Компания А1 получила награду за успешное развитие Яндекс 360 на белорусском рынке

Источник материала: ProBusiness

Компания А1 получила награду за развитие международного бизнеса в рамках ежегодной конференции Partner Conf’24. На ней были отмечены достижения и самые заметные проекты партнеров Яндекс 360 на различных рынках.

А1 продемонстрировал максимальную эффективность на белорусском рынке, обеспечив наибольшее количество подключений заказчиков к сервису среди всех партнеров Яндекс 360 в республике. Среди факторов, обеспечивших А1 достигнутый успех, организаторы отметили системный подход к запуску платформы: начиная с качественной подготовки специалистов по продажам и технического персонала и заканчивая оперативной настройкой бизнес-процессов для помощи клиентам в получении доступа к сервису, консультационной и технической поддержки.

А1 начал предоставление доступа к услуге Яндекс 360 для бизнеса в апреле 2024 года. Данный сервис подразумевает организацию виртуального офиса с полным набором инструментов для эффективного ведения бизнеса по подписной модели: почтой, диском для хранения и совместного онлайн-редактирования файлов, мессенджером, календарем, сервисом для рассылок, а также возможностью организации видеозвонков без ограничений по времени. Стоимость доступа на одного человека в рамках подписки стартует от 9 рублей в месяц в зависимости от выбранного тарифного плана.

Все сервисы легко масштабируются и адаптируются с учетом целей и потребностей каждого конкретного бизнеса. Работать в них можно с любого устройства: компьютера, планшета, телефона. При этом решение предлагает широкий набор инструментов администрирования (в том числе просмотр отчетов, управление правами доступа к тем или иным ресурсам для каждого отдельного сотрудника, выделение им собственного объема пространства на диске и т. д.). Кроме того, сервисы Яндекс 360 для бизнеса можно интегрировать по API в сторонние продукты и приложения.