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Компания А1 получила награду за успешное развитие Яндекс 360 на белорусском рынке
12.12.2024 16:31 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Компания А1 получила награду за развитие международного бизнеса в рамках ежегодной конференции Partner Conf’24. На ней были отмечены достижения и самые заметные проекты партнеров Яндекс 360 на различных рынках.
А1 начал предоставление доступа к услуге Яндекс 360 для бизнеса в апреле 2024 года. Данный сервис подразумевает организацию виртуального офиса с полным набором инструментов для эффективного ведения бизнеса по подписной модели: почтой, диском для хранения и совместного онлайн-редактирования файлов, мессенджером, календарем, сервисом для рассылок, а также возможностью организации видеозвонков без ограничений по времени. Стоимость доступа на одного человека в рамках подписки стартует от 9 рублей в месяц в зависимости от выбранного тарифного плана.
Все сервисы легко масштабируются и адаптируются с учетом целей и потребностей каждого конкретного бизнеса. Работать в них можно с любого устройства: компьютера, планшета, телефона. При этом решение предлагает широкий набор инструментов администрирования (в том числе просмотр отчетов, управление правами доступа к тем или иным ресурсам для каждого отдельного сотрудника, выделение им собственного объема пространства на диске и т. д.). Кроме того, сервисы Яндекс 360 для бизнеса можно интегрировать по API в сторонние продукты и приложения.
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Компания А1 получила награду за развитие международного бизнеса в рамках ежегодной конференции Partner Conf'24. На ней были отмечены достижения и самые заметные проекты...
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