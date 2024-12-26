Сжег салютом новую куртку, выследила Деда Мороза, ложусь спать до боя курантов… Устроили предновогоднюю ностальгию вместе с топ-менеджерами и руководителями направлений МТС

Источник материала: ProBusiness





Успешный бизнесмен, неутомимый креативщик, системный управленец, амбициозный достигатор — все мы родом из детства. И в новогодние праздники мы нет-нет да и возвращаемся к своим внутренним детям, которые верят в чудеса и Деда Мороза, загадывают желания и с нетерпением ждут главного праздника в году. В это время мы ненадолго отвлекаемся от KPI, продуктивности, х-сующего роста и даем себе побыть собой. О том, какими были наши детские праздники, мечты и желания мы поговорили с топ-менеджерами компании МТС. Готовьтесь к теплым воспоминаниям, душевным разговорам о самом сокровенном и 100% новогоднему вайбу.

«Знал, как стараются родители, поэтому не верил в Деда Мороза»

Владимир Козырь, Генеральный директор МТС





— В Новый Год вся наша большая семья — бабушка, родители и четверо детей — собиралась за праздничным столом. Его главное блюдо — селедка под шубой. Правда, в детстве я искренне не понимал: как взрослые это едят?! Но с годами именно селедка под шубой стала для меня настоящим символом новогодних праздников.

Елка всегда была живая, под потолок, в ведре с песком.

Ёлочные игрушки — красивые, стеклянные, тоненькие, их тетя привезла из Германии. И вот они были особой ценностью. Но только не для наших котов, для которых запрыгнуть на елку и уронить их было обязательным новогодним приключением. Так с каждым годом редких игрушек становилось все меньше.

Жили мы, как и все, небогато. В основном, нам дарили сладости, конфеты. Помню, у нас было соревнование за самые вкусные. Мы натягивали веревочку, к которой привязывали в рядок конфеты и другие сладости. Сами по очереди завязывали глаза и отрезали конфеты. Что отрезал — то тебе и достанется. Это было частью развлекательной программы.





Пожалуй, одним из лучших подарков в моей жизни была модель самолета. Я любил их собирать, когда учился в школе. У меня была целая коллекция из 50 штук! Модели были дефицитные, но родители очень старались найти, зная, как я увлечен. Мои модели красовались в серванте. Я их хранил как зеницу ока! Никому не разрешал трогать, боялся, что могут сломать, ведь модели хрупкие.

Наверное, понимание того, как сильно родители стараются для нас, и стало причиной того, что я никогда не верил в Деда Мороза. С ним мы пересекались только в детском саду, но и тогда я понимал, что это актер, обычный человек. Такой вот рациональный и прагматичный ребенок. Я и сказками-то не особенно интересовался, больше наукой и техникой.

Помню, в школе даже про поэзию думал — мол, сколько бумаги впустую потратили! Если бы написали все в строку, а не в столбик, влезло бы намного больше! С детства склонен к оптимизации и эффективности. Когда мы стали чуть старше, то после боя курантов сразу бежали на улицу. У нас с друзьями к тому времени уже была подготовлена снежная крепость и мы устраивали бои снежками. Могли нарядить деревья в огороде.

А потом стали продаваться петарды. Помню, брат привез из Минска какие-то очень крупные. И мы решили взорвать их прямо в огороде. Бабахнуло знатно! Наш сенбернар еще три дня после этого не выходил из дома. Побаивался.

Мои дети верили в Деда Мороза лет до 8 точно! Думаю, это хорошо! Мне нравится, что они способны верить в добро.

Читателям «Про бизнес» я хотел бы пожелать мира и уверенности в завтрашнем дне. Я считаю, что нужно каждый день стремиться к тому, чтобы завтра было лучше. А еще уверен, что мысли — материальны. Как настроимся — так и будем жить! Поэтому, пожалуйста, верьте в лучшее, стремитесь к нему, и все обязательно получится.

«Ложусь спать до курантов, чтобы праздновать утром»

Ирина Бурко, начальник управления клиентского сервиса





— Когда я была маленькой, наша семья жила в военном городке в Германии. И Новый Год мы всегда праздновали одной большой компанией, такая традиция была во всех городах, где служил мой отец. В коридоре общежития или в какой-нибудь квартире накрывали общий стол, за которым был весь офицерский состав с семьями. Это был пир на весь мир!

Пока у взрослых было застолье, у нас были свои игры. От пряток и казаков-разбойников до прыжков с резинками. А потом приходил Дед Мороз! И каждому ребенку вручались подарки.





Помню, мне как-то достал из мешка машинку. И я стою смотрю на Деда Мороза с непониманием, ведь я хотела куклу, а ее подарили моему другу. И тогда увидела, как нахмурился папа.

Опустила взгляд — а у Деда Мороза кирзовые сапоги. Вот тогда-то я и поняла, что он — военнослужащий. Когда я стала старше, уже смекнула, что подарки готовят родители. Знала некоторые мамины тайники и часто находила свои сюрпризы заранее. Думаю, мама до сих пор об этом не знает. Зато я помню свой самый-самый лучший подарок в жизни: в 1984 году мне подарили особенную куклу. Она умела открывать рот, ее можно было кормить, она издавала звуки. Такой не было ни у кого!





Я до сих пор немного верю в Деда Мороза. Вернее, в Рождественские чудеса. В последние годы я стала все чаще думать о том, что ощущение сказки и волшебства можно создавать. И теперь я сама колдую над украшением дома, стараюсь придать ему особую атмосферу. И это работает!

Если не хватает праздничного настроения — его можно создать. Я всегда за такой подход: не ждать, а делать самому. В последние годы в моей семье не совсем обычный Новый год. Я стараюсь лечь до курантов и хорошенько выспаться. А 1 января встаю рано утром, собираю всю семью, и мы едем на украшенном автомобиле по пустым дорогам в гости к моим родителям. И уже там у нас праздничное застолье. По-моему, это хорошая традиция — в Новый год на свежую голову)





Каждый год я обязательно загадываю желание. Прошу только одного — здоровья и счастья своим близким. Это самое главное! А все остальные материальные желания я просто воплощаю. Ведь знаю, что это — в моих силах, если я действительно чего-то хочу.

А читателям «Про бизнес» я хочу пожелать, чтобы Новый год наполнил Ваш дом любовью, принес здоровье и достаток. Пусть 2025 год будет насыщен приятными событиями и эмоциями, а близкие и родные будут рядом.

«Все нарядные и празднуют, а я — в сгоревшей куртке и с сердитым отцом»

Кирилл Мытько, заместитель Генерального директора по безопасности





— Все детство я провел в закрытом военном городке. Новый Год мы отмечали большой и дружной компанией. Пока взрослые праздновали, мы бежали на улицу. Кажется, в детстве все зимы были снежными, поэтому мы играли в снежки, барахтались в снегу.

Когда стали постарше, стали продавать петарды и фейерверки. Благодаря этой пиротехнике у меня появилось одно из самых ярких воспоминаний о Новом Годе. Родители купили мне хорошую дорогую куртку. В ней я и пошел на улицу взрывать петарды. У меня были небольшие петарды, которые громко взрывались, а папа запускал фейерверк. И вот я поджег фитиль петарды, бросил ее и слышу, как папа мне кричит: «Отойди подальше!». Я стал отходить от брошенной петарды, но не понял, что отец имеет в виду ракету фейерверка, которую только что сам поджег.

И вот салют выстреливает мне прямо в бок… Куртка загорается! Отец тут же роняет меня в снег и начинает сбивать огонь. А потом мы возвращаемся домой… Все нарядные и красивые, а я в полусгоревшей куртке, напуганный, с сердитым отцом. Эта куртка еще пару лет висела в шкафу — в назидание.





Могу сказать, что в детстве мне везло с подарками. Наша семья жила в Германии, поэтому нам дарили очень классные игрушки, сладости, жвачку и даже «киндер сюрпризы». И, наверное, я отчасти понимал, что покупают все это родители, но в Деда Мороза все равно верил долго.

Как понял, что Деда Мороза нет? Да примерно так же, как дети понимают, что их не нашли в капусте или не принес аист. Такой вот был период: одно потрясение за другим! Детство в военном городке дало мне понимание того, какой ценностью является настоящая дружба. В детстве мы как будто жили одной большой семьей. Помню, что мог спокойно пойти поесть у соседей, а другие дети могли приходить обедать к нам. Это было в порядке вещей. Наверное, поэтому тяга к большим душевным компаниям у меня осталась. Последние годы мы с женой отмечаем Новый Год вместе с друзьями.

Вообще для меня очень важно самому дарить подарки, придумывать что-то особенное, индивидуальное. Считаю, что недостаточно просто подарить что-то хорошее или дорогое, важно, чтобы подарок выражал личное отношение, был уникальным. Поэтому хотя бы в качестве дополнения я всегда стараюсь выдумать для друзей и близких что-то особое.

Читателям «Про бизнес» я хотел бы пожелать в Новом Году благополучия, спокойствия, исполнения желаний. Пускай получается все задуманное, а сюрпризы будут только приятными!

«Устроила слежку за Дедом Морозом»

Мария Канасевич, глава PR-группы МТС





— Я росла в 90-е, тогда чаще всего Новый год отмечали дома. Мои родители очень душевные, открытые и веселые люди. И несмотря на то, что жили мы в довольно скромных условиях, все друзья почему-то собирались у нас.

Папа готовил курочку гриль, а мама — вкусные майонезные салатики и бутерброды. Мы были из тех семей, которые утро 31 декабря начинали с уборки и готовки, делали это под «Иронию судьбы», «Морозко», «Карнавал».

Ближе часам к 15 ложились спать, мама считала, что перед новогодней ночью нужно набраться сил. Я теперь тоже стараюсь так делать! А еще мы всегда ждали коронный номер вечера — постановочный танец папы с его другом под песню «Дискотеки Авария» «Новогодняя». Это был хит)





Я долго верила в Деда Мороза. В третьем классе среди сверстников пошли разговоры о том, что его нет. И я устроила настоящую слежку. Были проверены все полки и тайные места. В Новогоднюю ночь я села возле елки и пообещала себе от нее не отходить, пока не увижу Деда Мороза. И я до сих пор не понимаю, как папе все-таки удалось положить подарки под елку так, чтобы я не заметила подвоха.

Как перестала верить? Наверное, просто пришло время… Родители не сдавались до последнего. Да и моя дочь в 5 классе, а тоже до сих пор верит. Правда, может, она хорошо притворяется…

Все-таки лучше получать подарок и от родителей и от Деда Мороза. Выгода веры очевидна) Я очень люблю подарки. Самый неожиданный и приятный для меня был в третьем классе. Дед Мороз (папа) удивил! У меня появилась приставка!!! Марио, Танчики — моя любовь на всю жизнь! Кстати, прятали ее в нижнем отсеке детской коляски моего брата, я просто не там искала. А она постоянно была на виду!





И, конечно, каждый Новый Год я обязательно загадываю желание. Раньше писала на бумажке, сжигала и выпивала с бокалом игристого. А потом стала рассуждать, что желание не должно направляться внутрь, где оно, по сути, прячется. Теперь отправляю во Вселенную — развеиваю пепел)

Всем читателям портала «Про бизнес» в Новом Году я бы пожелала… замедлиться. Можно дегустировать эту жизнь и наслаждаться. А еще нести свет, принимать и понимать. Уметь сочувствовать, слышать других и договариваться. С наступающим!

«Лучший подарок „прожил“ 4 дня»

Николай Булаш, Заместитель Генерального директора по коммерческим вопросам





— В нашей семье подготовка к Новому году начиналась за пару дней, родители много работали, а мы — учились. Помню, приносили домой елку и несли ее… в ванную!

Да-да, мы мыли елку, потом она ждала своего часа на балконе, а весь дом наполнялся невероятным ароматом хвои. 31 декабря у меня всегда ассоциируется с бытовыми хлопотами. Утром мы вставали и сворачивали ковры, шли на улицу и хорошенько их выбивали. Мама весь день суетилась на кухне, а папа был добытчиком — покупал продукты, организовывал развлекательную программу. Днем мы все готовились: наводили порядок, наряжали елку, планировали. Часов в 5 вечера темнело и наступал мой любимый момент — можно было просто посидеть в тишине у горящей гирляндами елки под звуки «подготовки».





Помню, когда был помладше, мама меня развлекала, чтобы ожидание праздника не тянулось так долго. Мы вырезали снежинки, делали фонарики, склеивали из колечек цветной бумаги гирлянды. Развешивали украшения по всей квартире.

И я довольно долго верил в Деда Мороза. Уже в школе кто-то из одноклассников заявил, что все это выдумки.

Но я подумал так: может, у них Деда Мороза и нет, но у меня-то точно есть! И искренне верил, что он и правда приходит ко мне. Наверное, этой вере способствовало то, как вели себя мои родители. После курантов мы всегда шли с отцом на улицу — зажигать бенгальские огни и взрывать хлопушки. А когда возвращались, мама встречала нас у двери и торопила: «Скорее-скорее, там Дедушка Мороз как раз у елки». Мы быстро сбрасывали ботинки и шапки и бежали к елке. А его не было… зато была открыта форточка. И мама уверяла, что Дедушка только что улетел.





Мы не расстраивались, ведь под елкой уже ждали подарки. В нашем детстве, честно говоря, такие сюрпризы были редкостью — только на День Рождения и Новый год. Поэтому каждый раз подарки были волшебные. Самым запоминающимся для меня стал игрушечный танк на радиоуправлении: сам ездил, поворачивал башню, имитировал стрельбу. Он у меня «прожил» дня 4, а потом я разобрал его, мне было интересно, как он устроен. Но, поверьте, целых 4 дня — это уже достижение!

Повзрослев, я стал больше любить дарить подарки. чем получать. Ведь подарок — это всегда про эмоцию. В детстве ты ее испытываешь от того, что получаешь подарок, который давно хотел. А во взрослом возрасте — уже от эмоций того, кому ты сделал сюрприз. Поэтому я люблю придумывать что-то необычное, стараюсь сам выбирать подарки. И это такой кайф, когда реакция на подарок яркая и превосходит твои ожидания. Самое классное ощущение — радовать!

Читателям «Про бизнес» в Новом году я желаю окружать себя интересными людьми, участвовать в полезных событиях, верить в чудо и главное — оставаться людьми.





Компания МТС от души поздравляет всех читателей «Про бизнес» с Новым Годом! Спасибо, что были и остаетесь с нами! До встречи в следующем году! Будьте счастливы!