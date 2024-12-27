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Кто в 2025-м заплатит налоги дважды? Какие изменения в Налоговом кодексе затронут бизнес и его собственников
27.12.2024 08:01 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
13 декабря 2024 года принят
Новшества для ИП, ремесленников и самозанятых
— С 1 января 2025 года индивидуальным предпринимателям — плательщикам подоходного налога с физических лиц предоставлено право включать в состав расходов, учитываемых при определении налоговой базы подоходного налога, суммы обязательных страховых взносов, уплачиваемых в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь с доходов самого плательщика.
Ставка подоходного налога у ИП при достижении выручки в 500 тысяч BYN в размере 30% будет пересчитана не только за текущий, но и за следующий налоговый период — в отношении доходов от деятельности в 2024 году: от реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав, отгруженных (выполненных, оказанных), переданных и не оплаченных до 1 января года, следующего за годом, в котором произошло такое превышение, и иных доходов, причитавшихся к получению и не полученных до этой даты.
Также с 1 января 2025 года предусмотрено, что индивидуальные предприниматели, зарегистрированные до 1 октября 2024 года и осуществляющие виды деятельности, не включенные в приложение 1 к
Увеличен размер ставок единого налога, установленный в Приложении № 24 к Налоговому кодексу. Новые ставки единого налога индивидуальными предпринимателями применяются при исчислении суммы единого налога за февраль 2025-го и последующие календарные месяцы этого года.
С 1 января 2025 года изменен перечень видов деятельности, при осуществлении которых физические лица производят уплату единого налога. Из перечня исключены: деятельность актеров, танцоров, музыкантов, исполнителей разговорного жанра, выступающих индивидуально, предоставление услуг тамады; деятельность, связанная с поздравлением с днем рождения, Новым годом и иными праздниками независимо от места их проведения; музыкально-развлекательное обслуживание свадеб, юбилеев и прочих торжественных мероприятий.
Также с нового года увеличилась ставка сбора за осуществление ремесленной деятельности: она установлена в размере 7 BYN в месяц. Новая ставка применяется при уплате ремесленного сбора за февраль 2025 года и последующие календарные месяцы 2025-го.
Увеличится и ставка сбора за осуществление деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма: она составит 42 BYN за каждую агроэкоусадьбу в месяц. Новая ставка применяется при уплате сбора за февраль 2025 года и последующие календарные месяцы этого же года. Уплата сбора за январь производится по ставке в размере 40 BYN за каждую агроэкоусадьбу, действующей в 2024-м.
Расширился перечень оснований, по которым налоговый орган прекращает применение плательщиком НПД: с 1 января 2025 года к числу таких оснований относится неинформирование плательщиком в течение 12 месяцев подряд налогового органа о сумме расчетов посредством приложения «Налог на профессиональный доход».
С 1 января 2026 года отменяется налоговый вычет по НПД в размере 2000 BYN. Сейчас он предоставляется физическим лицам, впервые применяющим налог на профдоход. Этот вычет был предусмотрен на начальном этапе введения нового специального режима налогообложения в целях стимулирования применения налога на профессиональный доход, и, как считает регулятор, уже выполнил свою функцию.
Прочие изменения для физлиц и бизнеса
Увеличен размер суммы, которая не облагается подоходным налогом при дарении: с 10.431 BYN до 11.516 BYN. В эту сумму не входят подарки от близких родственников.
Лимит выручки для применения УСН увеличен с 2.311.250 BYN до 3.500.000 BYN. Однако следует обратить особое внимание на возможность применения УСН, если имела место реорганизация. Исправления внесены в ст. 324 п. 2.7 Налогового кодекса-2025.
Увеличен предел совокупности доходов, облагаемых по ставке 13%, при превышении которого за 2025 год применяется повышенная ставка подоходного налога 25% с 200.000 BYN до 220.000 BYN.
И еще один важный момент в теме «сверхдохода»: изменена формулировка доходов «по трудовым договорам» на доходы «в рамках трудовых отношений», которая фиксирует, что в налогообложении сверхдоходов участвуют все доходы, получаемые работником от нанимателя, включая «соцпакет» и иные выплаты.
С 1 января 2025 года ставки подоходного налога для физлиц, сдающих внаем жилые помещения и не имеющих статуса ИП, увеличиваются на 4,8−6,8% в зависимости от населенного пункта. Так в столице за сдачу комнаты придется уплатить 50 BYN, в областных центрах — 46 BYN.
Как и было указано в проекте Налогового кодекса, отменяются пониженные ставки налога на прибыль с дивидендов:
При применении указанных льгот необходимо соблюдать два критерия:
А также с 2026 года отменяется льгота при продаже доли в уставном фонде собственником, если он владел ею непрерывно три года и компания была создана не позднее 2014 года.
Для иностранных организаций-владельцев долей в белорусском бизнесе с 2025 года применяется повышенная ставка налога на доходы иностранных организаций 25% по дивидендам.
Это касается представителей и дружественных, и недружественных стран с той разницей, что «дружественные» организации могут применить Соглашение об избежании двойного налогообложения при предоставлении данных о резидентстве и применить зачет уплаченного в своей стране налога, а в Беларуси доплатить. Резидентам недружественных стран придется заплатить налоги дважды.
В то же время, с 2025 года не признается объектом обложения налогом на доходы действительная стоимость доли участника в уставном фонде белорусской организации, выплачиваемая ему при выходе. По данному виду дохода в 2024 году применялась ставка 12%.
Доходы иностранных организаций-участников (акционеров) белорусских организаций, получаемых при распределении имущества в ходе ликвидации будут с 2025 года облагаться по ставке 15% (в 2024-м налоговой базы в этом случае не было).
Возврат налогов при дроблении бизнеса
С 1 января 2025 года изменяется порядок возврата налогов при установлении факта дробления. В 2024 году при установлении фактов дробления контролирующим органом объединяется выручка всех участников и доначисляются налоги кому-то одному, а остальные участники могут написать заявление на зачет в счет уплаты тому, кому предъявили доплату. При том, неважно, в результате какой проверки установлен факт дробления (внеплановой или камеральной). В любом случае — при проверке есть право на зачет.
С 2025 года взять налоги в зачет доначисленных или же их вернуть (в отдельных случаях) можно будет только по результатам внеплановой проверки. Т.е. исключительно важен будет характер проверки: плановые налоговые проверки больше не проводятся, а камеральная проверка не будет являться основанием зачета или возврата налогов. На практике это означает задвоение налогов: например, уплата налога при УСН до проверки, а затем уплата доначисленного НДС и налога на прибыль без каких-либо зачетов.
Налогообложение токенов и криптавалют
C 2025 учитываются при расчете налога на прибыль юридическими лицами:
Устанавливается ставка подоходного налога с физических лиц в размере 9% в отношении доходов, получаемых индивидуальными предпринимателями — резидентами Парка высоких технологий по операциям с токенами.
Индексация налоговых льгот и вычетов
Доходы, освобождаемые от подоходного налога в 2025 году:
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Кто в 2025-м заплатит налоги дважды? Какие изменения в Налоговом кодексе затронут бизнес и его собственников
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