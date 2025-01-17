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ЖК "Вершина" открыл продажи третьего дома: просторные квартиры, современная инфраструктура и выгодные условия!
17.01.2025 08:01 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
ЖК "Вершина" открыл продажи третьего дома: просторные квартиры, современная инфраструктура и выгодные условия!
Все квартиры готовы к заселению, а на старте продаж действуют уникальные условия покупки.
Современные технологии и комфорт
Дома выполнены с применением инновационных решений и качественных материалов:
Форматы квартир:
Каждая квартира представлена в свободной планировке, позволяя создать индивидуальный дизайн и воплотить любые интерьерные решения. В отделке предусмотрены оштукатуренные стены, чистовая стяжка пола, границы санузла возведены до потолка, выведенная электрика и радиаторы отопления Kermi (Германия) с регулировкой температуры.
Уникальные преимущества ЖК "Вершина"
Жилой комплекс "Вершина" строится на 25 га земли и рассчитан на 10 000 жителей. Все предусмотрено восемь домов разной этажности.
На территории комплекса предусмотрены:
В ЖК "Вершина" запланировано строительство детского сада на 320 детей и школы на 980 учащихся, а также торгового центра с супермаркетом и физкультурно-оздоровительным комплексом.
Транспортная доступность
Жилой комплекс расположен в районе с развитой транспортной инфраструктурой:
Специальные условия на старте продаж
Для первых покупателей действуют выгодные предложения:
Готовы к заселению? Приезжайте в ЖК "Вершина" и выбирайте свою идеальную квартиру!
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ЖК "Вершина" открыл продажи третьего дома: просторные квартиры, современная инфраструктура и выгодные условия!
ЖК "Вершина" открыл продажи третьего дома: просторные квартиры, современная инфраструктура и выгодные условия!
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