ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

ЖК "Вершина" открыл продажи третьего дома: просторные квартиры, современная инфраструктура и выгодные условия!

17.01.2025 08:01 — Разное | ProBusiness  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ProBusiness


ЖК "Вершина" открыл продажи третьего дома: просторные квартиры, современная инфраструктура и выгодные условия!

Жилой комплекс "Вершина" объявляет о старте продаж третьего дома, который сочетает передовые технологии строительства, функциональные планировки и комфортную среду для жизни. Новый дом расположен по адресу Маршала Лосика, 53 и предлагает 305 квартир различной площади — от 42 до 104 м².

Все квартиры готовы к заселению, а на старте продаж действуют уникальные условия покупки.

Современные технологии и комфорт

  • Дизайнерские лобби подъездов меблированы и оснащены мониторами.

Дома выполнены с применением инновационных решений и качественных материалов:

  • Монолитно-каркасная конструкция с шумо- и теплоизоляцией.
  • Японские фибропанели KMEW и финская теплоизоляционная система на фасаде.
  • Окна австрийской системы MONTBLANC Nord A с повышенной шумоизоляцией.
  • Высота потолков – 2,7 м, что создаёт ощущение простора и уюта.

Форматы квартир:

  • 42–60 м² – удобное решение для одного человека или небольшой семьи.
  • 64–74 м² – комфортный вариант с двумя окнами и лоджией.
  • 76–79 м² – четыре окна и просторная лоджия для тех, кто ценит комфорт.
  • 83–86 м² – возможность зонирования пространства под любые нужды.
  • 104 м² – максимальная свобода планировки и комфорт для большой семьи.

Каждая квартира представлена в свободной планировке, позволяя создать индивидуальный дизайн и воплотить любые интерьерные решения. В отделке предусмотрены оштукатуренные стены, чистовая стяжка пола, границы санузла возведены до потолка, выведенная электрика и радиаторы отопления Kermi (Германия) с регулировкой температуры.

Уникальные преимущества ЖК "Вершина"

  • Ландшафтный двор, который создаёт уютную атмосферу и зонированные зоны отдыха.

Жилой комплекс "Вершина" строится на 25 га земли и рассчитан на 10 000 жителей. Все предусмотрено восемь домов разной этажности.

На территории комплекса предусмотрены:

  • Закрытая дворовая территория без машин – безопасное и комфортное пространство.
  • Современные детские площадки для разных возрастов.
  • Велопарковка на 192 места и двухуровневый паркинг на 300 мест с видеонаблюдением.
  • Помещения для мытья лап домашних животных в каждом подъезде.
  • Кладовые помещения для удобного хранения вещей.
  • Коммерческое пространство – магазины, аптеки, кафе, салоны красоты.
  • По всему комплексу установлено видеонаблюдение и умные IP-домофоны для безопасности жителей.

В ЖК "Вершина" запланировано строительство детского сада на 320 детей и школы на 980 учащихся, а также торгового центра с супермаркетом и физкультурно-оздоровительным комплексом.

Транспортная доступность

Жилой комплекс расположен в районе с развитой транспортной инфраструктурой:

  • До центра города – всего 15 минут на автомобиле.
  • До метро Петровщина – 12 минут на транспорте.
  • До МКАД – 5 минут на машине.
  • Развитая сеть общественного транспорта – автобусы, троллейбусы.
  • Строительство новых дорог для удобного выезда на МКАД и главные магистрали города.

Специальные условия на старте продаж

Для первых покупателей действуют выгодные предложения:

  • Стоимость от 1300 долларов за м².
  • Гибкие условия финансирования: кредит от 2,99%, лизинг и рассрочка от застройщика до 4 лет.
  • Эксклюзивное предложение – покупатели получают два варианта планировочных решений и 3D-визуализацию квартиры.

Готовы к заселению? Приезжайте в ЖК "Вершина" и выбирайте свою идеальную квартиру!
Офис продаж: Маршала Лосика, 57
Телефон для консультаций: +375 (29) 131-00-55
Подробнее о жилом комплексе.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
ЖК "Вершина" открыл продажи третьего дома: просторные квартиры, современная инфраструктура и выгодные условия!
 
Новости дня
Новости разные
 
Парк высоких технологий запускает свой акселератор
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика