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Ищем экспертов для участия в рубрике “Вопрос-ответ”
15.01.2025 14:49 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Редакция “Про бизнес” ищет экспертов разных направлений в бизнес-тематике для запуска рубрики “Вопрос-ответ”, где будут публиковаться комментарии по наиболее острым и злободневным запросам от реального бизнеса.
Суть проекта: мы будем собирать вопросы от предпринимателей и управленцев по юридической, налоговой, менеджерской и иной тематике, потом передавать их экспертам в разных областях и публиковать подборки ответов.
Для наших читателей это возможность получить быстрый доступ к компетентной информации, а для экспертов — показать себя как профессионала.
Ждем ваши заявки на участие на почте
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Редакция "Про бизнес" ищет экспертов разных направлений в бизнес-тематике для запуска рубрики "Вопрос-ответ", где будут публиковаться комментарии по наиболее...
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