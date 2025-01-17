Источник материала: ProBusiness

ЖК "Вершина" открыл продажи третьего дома: просторные квартиры, современная инфраструктура и выгодные условия!

Жилой комплекс "Вершина" объявляет о старте продаж третьего дома, который сочетает передовые технологии строительства, функциональные планировки и комфортную среду для жизни. Новый дом расположен по адресу Маршала Лосика, 53 и предлагает 305 квартир различной площади — от 42 до 104 м².

Все квартиры готовы к заселению, а на старте продаж действуют уникальные условия покупки.

Современные технологии и комфорт

Дизайнерские лобби подъездов меблированы и оснащены мониторами.

Дома выполнены с применением инновационных решений и качественных материалов:

Монолитно-каркасная конструкция с шумо- и теплоизоляцией.

Японские фибропанели KMEW и финская теплоизоляционная система на фасаде.

Окна австрийской системы MONTBLANC Nord A с повышенной шумоизоляцией.

Высота потолков – 2,7 м, что создаёт ощущение простора и уюта.

Форматы квартир:

42–60 м² – удобное решение для одного человека или небольшой семьи.

64–74 м² – комфортный вариант с двумя окнами и лоджией.

76–79 м² – четыре окна и просторная лоджия для тех, кто ценит комфорт.

83–86 м² – возможность зонирования пространства под любые нужды.

104 м² – максимальная свобода планировки и комфорт для большой семьи.

Каждая квартира представлена в свободной планировке, позволяя создать индивидуальный дизайн и воплотить любые интерьерные решения. В отделке предусмотрены оштукатуренные стены, чистовая стяжка пола, границы санузла возведены до потолка, выведенная электрика и радиаторы отопления Kermi (Германия) с регулировкой температуры.

Уникальные преимущества ЖК "Вершина"

Ландшафтный двор, который создаёт уютную атмосферу и зонированные зоны отдыха.

Жилой комплекс "Вершина" строится на 25 га земли и рассчитан на 10 000 жителей. Все предусмотрено восемь домов разной этажности.

На территории комплекса предусмотрены:

Закрытая дворовая территория без машин – безопасное и комфортное пространство.

Современные детские площадки для разных возрастов.

Велопарковка на 192 места и двухуровневый паркинг на 300 мест с видеонаблюдением.

Помещения для мытья лап домашних животных в каждом подъезде.

Кладовые помещения для удобного хранения вещей.

Коммерческое пространство – магазины, аптеки, кафе, салоны красоты.

По всему комплексу установлено видеонаблюдение и умные IP-домофоны для безопасности жителей.

В ЖК "Вершина" запланировано строительство детского сада на 320 детей и школы на 980 учащихся, а также торгового центра с супермаркетом и физкультурно-оздоровительным комплексом.

Транспортная доступность

Жилой комплекс расположен в районе с развитой транспортной инфраструктурой:

До центра города – всего 15 минут на автомобиле.

До метро Петровщина – 12 минут на транспорте.

До МКАД – 5 минут на машине.

Развитая сеть общественного транспорта – автобусы, троллейбусы.

Строительство новых дорог для удобного выезда на МКАД и главные магистрали города.

Специальные условия на старте продаж

Для первых покупателей действуют выгодные предложения:

Стоимость от 1300 долларов за м².

Гибкие условия финансирования: кредит от 2,99%, лизинг и рассрочка от застройщика до 4 лет.

Эксклюзивное предложение – покупатели получают два варианта планировочных решений и 3D-визуализацию квартиры.