Неудобные вопросы о деньгах под залог авто. Узнали у создателей онлайн-сервиса обо всех подводных камнях

Источник материала: ProBusiness





Займы под залог автомобиля становятся все более популярными среди белорусов. Однако, несмотря на доступность такого способа получения средств, многие все еще в сомнениях и опасаются подводных камней. Кого-то беспокоят процентные ставки, других возможность потерять свой автомобиль в случае невыплаты долга, а некоторые и вовсе не до конца понимают, легально ли это. В совместном проекте с онлайн-сервисом Dzengo мы постараемся ответить на самые острые и даже неудобные вопросы, которые могут возникнуть у потенциальных заемщиков.

На неудобные вопросы наших читателей отвечает CEO онлайн-сервиса Dzengo Марина Саврук.





1. Почему такие процентные ставки в займах под залог авто?

— Есть определенные лимиты процентных ставок, которые регламентированы законодательно. В настоящее время проценты по договору потребительского микрозайма не могут превышать двукратную величину займа. То есть, например, при займе в 1000 руб. проценты (без возврата тела долга) могут быть до 2000 руб. Такое право предоставлено регулятором, однако не является обязанностью к исполнению, соответственно, каждое МФО выбирает для себя наиболее комфортную процентную ставку.

По нашим данным, большая часть микрофинансовых организаций работает со средней ставкой 300% в год, но предлагают займы на короткий период — по 1−3 месяца. Чем меньше срок займа, тем больше клиент платит процентов годовых.

Мы предлагаем ставки — 0,26% в день (95% годовых). Кроме этого, у нас есть специальные предложения для тех, кто покупает автомобиль в сети наших партнерских автохаусов: если клиенту не хватает средств, мы можем доплатить за него недостающую сумму и выдать займ под 0,1% в день.

2. Ваше предложение рассчитано на людей в отчаянии? На что у вас берут займы?

— Такое предположение часто делают люди, которые никогда не сталкивались с этой сферой.

Мы предлагаем рассматривать микрозаимствования как дополнительный инструмент финансирования, если:

не хочется никуда ехать и физически подписывать пакет документов;

стаж работы небольшой либо вы в декретном отпуске, либо у вас только открывшийся малый бизнес, ищущий финансирование;

вам необходим гибкий подход и удобный ежемесячный платеж.

На самом деле по эмпирическим данным 41% наших клиентов берут деньги на развитие: ремонт дома или автомобиля, еще 12% — на старт-ап или открытие бизнеса. Есть также клиенты, которым нужны деньги на учебу. А это все отнюдь не ситуации, в которых проявляется отчаяние.





3. Вы не откажете в займе, даже если у человека уже есть долги?

— Мы оцениваем кредитную историю, есть ли проблемы со своевременным закрытием обязательств. Лояльно подходим к этому вопросу.

За все время нашего проекта мы отказали клиентам в выдаче займа по причине плохой кредитной истории всего 7 раз.

4. Что значит «займ онлайн»? Как это вообще происходит?

— Заявка на займ оформляется в личном кабинете.

Для этого необходимо:

зарегистрироваться и пройти идентификацию в МСИ (межбанковской системе идентификации). Это займет не более 1 минуты;

подтвердить анкету в личном кабинете (все данные будут уже предзаполнены за вас и подтянутся из МСИ);

дать согласие на предоставление кредитного отчета;

заполнить данные об авто, загрузить его фото, фото техпаспорта и указать сумму, которую хотите получить.

Вуаля! Ответ будет у вас в течение 15 минут.





5. Как получить деньги? И будет ли комиссия?

— Деньги придут непосредственно на вашу карту вне зависимости от того, какой банк ее выдавал.

Все комиссии за перевод средств покрываются за счет компании Dzengo. Клиент оплачивает только те комиссии, которые установил его собственный банк, например, при снятии наличных.

6. Какую сумму можно получить?

— Мы выдаем займ в размере от 50% до 70% от среднерыночной стоимости автомобиля. Так, например, если стоимость машины 10 000 рублей, то займ может быть от 5000 до 7000 рублей. Если хотите, чтобы вашу машину оценили, вы можете связаться с нами для консультации любым удобным способом на сайте dzengo.by.





7. Вы оцениваете авто по самым низким подобным предложениям на рынке?

— Скоринговая система оценивает среднюю стоимость авто на рынке. Для оценки изучаются предложения из доступных агрегаторов объявлений о продаже. Также в расчет принимается динамика цен на модель авто с течением времени, пробег, техническое состояние, комплектация, год выпуска и так далее. Чем шире представлена модель авто на рынке, тем проще ее оценить.

8. Можно ли получить деньги, если машина оформлена на другого человека?

— К сожалению, такой опции нет. Заявку под залог автомобиля может оформить только его владелец.

9. Можно ли гасить заем досрочно?

— Да, в любое время. Мы не предусматриваем никаких штрафов за досрочный возврат денег. Для этого необходимо связаться с нами, чтобы правильно все оформить.

Система работает так: клиент нажимает кнопку с запросом на досрочное погашение, система считает его долг и проценты и передает сумму в ЕРИП на оплату. Все это происходит автоматически в режиме онлайн — перерасчет будет отражен в течение нескольких рабочих часов в день обращения.





10. Что делать, если я не смогу погасить долг?

— Об этом нужно сразу предупредить компанию, чтобы мы могли найти гибкий и оптимальный способ выхода из ситуации. Алгоритмы алгоритмами, но Dzengo — это люди, которые умеют вас слышать.

11. Если я не смогу выплатить деньги, у меня заберут авто?

— Во время пользования займом вы можете спокойно использовать ваш автомобиль в любых целях, так как он ни на кого не переоформляется и остается вашим. Однако если вы не сможете выплачивать деньги, то вам необходимо сразу к нам обратиться, чтобы мы нашли оптимальный выход из ситуации.

12. Можно ли взять займ на авто, если уже оформлен займ в Dzengo?

— Нет, согласно п. 3.1 Договора залога установлена обязанность Залогодателя не обременять предмет залога последующими залогами третьим лицам без предварительного письменного согласия Залогодержателя. Это значит, что залогодатели должны запрашивать у залогодержателя согласие для передачи авто в последующий залог.

13. Каковы реальные последствия при невыплате займа?

— Если вы, не уведомив Dzengo, просто перестанете выплачивать займ и у вас образуется просроченный долг, это будет отражено в отчете. И при следующей выдаче займа, специалист обратится к вашей кредитной истории, которая будет уже подпорчена. Поэтому для своих клиентов мы всегда предлагаем своевременно нас уведомить, чтобы найти выход безболезненный для всех.





14. Если с авто что-то случится, а я не смогу выплатить сумму, то что будет?

— В данном случае возможно судебное разбирательство, однако за время деятельности нашего проекта мы еще ни разу не сталкивались с подобными случаями.

15. Если со мной что-то случится, моим близким придется выплачивать долг за меня?

— Долг по микрозайму входит в состав наследства. Также как и предмет залога. Принятие наследства будет не ранее 6 месяцев. Залог в связи со смертью не прекращается.

Если никто из наследников не принимает наследство — оно становится выморочным. Т.е. права и обязанности переходят административно-территориальной единице (исполкому/сельсовету/администрации). Остаток долга будет переходить наследникам либо государству.

16. Есть другие финансовые инструменты, по которым проценты ниже. Почему мне нужно выбирать Dzengo?

— Мы — быстрые: вы получите согласование в течение 15 минут. Мы — гибкие и не требуем никаких документов, кроме техпаспорта и паспорта.

Мы — лояльные, идем навстречу, несмотря на существующие алгоритмы выдачи займов. Например, к нам обратился парень 23-х лет, который хотел завершить ремонт своего авто. Попросил у нас 6000 руб., но смогли предложить только 3500 руб. В ответ он попросил пойти навстречу и выдать займ в размере 4000 руб., при этом расписал список позиций на ремонт. Наша служба приняла решение выдать ему необходимые средства.

А еще наш сервис работает полностью онлайн — не нужно никуда приезжать для заключения договора, деньги вы получите на карту, не выходя из дома.

* Партнерский материал.

ООО «Зубр лизинг», УНП 193 498 948.

Включен в реестр микрофинансовых организаций.

Идентификационный номер в реестре МФО 20 185.

Микрозайм может предоставляться гражданам Республики Беларусь от 18 до 65 лет.