудничество с ежегодными выплатами.

Что интересно, из восьми спортсменов, о которых мы расскажем в статье, пятеро уже закончили спортивную карьеру. Трое ещё в строю — за их играми следят сотни миллионов болельщиков, а кто-то заключает пари. Если и вам захочется сделать ставку на Криштиану Роналду, Леброна Джеймса или Стефена Карри — узнайте, где дают фрибет за регистрацию , чтобы не рисковать своими деньгами. Мы же расскажем о контрактах звёзд. Финансовые показатели взяты на сайте журнала Forbes.

«Пожизненный контракт» не такой и пожизненный — в чём смысл соглашения

Маркетологи немного кривят душой, когда говорят, что спортсмен всегда будет получать деньги за сотрудничество с брендом. На самом деле в таких контрактах, как и в любых других, есть раздел, где перечислены основания для прекращения контракта.

Если действующий или бывший спортсмен попадает в ситуации, негативно влияющие на его репутацию, нарушает законы и т. д., договор может быть расторгнут. Яркий пример — американский велогонщик Лэнс Армстронг. Суперзвезду велоспорта уличили в систематическом употреблении допинга и лишили семи титулов победителя Тур де Франс. В итоге с ним расторгли контракты все рекламодатели, а некоторые даже выкатили иски на миллионы долларов за репутационные потери.

Если же у спортсмена всё в порядке с репутацией, то со временем его уже отождествляют с брендом. Он становится настоящим амбассадором, что и хорошо, и плохо одновременно. Хорошо потому, что цель рекламного договора достигнута и при упоминании спортсмена на имя приходит конкретный бренд. А плохо из-за того, что некоторых людей так сильно отождествляют с компанией, что они вряд ли смогут заключить контракт с кем-то ещё, даже если захотят.

Например, когда у гендиректора Adidas спросили, сколько денег тот готов потратить на контракт с Роналду, топ-менеджер ответил, что не вложил бы в это ни цента. И пояснил — Роналду так сильно ассоциируется с компанией Nike, что разрушить эту связь вряд ли получится.

Reebok и Ален Айверсон — первопроходцы «пожизненных контрактов»

В 2001 году баскетболист подписал со спортивным брендом первое подобное соглашение в истории. По условиям, ему полагается 5 млн долларов в год. Что интересно, после окончания карьеры в 2011-м (Айверсон доигрывал в Турции) и развода с женой, баскетболист объявил себя банкротом. Огромные траты обернулись финансовыми проблемами, но без средств к существованию Ален не остался именно благодаря спонсорскому контракту.

Сейчас Reebok платит Айверсону 800 000 долларов в год. Когда ему исполнится 55 лет, Ален получит сразу 32 млн, но это произойдёт в 2030 году.

Несмотря на неоднозначную репутацию спортсмена, сотрудничество можно назвать удачным. Его кроссовки The Answer, впервые вышедшие в продажу в 1996 году, пережили уже десятки переизданий. Производитель не делился информацией по прибыли, но не раз отмечал, что контракт сполна окупился.

Nike и Майкл Джордан — самое выгодное сотрудничество в спорте

Когда в 1984 молодой бренд Nike заключил пятилетнее соглашение с «Его Воздушеством» на 500 000 долларов в год, это было большим риском. Компания занимала небольшой сегмент рынка, но когда 1985 году были выпущены первые кроссовки Air Jordan, всё изменилось. Планировалось, что сумма продаж за первый год будет около 3 млн, но в итоге она составила 126 млн долларов.

«Эйр Джордан» многими уже воспринимается как отдельный бренд. Люди год за годом покупают всё, на чём есть силуэт Джордана, а он по контракту получает 5% от суммы продаж своего именного бренда. По данным аналитиков, средний доход Майкла в день превышает 400 000 долларов. Это, без сомнения, самый выгодный пожизненный контракт для спортсмена.

Adidas и Дэвид Бекхэм — икона стиля двигает бренд вперёд

Британский футболист всегда отличался стилем и тщательно выстраивал имидж. Он заключил контракт с немецким брендом в 2003 году, когда играл в мадридском «Реале». Ему выплатили 80 млн долларов сразу, и ещё как минимум 160 Дэвид получит по условиям договора.

Бекхэм — ценный актив, так как после окончания карьеры он часто мелькает в медиаполе и ведёт бизнес в Великобритании и в США. А это два крупнейших в мире центра моды с большими объёмами продаж из года в год.

Дэвид участвует в разнообразных мероприятиях от Adidas и получает процент с продаж продукции, созданной при его участии.

Wilson и Роджер Федерер — самая теннисная коллаборация

С первого дня профессиональной карьеры швейцарец играл только ракетками от Wilson. Первый контракт между спортсменом и производителем подписан в 1997 году. В 2006 году было заключено пожизненное соглашение, по которому Федерер получает 350 000 долларов ежегодно. Условия договора просты — Роджер должен играть исключительно ракетками Wilson и участвовать в презентациях новинок от производителя.

У Федерера 13 действующих рекламных контрактов. Он закончил карьеру, но продолжает сотрудничать с брендами из самых разных сфер. Точные суммы заработка на сегодня неизвестны, но, по отчётам 2021 года, Роджер заработал на рекламе около 100 млн долларов.

Puma и Усэйн Болт — самый большой контракт в лёгкой атлетике

Харизматичный ямаец подписал пожизненное соглашение ещё в 2013 году. До 2017-го, пока бегун не закончил карьеру, он зарабатывал 10 млн долларов в год. После того, как Усэйн повесил шиповки на гвоздь, сумма уменьшилась до 4 млн. Но самое главное — срок договора не ограничен, и Болт будет получать миллионы ещё долгие годы.

По соглашению, легкоатлет несколько раз в год участвует в мероприятиях от Puma, а также присутствует на презентациях компании. Кроме того, его привлекают для разработки новых моделей спортивной одежды и обуви — за этого предусмотрены дополнительные выплаты.

Nike и Криштиану Роналду — по рекламным контрактам португалец №1 в футболе

У КриРо соглашения с десятками брендов, но именно с Nike он ассоциируется у большинства болельщиков. Он всю карьеру сотрудничал с одним брендом, а в 2016 году подписал пожизненный контракт, по которому зарабатывает 20 млн долларов в год.

Самый медийный футболист участвует в мероприятиях от Nike. Бренд выпускает его именную линейку продукции, которая отлично продаётся по всему миру. Это яркий пример плодотворного сотрудничества спортсмена и производителя, от которого выигрывают обе стороны.

Under Armour и Стевен Карри — пример дальновидности руководства компании

Пожизненный контракт с баскетболистом был заключён ещё в 2013 году, когда он ещё не стал звездой первой величины и даже не играл в Матчах всех звёзд НБА. Но после того Стев набирал обороты — три чемпионских перстня НБА и два титула Самого ценного игрока говорят о том, что Under Armour принял правильное решение и в своё время не зря поверил в спортсмена.

Карри очень популярен среди фанатов баскетбола. Компания выпускает как мужскую, так и женскую серию его именных кроссовок, и обувь отлично продаётся год за годом.

Nike и Леброн Джеймс — самая крупная сумма ежегодных выплат в спорте

Джеймс стал суперзвездой очень давно и с тех пор не сбавляет оборотов. Его сложно назвать ветераном, выезжающим на старой славе, он по-прежнему феерит на площадке и ведёт за собой команду. Первый контракт с Nike подписан аж в 2003 году. С тех пор соглашение продлевалось несколько раз, а в 2015-м был заключён контракт без срока действия, по которому баскетболист зарабатывает более 30 млн долларов ежегодно. Кроме того, он получает процент с продаж всей продукции, брендированной его именем.

У Леброна, как и у большинства спортсменов из нашего списка, есть соглашения и с другими брендами. Его точные заработки по спонсорским контрактам не оглашаются, но в 2022 году Forbes сообщал, что состояние Джеймса превысило 1 млрд долларов.

Заключение

Глядя на список, несложно заметить, что половина спортсменов с самыми крупными пожизненными контрактами — баскетболисты. Это объясняется просто: этот вид спорта в лидерах по популярности в США — в самом большом медийном рынке в мире, в котором крутятся десятки миллиардов долларов.

Ещё один важный фактор — объёмы продаж спортивной одежды и обуви. К примеру, в США продаётся 40% всех оригинальных кроссовок в мире. Аудитория любит своих кумиров и с удовольствием приобретает все новинки, созданные при их участии.