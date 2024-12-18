10 тенденций в области искусственного интеллекта, которые окажут большое влияние на бизнес в 2025 году

Источник материала: ProBusiness

Искусственный интеллект продолжает оставаться одним из наиболее значимых драйверов инноваций в бизнесе. Нейросети не просто оптимизируют существующие процессы, но и кардинально меняют подходы к ведению бизнеса во многих отраслях. Павел Бутенко, эксперт по цифровой трансформации и внедрению ИИ-решений, онлайн-маркетингу и цифровым продажам с опытом работы на позициях топ-менеджмента в ведущих финансовых компаниях более 15 лет, специально для «Про бизнес» собрал десять ключевых тенденций в области ИИ, которые, по его прогнозам, окажут наиболее существенное влияние на бизнес-ландшафт в ближайшем будущем.



Павел Бутенко

Эксперт по цифровой трансформации и внедрению ИИ-решений

1. Использование мультимодального ИИ

Ключевой тенденцией, сформирующейся окончательно к 2025 году, станет использование мультимодального ИИ. Это системы, способные обрабатывать и интегрировать различные типы данных, включая текст, изображения, аудио и видео. Технология позволяет создавать более естественные и интуитивно понятные интерфейсы взаимодействия между человеком и машиной. Почему это важно для бизнеса? Мультимодальный ИИ открывает новые возможности для улучшения клиентского опыта, оптимизации бизнес-процессов и создания инновационных продуктов. Компании смогут предоставлять более персонализированные услуги и эффективнее анализировать комплексные данные. Например, розничный магазин сможет использовать мультимодальный ИИ для создания виртуального помощника. Клиент может показать фотографию желаемого товара, описать его голосом и получить рекомендации по наличию, ценам и альтернативным вариантам.

2. ИИ-агенты

Второй тренд — ИИ-агенты, автономные системы, способные принимать решения и выполнять задачи с минимальным вмешательством человека. В 2025 году ожидается широкое внедрение таких инструментов в различные бизнес-процессы, так как автоматизация принятия решений позволит компаниям быстрее реагировать на изменения рынка, оптимизировать операционные процессы и снизить затраты. ИИ-агенты смогут обрабатывать огромные объемы данных и принимать решения в режиме реального времени, что особенно важно в таких областях, как финансы, медицина, логистика, управление запасами и клиентский сервис. К примеру, логистическая компания может использовать ИИ-агентов для оптимизации маршрутов доставки. Система будет анализировать текущий трафик, погодные условия, загруженность складов и другие факторы, автоматически корректируя маршруты для обеспечения максимальной эффективности.

3. Ответственный ИИ

Ответственный ИИ и этические нормы — заметный тренд среди представителей среднего и крупного бизнеса, по причине того, что с ростом влияния ИИ на бизнес и общество, все больше внимания уделяется этическим аспектам его использования. В 2025 году ожидается усиление фокуса на разработке и внедрении принципов ответственного ИИ. Так, соблюдение этических норм при использовании ИИ станет ключевым фактором доверия потребителей и партнеров. Компании, которые смогут продемонстрировать прозрачность и ответственный подход к использованию ИИ, получат конкурентное преимущество. Например, банк, использующий ИИ для оценки кредитоспособности клиентов, внедряет систему объяснения решений. Это позволяет клиентам понять, почему им был одобрен или отклонен кредит, и обеспечивает прозрачность процесса принятия решений.



Фото: klerk.ru

4. Генеративный ИИ

Генеративный ИИ стремительно продолжает трансформировать различные аспекты бизнеса, открывая новые возможности для инноваций, повышения эффективности и создания ценности. Эта технология находит применение в широком спектре бизнес-процессов: от разработки продуктов до маркетинга и обслуживания клиентов. Внедрение генеративного ИИ позволяет компаниям значительно ускорить процессы разработки, оптимизировать операции и создавать более персонализированные продукты и услуги. Это открывает новые горизонты для инноваций и конкурентного преимущества во многих отраслях. Если производственная компания использует генеративный ИИ для оптимизации дизайна продуктов, то он анализирует данные о производительности, предпочтениях потребителей и требованиях к материалам, генерируя множество вариантов дизайна. Инженеры затем выбирают и дорабатывают лучшие идеи, что позволяет создавать более эффективные и привлекательные для потребителей продукты в более короткие сроки.

В сфере обслуживания клиентов генеративный ИИ может использоваться для создания гиперперсонализированных ответов на запросы клиентов, учитывая историю взаимодействия, предпочтения и контекст обращения. Это позволяет повысить качество обслуживания и удовлетворенность клиентов при одновременном снижении нагрузки на персонал.

В области финансов и аналитики генеративный ИИ может применяться для создания сложных финансовых моделей и прогнозов, анализируя огромные объемы данных и генерируя различные сценарии развития событий. Это помогает компаниям принимать более обоснованные стратегические решения и эффективнее управлять рисками.

Генеративный ИИ также находит применение в разработке программного обеспечения, где он может автоматически генерировать код, ускоряя процесс разработки и снижая вероятность ошибок. Это особенно ценно для компаний, стремящихся быстро выводить на рынок новые цифровые продукты и услуги.

5. Голосовые ИИ-ассистенты

В 2024 году бизнес все чаще внедряет голосовых ИИ-ассистентов, которые к 2025 году станут более интеллектуальными и контекстно-ориентированными. Это позволит им выполнять более сложные задачи и вести более естественные диалоги. Улучшенные голосовые ассистенты смогут взять на себя большую часть рутинных задач, таких как планирование встреч, ответы на типовые вопросы клиентов и даже проведение первичных собеседований. Это повысит производительность сотрудников и улучшит качество обслуживания клиентов.

Например, при внедрении голосового ассистента для управления проектами, сотрудники могут голосом запрашивать обновления статуса проекта, назначать задачи и получать напоминания, что значительно упрощает процесс управления и повышает эффективность работы команды.

6. Автономные системы и робототехника

В 2024—2025 годах искусственный интеллект станет ключевым компонентом в развитии автономных систем и робототехники, открывая новые возможности для автоматизации и повышения эффективности в различных отраслях. Внедрение автономных систем и роботов, управляемых ИИ, позволяет компаниям значительно повысить производительность, снизить операционные расходы и улучшить качество продукции. Это особенно актуально в производстве, логистике, сельском хозяйстве и других отраслях, где требуется выполнение повторяющихся или опасных задач.

Например, крупный склад внедряет автономных роботов для сортировки и перемещения товаров. ИИ-система координирует работу роботов, оптимизирует маршруты движения и распределяет задачи в режиме реального времени. Это позволяет значительно ускорить обработку заказов, снизить количество ошибок и повысить общую эффективность работы склада.



Фото: overclockers.ru

В сельском хозяйстве автономные дроны, управляемые ИИ, используются для мониторинга состояния посевов, точечного внесения удобрений и пестицидов. Система анализирует данные с камер и сенсоров, определяет проблемные участки и автоматически планирует необходимые действия, что позволяет повысить урожайность и снизить использование химикатов.

В производственном секторе роботы с ИИ работают бок о бок с людьми, выполняя сложные сборочные операции. ИИ позволяет роботам адаптироваться к изменениям в производственном процессе и безопасно взаимодействовать с человеком, что повышает гибкость производства и качество продукции. Развитие автономных систем и робототехники на базе ИИ также открывает новые возможности для бизнеса в сфере разработки и обслуживания таких систем, создавая новые рынки и направления деятельности.

7. Защита информационных систем

С ростом числа и сложности кибератак, ИИ становится важным инструментом в защите информационных систем за счет способности обнаруживать и предотвращать угрозы в режиме реального времени, что критически важно для защиты конфиденциальных данных и обеспечения непрерывности бизнеса.

В финансовой организации, например, ИИ-система может использоваться для мониторинга транзакций: анализ поведения пользователей и выявление аномалий, которые могут указывать на мошеннические действия, что позволяет предотвращать финансовые потери и защищать клиентов.

8. Персонализированный пользовательский опыт

Кроме того, ИИ позволит создавать беспрецедентно персонализированный пользовательский опыт во всех аспектах взаимодействия с клиентами. Высокая степень персонализации, в свою очередь, повышает лояльность клиентов, увеличивает конверсию и, как следствие, прибыль компании.

Если онлайн-ритейлер использует ИИ для анализа поведения покупателей и создания персонализированных рекомендаций, то система учитывает не только историю покупок, но и контекст: сезон, местоположение и даже настроение пользователя, определяемое по его активности в социальных сетях.

9. Управление цепочками поставок

Искусственный интеллект революционизирует управление цепочками поставок, делая их более эффективными и устойчивыми к сбоям. Оптимизация цепочек поставок с помощью ИИ позволит компаниям снизить затраты, улучшить прогнозирование спроса и быстрее реагировать на изменения рынка. Например, в производстве ИИ-система анализирует данные о продажах, сезонности, глобальных экономических трендах и даже дает прогнозы погоды для оптимизации уровня запасов и планирования производства.

10. Доступность ИИ-решений для представителей МСБ

Еще один тренд — все большая доступность ИИ-решений для представителей малого и среднего бизнеса за счет развитие облачных технологий и появление готовых ИИ-продуктов. Таким образом, демократизация ИИ позволит даже небольшим компаниям использовать передовые технологии для повышения конкурентоспособности и инновационности. Например, небольшая консалтинговая фирма использует облачный сервис ИИ для анализа рыночных трендов и подготовки отчетов для клиентов. Это позволяет компании предоставлять услуги высокого уровня, конкурируя с крупными игроками рынка.

Примеры трансформации бизнес-ландшафта под влиянием ИИ

Рассмотренные тенденции в области искусственного интеллекта не просто технологические новшества — они представляют собой фундаментальные изменения в способах ведения бизнеса. Давайте рассмотрим, как эти изменения повлияют на бизнес-ландшафт в целом:

Революция в бизнес-моделях . Искусственный интеллект не просто оптимизирует существующие процессы, он создает возможности для совершенно новых бизнес-моделей. Компании, которые смогут переосмыслить свою деятельность с учетом возможностей ИИ, получат значительное преимущество. Например, мы можем увидеть появление полностью автоматизированных предприятий, управляемых ИИ, или новые формы совместной работы человека и машины.

. Искусственный интеллект не просто оптимизирует существующие процессы, он создает возможности для совершенно новых бизнес-моделей. Компании, которые смогут переосмыслить свою деятельность с учетом возможностей ИИ, получат значительное преимущество. Например, мы можем увидеть появление полностью автоматизированных предприятий, управляемых ИИ, или новые формы совместной работы человека и машины. Изменение структуры рынка труда . С развитием ИИ мы увидим значительные изменения в структуре занятости. Многие рутинные задачи будут автоматизированы, но при этом появятся новые профессии, связанные с разработкой, внедрением и управлением ИИ-системами. Бизнесу придется адаптироваться к этим изменениям, инвестируя в переобучение сотрудников и привлечение новых специалистов.

. С развитием ИИ мы увидим значительные изменения в структуре занятости. Многие рутинные задачи будут автоматизированы, но при этом появятся новые профессии, связанные с разработкой, внедрением и управлением ИИ-системами. Усиление значимости данных. Данные станут еще более ценным активом для бизнеса. Компании, способные эффективно собирать, анализировать и использовать данные с помощью ИИ, получат значительное конкурентное преимущество. Это приведет к росту инвестиций в инфраструктуру данных и аналитические инструменты.



Фото: rbc.ru

Новый уровень конкуренции. Популяризация ИИ приведет к тому, что даже небольшие компании смогут конкурировать с крупными корпорациями в области инноваций и эффективности. Это может привести к перераспределению рыночных долей и появлению новых лидеров в различных отраслях.

Популяризация ИИ приведет к тому, что даже небольшие компании смогут конкурировать с крупными корпорациями в области инноваций и эффективности. Это может привести к перераспределению рыночных долей и появлению новых лидеров в различных отраслях. Этические и регуляторные вызовы. По мере того, как ИИ будет играть все более важную роль в бизнесе, возрастет внимание к этическим аспектам его использования. Компаниям придется не только соблюдать новые регуляторные требования, но и активно участвовать в формировании этических стандартов использования ИИ.

По мере того, как ИИ будет играть все более важную роль в бизнесе, возрастет внимание к этическим аспектам его использования. Компаниям придется не только соблюдать новые регуляторные требования, но и активно участвовать в формировании этических стандартов использования ИИ. Глобализация и локализация. ИИ позволит компаниям легче выходить на глобальные рынки, преодолевая языковые и культурные барьеры. В то же время, технологии персонализации на основе ИИ позволят лучше адаптировать продукты и услуги под локальные рынки.