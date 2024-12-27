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«Хорошо, но не идеально». Эксперты по кибербезопасности рассказали, как меняется отношение бизнеса к защите данных
27.12.2024 08:01 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Об информационной безопасности в компаниях обычно вспоминают в двух случаях: когда взломали или когда оштрафовали. Такой подход ведет к тому, что бизнес рискует самым ценным своим активом — данными. Но, к счастью, многие белорусские компании постепенно приходят к пониманию, что инвестировать в кибербезопасность так же важно, как нанимать хороших сотрудников. О том, как менялось отношение бизнеса к киберугрозам, какие проблемы все еще остро стоят перед организациями и что делать бизнесу, чтобы себя обезопасить, мы поговорили со специалистами
— Как изменилось отношение белорусского бизнеса к вопросам кибербезопасности?
— Ранее многие малые и средние предприятия (МСБ) не воспринимали киберугрозы всерьез, полагая, что они опасны только для крупных компаний с большими объемами данных. Однако ситуация изменилась.
Во-первых, увеличение числа кибератак на малый бизнес стало очевидным. Более 60% малых и средних предприятий подвергались кибератакам в 2024 году. Осознание того, что они также могут стать жертвами злоумышленников, стало толчком для многих компаний задуматься о своей безопасности.
Во-вторых, развитие законодательства в области кибербезопасности, включая Указ №40 «О кибербезопасности», который вступил в силу в 2024 году, создало более четкие требования к защите информации. Компании теперь обязаны создавать центры кибербезопасности или заключать контракты с внешними подрядчиками. Это также способствовало росту количества вакансий для специалистов по кибербезу и повышению осведомленности о важности защиты данных.
Кроме того, успехи крупных компаний в области кибербезопасности вдохновляют малые предприятия. Когда крупные игроки начинают активно внедрять решения по защите информации и делиться опытом, это поднимает планку и для МСП. Они понимают, что игнорирование угроз может привести к серьезным финансовым и репутационным потерям.
Наконец, человеческий фактор остается ключевым. Многие инциденты происходят из-за ошибок сотрудников или недостатка знаний о киберугрозах. Поэтому компании начинают проводить обучение своих работников по вопросам безопасности, что также свидетельствует о более серьезном подходе к этой теме.
— То есть в целом, динамику отношения бизнеса к кибербезопасности вы оцениваете положительно?
— Скажу так: итоги года оцениваем как хорошие. Многие предприятия начали уделять этому вопросу больше внимания, интересоваться проблематикой в целом. Здесь и банковская сфера, и медицина, и образование, крупные промышленные холдинги и предприятия государственных и частных форм собственности. На пользу пошли Указ президента №40, приказ ОАЦ, постановление совета министров, регулярные встречи и конференции в области ИБ, образовательные программы в этом направлении.
Однако, не все идеально — это тоже надо признать. Некоторые компании все еще испытывают вредные иллюзии — мол, нас-то все эти «киберштучки» точно не коснутся. Увы, никто не в безопасности на все 100%! Все еще существует множество случаев халатного отношения к этому вопросу.
Например, многие компании недостаточно серьезно подходят к резервному копированию данных. Часто резервные копии не делаются регулярно или хранятся на тех же серверах, что и основная информация. Это делает их уязвимыми к атакам программ-вымогателей, которые могут заблокировать как основную, так и резервную информацию одновременно.
Еще одной распространенной проблемой является игнорирование обучения сотрудников. Многие работники не знают основ кибербезопасности и становятся легкой добычей для фишинговых атак и других методов социальной инженерии. Например, распространена практика пересылки служебной информации на личные почтовые ящики без должной защиты, что создает риски утечки данных.
Кроме того, компании часто не принимают комплексный подход к безопасности. Они могут установить антивирусные программы или системы защиты от утечек информации, но без глубокого анализа своих потребностей и рисков это становится неэффективным. В результате такие системы не покрывают все возможные уязвимости.
Говоря об удаленной работе, стоит отметить, что многие сотрудники используют личные устройства для доступа к корпоративным сетям. Это увеличивает риски, особенно если такие устройства не имеют необходимых мер защиты. В условиях массового перехода на удаленную работу это становится серьезной уязвимостью.
Также стоит упомянуть о том, что некоторые компании пренебрегают регулярными обновлениями своих систем и программного обеспечения. Это оставляет их открытыми для известных угроз. Особенно это касается старых систем, которые могут содержать уязвимости, уже зафиксированные в новых версиях.
Все эти примеры подчеркивают необходимость более серьезного подхода к вопросам кибербезопасности со стороны белорусского бизнеса. Принятие превентивных мер и обучение сотрудников могут значительно снизить риски и повысить уровень защиты информации в организациях.
— Угроз ведь тоже становится все больше? Расскажите, какие киберугрозы и кибератаки наиболее распространены в отношении бизнеса?
— Да, это правда. Всегда будут атакующие, всегда будут защитники. Развиваются и те, и другие, методы атак становятся более тонкими, изощренными. Поэтому работа по обеспечению кибербезопасности идет ежедневная.
Что касается наиболее распространенных атак — это фишинг, утечки, шифрования данных.
Эти угрозы требуют от бизнеса не только технических мер защиты, но и повышения осведомленности сотрудников о киберугрозах и регулярного обучения по вопросам безопасности.
— Какие требования сегодня предъявляются к белорусским компаниям в вопросах кибербезопасности?
— Согласно Указу №40 «О кибербезопасности», государственные компании обязаны защищать свои активы от взломов и атак хакеров, дабы избежать тяжелых экономических последствий. Предприятия критически важных объектов инфраструктуры должны создавать свои собственные центры кибербезопасности, что является достаточно затратным, сложным и долгосрочным проектом.
Но есть и альтернатива — использовать услуги центров кибербезопасности для мониторинга и защиты своих инфраструктур. Например, в НЦОТ есть все необходимое: технологии, программное обеспечение, высококвалифицированные специалисты и отлаженные бизнес процессы. Также мы являемся официальными партнерами ведущих разработчиков программного обеспечения в области информационной безопасности.
Обращаясь в наш центр, бизнес может получить грамотную консультацию об услугах мониторинга информационной инфраструктуры, приобретения программного обеспечения по модели MSSP, проектирования, создания, аттестации СЗИ.
— Вы уже отмечали роль человеческого фактора в уязвимости бизнеса перед кибератаками. Как компании могут минимизировать риски, связанные с недостаточной осведомленностью сотрудников?
— Факторов рисков очень много. Зачастую в компаниях есть универсальные специалисты, выполняющие роль целого ИТ-подразделения, в том числе они же и отвечают за вопросы информационной безопасности. Рынок сейчас испытывает кадровый голод: хорошего специалиста в области ИБ надо еще поискать, либо вырастить, вложив в него достаточно много финансовых, образовательных и других ресурсов. НЦОТ активно работает в этом направлении и проводит различные обучения для специалистов в области для повышения квалификации. Наши курсы ROZUM в области защиты информации пользуются большой популярностью среди предприятий различных форм собственности.
Также постоянно среди сотрудников компаний надо проводить работу по обучению в области кибербезопасности, разъяснять принцип действий злоумышленников и обучать сотрудников элементарным правилам цифровой гигиены. Этот процесс должен быть регулярным, а не одноразовым мероприятием. И проводиться обучение должно для всех сотрудников с учетом их уровня доступа к данным в компании. Это большая и планомерная работа, которую, к сожалению, проводят в основном в крупных компаниях.
— Какие основные меры предосторожности должны принимать компании для защиты данных?
— Во-первых, требуется регулярное обновление программного обеспечения. Обновления часто содержат важные патчи безопасности, которые защищают от известных уязвимостей. Настройка автоматического обновления поможет минимизировать риски.
Во-вторых, обязательно использование надежных паролей и двухфакторной аутентификации. Пароли должны быть сложными и уникальными для каждого аккаунта. Также важно регулярно обновлять данные для входа в учетные записи, закрывать доступ сотрудникам, которые увольняются из компании и т.д.
В-третьих, нужно сделать обязательным правилом резервное копирование данных. Это позволяет восстановить их в случае утечки или атаки программ-вымогателей. Резервные копии должны храниться в безопасном месте, желательно вне сети.
И, конечно, еще раз отмечу, как важно проводить обучения и разъяснительную работу среди сотрудников: Сотрудники должны знать о фишинговых атаках, безопасных практиках работы с данными и способах идентификации угроз. Компании могут организовывать тренинги и курсы для своих сотрудников, чтобы они оставались в курсе актуальных угроз и методов защиты. Это поможет создать культуру безопасности внутри организации. А непосредственно специалистов по ИБ нужно регулярно «прокачивать», отправлять на повышение квалификации, курсы и т.д.
— Каковы основные тренды в кибербезопасности, которые, по вашему мнению, будут актуальны в 2024—2025 году?
— Основные тренды в кибербезопасности, которые будут актуальны в 2024—2025 годах, можно выделить следующим образом:
Важно принять, что киберугрозы будут существовать всегда. С развитием технологий будут появляться новые методы атак и защиты. Киберпреступники постоянно адаптируются. Например, если компании начинают активно использовать двухфакторную аутентификацию, злоумышленники могут искать новые уязвимости или использовать более сложные методы социальной инженерии.
Для эффективной борьбы с киберугрозами необходимо сотрудничество между государственными учреждениями, образовательными организациями и частным сектором. Это может включать совместные программы обучения и обмена информацией о новых угрозах.
Компании же должны не только инвестировать в современные технологии защиты, но и уделять внимание обучению своих сотрудников. Это поможет создать более защищенные системы и снизить риски, связанные с человеческим фактором.
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«Хорошо, но не идеально». Эксперты по кибербезопасности рассказали, как меняется отношение бизнеса к защите данных
Об информационной безопасности в компаниях обычно вспоминают в двух случаях: когда взломали или когда оштрафовали. Такой подход ведет к тому, что бизнес рискует...
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