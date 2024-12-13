«Не скажу, что бедствуем, но похвастаться стабильно хорошими продажами тоже не смогу». Как живет «Подземный город», один из самых старых минских ТЦ

Источник материала: ProBusiness





Все минчане наверняка знают, что на станции метро «Партизанская» находится ТЦ «Подземный город». Он был открыт в 2001 году и считается одним из первых подобных объектов в столице. В этом году его дважды выставляли на аукцион, и во второй раз хотели продать примерно за 16,5 млн белорусских рублей. Но покупатель, увы, так и не нашелся. Торговый центр выглядит востребованным, в отличие от ТЦ «Купаловский», о котором мы недавно писали . «Про бизнес» побывал на «Партизанской» и узнал, как себя чувствуют предприниматели и кто туда приходит за покупками.

«Из всех торговых центров „Подземный город“ мне нравится больше всего — в нем есть душа»

Мы приехали в ТЦ в субботу. Попав внутрь и осмотревшись, ощутили атмосферу крытого рынка. Вспомнилось, как в детстве ходили на такие вместе с родителями и примеряли вещи, стоя на картонке, но тут, конечно, намного комфортнее.





По правую сторону от входа — магазин сумок, а напротив — павильон с аксессуарами для телефонов. Разговорились с продавцом Татьяной. Она работает здесь около года и сразу отмечает, что «Подземный город» по уровню цен не для жителей центра, а для более узкого круга.





— Стоимость нашего товара ниже, чем в торговых центрах нового формата и, конечно, покупателей это привлекает, — говорит Татьяна. — Сумку из экокожи можно купить за 100 рублей, из натурального материала — за 160 и выше, небольшие модели стоят около 130 рублей. Привозим изделия из России: там их отшивает один итальянский бренд. Также есть модели из Китая, но в меньшем объеме. Покупатели у нас разные. Бывает, что мама придет, купит себе сумку, а потом приведет дочку. Проходимость здесь хорошая из-за станции метро. В принципе, торговля есть: не скажу, что бедствуем. Но похвастаться стабильно хорошими продажами тоже не смогу.





Пообщавшись с Татьяной, мы зашли в соседний павильон. Там с нами разговаривать отказались и порекомендовали обратиться к Ольге, владелице павильона, который находился по центру между двумя торговыми рядами. Мы прошли к нему и оказались в большом пространстве, где, в основном, была представлена верхняя одежда. Наше внимание сразу привлек манекен в ярко-розовой шубе. Ольга сначала тоже не хотела на нас отвлекаться, потому что нужно было уделять время покупателям, которых как раз в тот момент было немало. Тогда мы решили поговорить с одним из них. Женщина, которая приехала в ТЦ за перчатками, но не остановилась на этой покупке и решила порадовать себя новой шубой. Живет она, как выяснилось, в районе Национальной библиотеки, что нас сильно удивило: из всех ТЦ Минска она выбрала именно «Подземный город».





— Здесь я не в первый раз. Однажды приезжала сюда вместе с сестрой за пальто, и удалось найти подходящий вариант. Сегодня приехала за кожаными перчатками. Почему так далеко от дома? Предпочитаю постоянство, поэтому всегда возвращаюсь туда, где однажды купила качественный товар. Если мне снова понадобится шубка, я приеду сюда (улыбается, — прим. авт.). Из всех торговых центров «Подземный город» мне нравится больше всего — в нем есть душа.









Пока мы общались, освободилась Ольга. Она открыла свою торговую точку в ТЦ в 2005 году и говорит, что «Подземный город» пережил трансформацию. Раньше павильоны были совсем небольшие, но с течением времени кто-то из предпринимателей стал уходить, а кто-то, наоборот, расширяться. Площадь ее пространства составляет 70 кв. метров. За аренду она платит 4200 рублей в месяц.

— По ассортименту верхней одежды и размерному ряду мой павильон — один из самых больших в Минске. Я работаю с производителями из Китая, если речь о верхней одежде. «Второй слой» — платья, юбки, жакеты, брюки — приобретаю у турецких фабрик, а также сотрудничаю со швейниками из Бреста и Гродно. У них очень хорошее качество тканей, — утверждает Ольга. — Что касается клиентов, то молодежь к нам практически не приходит, она сегодня покупает на Wildberries. Могу ли я назвать его конкурентом? Да, сперва он зарекомендовал себя, как место, где продается недорогой товар, но сейчас, если внимательно проанализировать цены, можно заметить, что они там повысились.





На мой взгляд, люди еще не научились выбирать по картинке. Молодежь — да, возможно. Тем более они предпочитают oversize, а вот людям постарше нужно помочь с выбором, подсказать, что с чем лучше сочетается. Стоимость товара у меня разная: отталкиваюсь от возможностей покупателей. Если просят что-то бюджетное, то предлагаю вещи за 300−350 рублей, если готовы потратить больше, то — за 550 до 700 рублей. Верхняя одежда — это же та вещь, которая должна прослужить несколько сезонов. Она не может стоить дешево.





«Средний чек — в районе 200 рублей»

Пообщавшись с Ольгой, мы отправились дальше по торговому центру и остановились у витрины с женскими костюмами. Продавец павильона «Модная точка» Ирина помогала подбирать наряд покупательнице. Она вместе с мужем должна была ехать на юбилей к родственникам в Россию и хотела выглядеть соответствующе. До этого визита пара посещала ТЦ 20 лет назад. После того, как наряд был выбран, Ирина уделила нам пару минут.





— Выручку делают наши постоянные клиенты. У нас одеваются люди, которые работают в системе образования района, исполкоме, поликлиниках и больницах. Приезжают также покупатели из небольших районных городов. Приходят семьями: мама с дочкой или вот муж с женой, — рассказывает Ирина. — Средний чек у нас в районе 200 рублей (костюм, который женщине понравился, стоит 320 рублей). Да, в Минске сегодня много ТЦ, плюс существует Wildberries, но к нам приходят те, кто не хочет тратить время на бессмысленные заказы. Ведь можно прийти в пункт выдачи, перемерить 18 позиций и уйти ни с чем. Здесь же все иначе. Можно примерить, оценить качество ткани и выбрать то, что действительно подойдет конкретно вам. Ассортимент у нас фабричный, сотрудничаем с фабриками из Бреста и Гродно. Сейчас мы, как торговая точка, чувствуем себя хорошо. Я получаю процент от продажи, поэтому моя зарплата зависит от покупателей, а они у нас есть.





В конце торгового ряда мы обнаружили большой павильон с обувью разных сезонов. Узнали, что он принадлежит Олегу, предпринимателю, у которого есть еще магазин в ТЦ на Немиге. Там он продает обувь премиального сегмента, а здесь — прошлогодние коллекции. Производство — Турция и Китай.

Вообще в «Подземном городе» больше магазинов с одеждой, но отыскать еще одну точку с обувью нам все же удалось. Ее владелица Оксана рассказала нам, что многие предприниматели, которые раньше продавали здесь обувь, закрылись, потому что не было желания предлагать товар низкого качества.





— Мы по-прежнему хотим продавать красивую обувь, но с учетом нынешних реалий стоить она будет дорого. Предлагать дешевле — значит снизить качество. Сейчас мы привозим модели и устанавливаем совсем небольшой процент наценки — чтобы только продать. Нам это невыгодно. Кожаные зимние сапоги у меня стоят 300−400 рублей, осенние — 300. Производство — фабричный Китай. Важно понимать, что мы работаем с заводчанами, а для них даже 280 рублей за обувь — это дорого, — говорит Оксана. — В крупный магазин тяжело перейти — там в разы выше аренда. Сейчас за 20 кв. метров я плачу 1600 рублей. Это уже вместе с коммуналкой и электричеством. Расшириться не могу, потому что снизилась покупательская способность — я просто не потяну.





Сам торговый центр, конечно, требует реконструкции. Он же полупустой, а чем меньше магазинов, тем меньше покупателей. Раньше здесь было столько людей, что между рядами яблоку негде было упасть. Сейчас люди зачастую используют центр, как коридор, чтобы пройти от одного выхода со станции к другому. Мы не хотим отсюда никуда уходить. Хотим просто вернуть нашего покупателя.



