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Бизнес-реалити «Ожидание и реальность»: ищем смелых бизнесменов для нового проекта
15.01.2025 14:49 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Все стараются в новом году пообещать себе стать лучше. Мы можем помочь не просто обещать, но и сделать! Редакция «Про бизнес» объявляет о старте реалити-проекта «Ожидание и реальность». Мы отберем 5 участников — владельцев или управленцев бизнеса, которые будут готовы поставить для компании цели на год и взять на себя ответственность за их реализацию. Эта цель может быть любой: нарастить выручку, собрать лучшую команду, выйти на новый рынок… Главное — выстроить четкий план реализации и следовать ему до конца 2025 года.
Мы будем проверять выполнение обещаний участников каждый месяц и рассказывать об успехах и неудачах в наших статьях.
Такой челлендж будет интересен и полезен самому бизнесу, потому что другим покажет, каких ошибок стоит избегать, а собственную компанию заставит выйти на новый уровень, несмотря на сложности, ведь за вами будут наблюдать наши читатели. Вы же не сможете просто так сдаться у всех на виду?
Ждем ваши заявки на участие на почте
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Все стараются в новом году пообещать себе стать лучше. Мы можем помочь не просто обещать, но и сделать! Редакция «Про бизнес» объявляет о старте реалити-проекта...
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