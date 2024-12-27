Кто в 2025-м заплатит налоги дважды? Какие изменения в Налоговом кодексе затронут бизнес и его собственников

Источник материала: ProBusiness





13 декабря 2024 года принят закон № 47-З «Об изменении законов» , который скорректировал Налоговый кодекс Беларуси. Ранее мы делали обзор по проекту документа , а сегодня попросили эксперта по налогообложению, директора бухгалтерской компании «Ресолва» Татьяну Дайлид проанализировать важные для бизнеса изменения из уже опубликованного закона.

Татьяна Дайлид

Эксперт по налогообложению, директор бухгалтерской компании «Ресолва»

Новшества для ИП, ремесленников и самозанятых

— С 1 января 2025 года индивидуальным предпринимателям — плательщикам подоходного налога с физических лиц предоставлено право включать в состав расходов, учитываемых при определении налоговой базы подоходного налога, суммы обязательных страховых взносов, уплачиваемых в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь с доходов самого плательщика.

Важно: включить взносы в ФСЗН в расходы смогут только те ИП, которые собирают документально подтвержденные расходы, а не применяют упрощенный учет расходов — 20% от выручки.

Ставка подоходного налога у ИП при достижении выручки в 500 тысяч BYN в размере 30% будет пересчитана не только за текущий, но и за следующий налоговый период — в отношении доходов от деятельности в 2024 году: от реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав, отгруженных (выполненных, оказанных), переданных и не оплаченных до 1 января года, следующего за годом, в котором произошло такое превышение, и иных доходов, причитавшихся к получению и не полученных до этой даты.





Также с 1 января 2025 года предусмотрено, что индивидуальные предприниматели, зарегистрированные до 1 октября 2024 года и осуществляющие виды деятельности, не включенные в приложение 1 к постановлению правительства от 28 июня 2024 года № 457 «О видах индивидуальной предпринимательской деятельности», при определении налоговой базы подоходного налога за налоговый период 2025 года, т.е. при подаче налоговой декларации (расчета) за весь 2025-й, включают в состав доходов, полученных от осуществления таких видов деятельности, стоимость ранее отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав, оплата за которые не получена по состоянию на 31 декабря 2025 года.

Исключение составляют индивидуальные предприниматели, права и обязанности которых перешли к созданной ими коммерческой организации в порядке согласно приложению к закону № 365-З .

Увеличен размер ставок единого налога, установленный в Приложении № 24 к Налоговому кодексу. Новые ставки единого налога индивидуальными предпринимателями применяются при исчислении суммы единого налога за февраль 2025-го и последующие календарные месяцы этого года.

Важно: налог для ИП, сдающих в аренду объекты недвижимости (квартиры, дома, дачи), увеличится в Минске до 703 BYN (в 2024 году — 667 BYN), в областных городах и Минском районе — до 655 BYN (в 2024 году — BYN).

С 1 января 2025 года изменен перечень видов деятельности, при осуществлении которых физические лица производят уплату единого налога. Из перечня исключены: деятельность актеров, танцоров, музыкантов, исполнителей разговорного жанра, выступающих индивидуально, предоставление услуг тамады; деятельность, связанная с поздравлением с днем рождения, Новым годом и иными праздниками независимо от места их проведения; музыкально-развлекательное обслуживание свадеб, юбилеев и прочих торжественных мероприятий.

Также с нового года увеличилась ставка сбора за осуществление ремесленной деятельности: она установлена в размере 7 BYN в месяц. Новая ставка применяется при уплате ремесленного сбора за февраль 2025 года и последующие календарные месяцы 2025-го.

Увеличится и ставка сбора за осуществление деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма: она составит 42 BYN за каждую агроэкоусадьбу в месяц. Новая ставка применяется при уплате сбора за февраль 2025 года и последующие календарные месяцы этого же года. Уплата сбора за январь производится по ставке в размере 40 BYN за каждую агроэкоусадьбу, действующей в 2024-м.





Расширился перечень оснований, по которым налоговый орган прекращает применение плательщиком НПД: с 1 января 2025 года к числу таких оснований относится неинформирование плательщиком в течение 12 месяцев подряд налогового органа о сумме расчетов посредством приложения «Налог на профессиональный доход».

С 1 января 2026 года отменяется налоговый вычет по НПД в размере 2000 BYN. Сейчас он предоставляется физическим лицам, впервые применяющим налог на профдоход. Этот вычет был предусмотрен на начальном этапе введения нового специального режима налогообложения в целях стимулирования применения налога на профессиональный доход, и, как считает регулятор, уже выполнил свою функцию.

Прочие изменения для физлиц и бизнеса

Увеличен размер суммы, которая не облагается подоходным налогом при дарении: с 10.431 BYN до 11.516 BYN. В эту сумму не входят подарки от близких родственников.

Лимит выручки для применения УСН увеличен с 2.311.250 BYN до 3.500.000 BYN. Однако следует обратить особое внимание на возможность применения УСН, если имела место реорганизация. Исправления внесены в ст. 324 п. 2.7 Налогового кодекса-2025.

Увеличен предел совокупности доходов, облагаемых по ставке 13%, при превышении которого за 2025 год применяется повышенная ставка подоходного налога 25% с 200.000 BYN до 220.000 BYN.

Обращаем внимание, что расширен перечень доходов, в отношении которых применяется повышенная ставка: кроме гражданско-правовых договоров, предметом которых является создание объектов интеллектуальной собственности, дополнены договорами, предметом которых также является использование объектов интеллектуальной собственности, а также отчуждение имущественных прав на такие объекты.

И еще один важный момент в теме «сверхдохода»: изменена формулировка доходов «по трудовым договорам» на доходы «в рамках трудовых отношений», которая фиксирует, что в налогообложении сверхдоходов участвуют все доходы, получаемые работником от нанимателя, включая «соцпакет» и иные выплаты.

С 1 января 2025 года ставки подоходного налога для физлиц, сдающих внаем жилые помещения и не имеющих статуса ИП, увеличиваются на 4,8−6,8% в зависимости от населенного пункта. Так в столице за сдачу комнаты придется уплатить 50 BYN, в областных центрах — 46 BYN.

Как и было указано в проекте Налогового кодекса, отменяются пониженные ставки налога на прибыль с дивидендов:

в размере 6% — с 2026 года;

в размере 0% — с 2028 года.





При применении указанных льгот необходимо соблюдать два критерия:

иметь статус налогового резидента Республики Беларусь (важно для тех, кто много перемещается);

все года, «претендующие» на льготу, должны иметь кредитовое сальдо по счету 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)».

А также с 2026 года отменяется льгота при продаже доли в уставном фонде собственником, если он владел ею непрерывно три года и компания была создана не позднее 2014 года.

Для иностранных организаций-владельцев долей в белорусском бизнесе с 2025 года применяется повышенная ставка налога на доходы иностранных организаций 25% по дивидендам.

Это касается представителей и дружественных, и недружественных стран с той разницей, что «дружественные» организации могут применить Соглашение об избежании двойного налогообложения при предоставлении данных о резидентстве и применить зачет уплаченного в своей стране налога, а в Беларуси доплатить. Резидентам недружественных стран придется заплатить налоги дважды.

В то же время, с 2025 года не признается объектом обложения налогом на доходы действительная стоимость доли участника в уставном фонде белорусской организации, выплачиваемая ему при выходе. По данному виду дохода в 2024 году применялась ставка 12%.

Доходы иностранных организаций-участников (акционеров) белорусских организаций, получаемых при распределении имущества в ходе ликвидации будут с 2025 года облагаться по ставке 15% (в 2024-м налоговой базы в этом случае не было).

Возврат налогов при дроблении бизнеса

С 1 января 2025 года изменяется порядок возврата налогов при установлении факта дробления. В 2024 году при установлении фактов дробления контролирующим органом объединяется выручка всех участников и доначисляются налоги кому-то одному, а остальные участники могут написать заявление на зачет в счет уплаты тому, кому предъявили доплату. При том, неважно, в результате какой проверки установлен факт дробления (внеплановой или камеральной). В любом случае — при проверке есть право на зачет.

С 2025 года взять налоги в зачет доначисленных или же их вернуть (в отдельных случаях) можно будет только по результатам внеплановой проверки. Т.е. исключительно важен будет характер проверки: плановые налоговые проверки больше не проводятся, а камеральная проверка не будет являться основанием зачета или возврата налогов. На практике это означает задвоение налогов: например, уплата налога при УСН до проверки, а затем уплата доначисленного НДС и налога на прибыль без каких-либо зачетов.

Налогообложение токенов и криптавалют

C 2025 учитываются при расчете налога на прибыль юридическими лицами:

Прибыль (убыток) оператора криптоплатформы, оператора обмена криптовалют.

Прибыль (убыток) резидента ПВТ от услуг по созданию, размещению токенов, в том числе консультационные, сопутствующие услуги.

Прибыль (убыток) от реализации токенов включая токены, полученные в результате майнинга.

Прибыль (убыток) от осуществления иной деятельности с токенами, в том числе содержащей признаки профессиональной деятельности по ценным бумагам.

Внереализационные доходы и расходы от сделок с токенами.

Устанавливается ставка подоходного налога с физических лиц в размере 9% в отношении доходов, получаемых индивидуальными предпринимателями — резидентами Парка высоких технологий по операциям с токенами.





Индексация налоговых льгот и вычетов

Доходы, освобождаемые от подоходного налога в 2025 году: