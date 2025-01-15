Ищем экспертов для участия в рубрике “Вопрос-ответ”

Источник материала: ProBusiness

Редакция “Про бизнес” ищет экспертов разных направлений в бизнес-тематике для запуска рубрики “Вопрос-ответ”, где будут публиковаться комментарии по наиболее острым и злободневным запросам от реального бизнеса.

Суть проекта: мы будем собирать вопросы от предпринимателей и управленцев по юридической, налоговой, менеджерской и иной тематике, потом передавать их экспертам в разных областях и публиковать подборки ответов.

Для наших читателей это возможность получить быстрый доступ к компетентной информации, а для экспертов — показать себя как профессионала.

Ждем ваши заявки на участие на почте vk@probusiness.io или в телеграм-боте .

Необходимо указать: