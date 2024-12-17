Гигантское оригами посреди «хрущевок». Узнали, как живет ламповый офис в центре Минска

Источник материала: ProBusiness





Пару лет назад офисное здание на ул. Смолячкова всколыхнуло рынок столичной деловой недвижимости. Оно появилось в нетипичном для своего сегмента месте — в тихом центре среди советской застройки. Но расположение было неслучайным: заказчик объекта стремился создать идеальное рабочее пространство для интровертов-айтишников, в концепции хюгге и с полудомашней атмосферой. Мы побывали в бизнес-центре и рассказываем, оправдала ли себя уникальная задумка…

«Посмотрели на блеклые дома — захотелось праздника»

Заснеженный сквер, пятиэтажки с мансардами и детский сад. Привычную для многих минчан картину «разбавляет» стильная аскетичная постройка с брутальным фасадом и современной зоной подъезда. У входа в центр мы встречаемся с директором студии «Арх-Нуво» Олегом Воловичем. Специалисты его бюро разрабатывали архитектурную концепцию объекта.





«Концепция родилась из впечатлений от блеклой застройки, обволакивающей квартал. Как только мы ее увидели, то поняли: безликому пространству нужен пусть небольшой и подчиненный правилам, но праздник. Поэтому запроектировали архитектуру центра на контрасте с совершенно обычным окружением», — поясняет архитектор.





В итоге мы любуемся на самобытное строение в естественных оттенках с угловатыми контурами и акцентными стеклянными панелями на фасаде. Кажется, будто архитекторы вдохновлялись природными текстурами или бумажными фигурками оригами. При этом внутри бизнес-центра заложены технические решения, которые делают жизнь офисных обитателей комфортнее. Например, инженерная «начинка» обеспечивает значительно больший приток свежего воздуха, чем определено нормами. А правильная ориентация здания защищает помещения от перегрева летом.





«Мне нравится сравнение архитектуры бизнес-центра с брошенным в воду камнем. Он оставляет круги на поверхности, как бы преображая городскую среду. Особенно мы гордимся тем, что благодаря сложному силуэту здания нам удалось архитектурно завершить небольшую улицу Михайлова, которая примыкает к более крупной Краснозвездной», — подчеркивает Олег Волович.





Столь необычная архитектурная концепция получила высокую оценку от профессионалов сферы. Белорусский союз архитекторов отметил работу студии «Арх-Нуво» дипломом 1-й степени в номинации «Общественные здания и сооружения» на XX Республиканском конкурсе на лучший проект, постройку и публикацию.

Взаимодействие с «АЛЮТЕХ»: household name на рынке

Беседуя у входа в бизнес-центр, обращаем внимание на разные по форме и размеру окна: от классических размеров до французского формата. Они словно разбросаны по площади фасада, но вместе с тем создают единый ансамбль. Конструкции от Группы компаний «АЛЮТЕХ» выполнены из экологичных алюминиевых профилей, окрашенных в трендовый графитовый цвет.





«В данной концепции окна — это яркая часть фасада, которые характером своего расположения задают пропорции и масштаб архитектуры. Мы рады, что благодаря решениям этого бренда нам удалось воплотить задуманное. К тому же, специалисты инженерно-технического центра «АЛЮТЕХ» помогли реализовать техническую часть проекта: разработали узлы, которые не только отвечали строительным нормам, но и коррелировали с задуманной эстетикой».





По словам Олега Воловича, техническая поддержка от системодателя важна тем, что в таком случае архитекторы не боятся рисковать и проектировать сложные решения. Они знают, что их идея будет реализована.





Похожее мнение и у владельца объекта. Им выступает компания «Спринг-Инвест». Как рассказал нам заказчик, первые рендеры здания и финальный результат практически не отличались. Это результат эффективного взаимодействия архитекторов и инженеров «АЛЮТЕХ». Бренд уже давно стал household name в индустрии корпоративной недвижимости — все процессы отлажены, технологии на высоком уровне, а результат совместной работы всегда можно спрогнозировать.





Чтобы конструкции бренда были грамотно установлены на объекте, производитель осуществлял шеф-монтаж — аудит монтажа. Эта услуга позволяет повысить долговечность изделий, сделать объект в целом привлекательней для инвестора, обеспечить максимальный комфорт для его арендаторов или жителей (если речь идет о жилом сооружении).

Что внутри: сhill out зона, душевые и выход на крышу

Заходим внутрь через прозрачные алюминиевые двери — тоже от «АЛЮТЕХ». Нас «сопровождают» французские окна, которые обеспечивают эффект единения с природой: человек вроде бы зашел в здание, но на него не давит нехватка пространства. Благодаря большой площади остекления в холле визуально просторно и много естественного света даже в пасмурный день.





Изначально здание задумывалось как объект built-to-suit. Оно целиком должно было быть передано в многолетнюю аренду одной IT-компании. Но сейчас помещения в бизнес-центре снимают несколько арендаторов.

«Девелопмент недвижимости — очень инертный и многолетний процесс. В процессе реализации проекта на рынке офисной недвижимости произошел ряд существенных и независящих от застройщика изменений. Поэтому мы немного изменили концепцию и ввели объект в формате компактного, но качественного офиса класса А», — поясняет заказчик объекта.





Для сотрудников офисов предусмотрены места в подземном паркинге. Чтобы было максимально удобно приезжать на работу и покидать рабочее место, попасть на паркинг можно на лифте из холлов, не выходя на улицу. А благодаря консьержу обеспечивается максимальная сохранность имущества и безопасность людей. Еще одна «фишка», которая является следствием напряженного графика сотрудников: при необходимости они могут попасть в здание в любое время суток.





«У архитекторов нашей студии хорошая насмотренность, мы изучаем опыт наших коллег и знаем, как сделать правильный офис, который отвечает современному пониманию комфорта и эстетики. По нашей идее, каждый арендатор должен располагаться обособленно друг от друга — на одном отдельном или нескольких этажах. Каждый этаж многофункциональный и зонирован на chill out и рабочую зону с изолированными комнатами для переговоров, душевых», — добавляет Олег Волович.





Для компании BroIt, которая снимает офис в этом бизнес-центре уже почти год, определяющим фактором стал комплекс преимуществ: удобное расположение недалеко от метро, современное оборудование, развитая инфраструктура, выделенная парковка, комфортные помещения со стильным и ненавязчивым интерьером. Все это влияет на продуктивность и общее настроение в команде.







Офис компании двухуровневый с винтовой лестницей между этажами. Это open space с выходом на террасу и крышу здания. Через французские окна открывается панорама центральной части города. При этом алюминиевые окна «АЛЮТЕХ» сохраняют комфортный микроклимат в офисе на протяжении всего года: они не продуваются, не протекают и хорошо изолируют шум от транспорта, позволяя работникам сосредоточиться на выполнении задач.





«Необычный внешний вид бизнес-центра тоже сыграл свою роль при выборе офиса. Новое и минималистичное здание создает приятное первое впечатление у сотрудников и гостей. А современный ухоженный фасад здания формирует положительный имидж и обеспечивает визуальный комфорт», — отмечают в компании BroIt.





Взгляд на перспективу: тренд задан

По словам Олега Воловича, в сегменте офисной недвижимости все больше ценят связь архитектуры с функциональным назначением зданий. Чтобы создать правильное сооружение, нужно досконально понимать процессы, которые в нем будут происходить. Чаще всего основной процесс, который происходит в административных зданиях, — это интеллектуальный труд: переговоры, мозговые штурмы. Поэтому офисные здания будут трансформироваться исходя из пользы для персонала, ориентированного на умственную активность.





Кроме того, любая архитектура должна вызвать эмоции. С этим у объекта на Смолячкова все в порядке: он метко попадает в нордический характер белорусов, при этом оживляет их с помощью нетривиальных акцентных элементов в экстерьере, вдохновляет мыслить по-другому.





Появление подобных объектов может оживить серые спальные районы Минска, создать совершенно новую среду для комфортной работы и отдыха. Причем, польза от них очевидна и для обычных горожан: едва ли какой прохожий, идя мимо, не поднимет голову и не представит себя в комфортном офисе. Понимая такую обратную связь, студия «Арх-Нуво» планирует реализацию подобных объектов в будущем. А мы надеемся, что итог работы не заставит себя долго ждать.

*Партнерский материал. ООО «Алютех Торговый дом». УНП 190736339