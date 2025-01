Источник материала: ProBusiness





Признайтесь: вам же хочется, чтобы в задачах (как минимум рабочих) был порядок? Новое белорусское приложение Tasker предлагает удобные и функциональные инструменты, которые делают этот процесс простым и быстрым. В беседе с «Про бизнес» Вячеслав Пиотух рассказал, что вдохновило его на создание этого сервиса, поделился трудностями, с которыми пришлось столкнуться, и раскрыл планы на будущее.

От классического бизнеса к сфере стартапов

Вячеслав Пиотух сегодня активно занимается стартапами . У него есть свой проект под названием Tasker.by, а также еще один стартап, который пока находится на начальной стадии.

— Мне всегда нравилось создавать что-то новое, доводить до рабочей стадии и продавать. Так было и с моими предыдущими бизнесами: за 12 лет я запустил пять проектов, из которых три оказались прибыльными и работают по сей день. Два бизнеса, как это часто бывает, оказались неудачными. Мой опыт в предпринимательстве начался с классических бизнесов в сфере торговли и услуг. В основном это была продажа автозапчастей и предоставление услуг по ремонту грузовых автомобилей. В какой-то момент я одновременно вел сразу три бизнеса. И когда вы постоянно варитесь в своем деле, вокруг уже фактически ничего не замечаете. Однако после продажи бизнесов у меня появилось больше свободного времени. Тогда я начал искать новые возможности и однажды попал на мероприятие, посвященное стартапам. Это был декабрь 2019 года — финал конкурса «Стартап года». Меня пригласил знакомый, который участвовал в организации. Причем он позвал меня сразу в жюри, потому что там не хватало экспертов, а я, имея определенный опыт в бизнесе, мог дать свою оценку.





Данное направление сразу вызвало у меня большой интерес. Посмотрел, как работают команды, какие идеи они предлагают, и понял, что мне это интересно. До этого момента я не задумывался о стартапах, хотя всегда искал интересные идеи и даже подавал обьявление на rabota.by о поисках специалистов, у которых могли быть какие-то креативные бизнес-предложения. После участия в конкурсе я понял, что для меня стартапы — это более гибкая и интересная модель, чем классический бизнес.

В своих бизнесах я управлял штатом до 40 человек, и было много своих нюансов, которые иногда возникали на ровном месте. Даже выйти на оборот в $ 100−150 тысяч, не имея значительных вложений, уже считалось неким достижением, которое требовало больших усилий.

Проблемы классического бизнеса

Классический бизнес — это постоянный контроль, непредвиденные ситуации, низкоквалифицированные сотрудники и высокая зависимость от человеческого фактора. Например, у нас был случай, когда после праздников один из работников плохо выполнил свою работу, из-за чего нам вернулось несколько агрегатов по гарантии. Ущерб составил $ 15 тысяч, а месячная прибыль на тот момент составляла около $ 5 тысяч. В результате три месяца пришлось работать фактически в ноль. В классическом бизнесе зачастую невыгодно привлекать значительные инвестиции, так как чаще всего приходится отдавать значительный процент доли компании, и масштабирование — это огромный вызов.

Одним из моих наиболее значимых проектов — производство высокотехнологичных стендов. На определенном этапе можно было сказать, что это был почти стартап. Мы разработали продукт, наладили производство и даже открыли филиал в Москве. И для этого мне пришлось переехать туда на полгода, лично организовывать все процессы — от поиска помещения до работы с клиентами.





Наш продукт стоил порядка $ 20 тысяч, что примерно сопоставимо с ценой нового автомобиля. Его нельзя было просто так продать: необходимо было демонстрировать его в работе, объяснять преимущества, выстраивать долгосрочные отношения с каждым клиентом. Это требовало постоянных встреч и личного присутствия. В это время в Беларуси, где оставались мои другие бизнесы, начали возникать проблемы. Когда ты находишься вдали от основного бизнеса, многие процессы становятся труднее контролировать. В итоге я оказался в ситуации, когда управление одним проектом мешает другим, а времени на развитие новых идей практически не остается.

Стартапы оказались совершенно другой историей

Все изменилось после моего участия в жюри конкурса стартапов. На мероприятии было около 20 проектов, и у нас была возможность лично пообщаться с каждым фаундером. Я помню, как один из участников рассказал, что всего за год он смог привлечь $ 200 тысяч инвестиций за небольшой процент доли в компании и теперь сосредоточен исключительно на масштабировании и развитии своего стартапа. Для меня это было открытием. Я понял, что в стартапах есть возможность достичь более быстрого и большего масштабирования, чем в классическом бизнесе, вкладывая фактически те же усилия и время.





В стартапах многое работает по-другому: это постоянный поиск новых идей и новых решений. Можно создавать уникальные продукты, которые никто раньше не делал. Управление и построение компании тоже происходят по-другому. Есть возможность привлекать инвестиции и масштабировать бизнес с меньшим числом сотрудников и различных процессов. Конечно, в стартапах есть свои сложности и риски: например, не так просто, как может показаться на первый взгляд, найти и сделать продукт, чтобы он не только понравился твоей аудитории, а еще был и востребован.

Идея создания моего первого стартапа родилась из повседневных проблем, с которыми я столкнулся при управлении компаниями. Мы создали простой и понятный инструмент, который избавляет от необходимости постоянного контроля выполнения задач, экономит время и позволяет сосредоточиться на более важных делах. Я понял, что значительную часть своего времени — около 30% — я и мои заместители тратили на контроль задач. Основная сложность заключалась в том, что приходилось постоянно напоминать сотрудникам о поручениях, следить за сроками и проверять результаты. Сотрудники иногда откладывали их выполнение на потом, даже если задача была срочной. Это приводило к задержкам и влияло на другие процессы компании.





Постоянный контроль отнимал много времени, и мы с моим заместителем начали искать решение: скачивали различные приложения для управления задачами, но ни одно из них не соответствовало нашим требованиям. Большинство доступных приложений были ориентированы на проектную работу. Для того чтобы поставить задачу, необходимо было создавать проект и делиться им с другими участниками. Однако у нас были другие требования: нам нужно было ставить задачи, не создавая проекты и не усложняя процесс, так как у нас было много подрядчиков — юристы, бухгалтеры, другие компании и низкоквалифицированные сотрудники, которых трудно было убедить и заставить пользоваться более сложными программами и приложениями, что не всегда заканчивалось успехом. Мне хотелось иметь простой инструмент, который позволил бы ставить задачи конкретным людям без создания проектов и нагроможденности.

Мы пришли к идее создания собственного приложения, в котором можно: Быстро ставить задачи в несколько кликов: подобно мессенджерам, приложение должно позволять отправить задачу конкретному человеку без лишних действий.

подобно мессенджерам, приложение должно позволять отправить задачу конкретному человеку без лишних действий. Назначать сроки исполнения и напоминания. Пользователи могут легко назначать задачи, указывая срок их выполнения. Также можно поставить дополнительное напоминание за один час до дедлайна. Это полезно, если сотрудник может забыть о задаче. Помимо основного напоминания, можно добавить несколько дополнительных, например, в конце дня или на любое другое время.

Пользователи могут легко назначать задачи, указывая срок их выполнения. Также можно поставить дополнительное напоминание за один час до дедлайна. Это полезно, если сотрудник может забыть о задаче. Помимо основного напоминания, можно добавить несколько дополнительных, например, в конце дня или на любое другое время. Получать уведомления о невыполнении задач. Вместо постоянного контроля, система сама уведомляет о просроченных задачах, что экономит время руководителя и сотрудника.

Вместо постоянного контроля, система сама уведомляет о просроченных задачах, что экономит время руководителя и сотрудника. Назначать исполнителей и наблюдателей. Система позволяет назначить как исполнителя задачи, так и наблюдателя. Наблюдатель — это человек, который будет видеть задачу, но не принимать в ней непосредственного участия.

Система позволяет назначить как исполнителя задачи, так и наблюдателя. Наблюдатель — это человек, который будет видеть задачу, но не принимать в ней непосредственного участия. Комментировать задачи. Для каждой задачи предусмотрена функция комментариев. Можно отправлять сообщения прямо в задаче. Это помогает держать весь процесс под контролем и упрощает взаимодействие между сотрудниками.

Для каждой задачи предусмотрена функция комментариев. Можно отправлять сообщения прямо в задаче. Это помогает держать весь процесс под контролем и упрощает взаимодействие между сотрудниками. Гибко настраивать рабочее пространство. Каждый пользователь может создавать собственные папки для задач, распределять их так, как ему удобно: по типу задач (входящие, исходящие) или по категориям (личные, рабочие).

Каждый пользователь может создавать собственные папки для задач, распределять их так, как ему удобно: по типу задач (входящие, исходящие) или по категориям (личные, рабочие). Создавать повторяющиеся задачи. Также одна из важных функций приложения — создание повторяющихся задач, например, для ежемесячной оплаты аренды.





Tasker не требует внедрения и обучения, имеет простую регистрацию, нет необходимости высылать никакие приглашения. Сотрудникам необходимо только зарегистрироваться по номеру телефона, и им сразу можно ставить задачи. Они легко смогут их увидеть, потому что в Tasker только один экран с задачами, т.е. не нужно обучать сотрудников где/что находится и как работает, также не нужен e-mail, на который обычно приходит приглашение. Есть просто задачи для конкретного сотрудника, а есть проекты, в которых лежат задачи для всей команды.





Также в Tasker удобно вести как личные, так и рабочие дела, и никто их не увидит (исключение, когда наблюдатель за рабочей задачей закреплен). Это может делать каждый сотрудник и пользователь. Исходя из данного подхода, к задачам удобно добавлять родственников, строителей или дом-работников.

Начало работы над стартапом: классический подход оказался ошибочным

Так как мы пришли в сферу стартапов из классического бизнеса, где подход в работе отличался, это привело к некоторым ошибкам на начальном этапе работы над проектом. В классическом бизнесе вы вкладываете деньги в товар, нанимаете сотрудников и продаете его с определенной надбавкой, если, конечно, получается. Именно так мы и решили действовать с нашим стартапом. Наняли штат программистов и начали разработку продукта. На тот момент нам казалось, что это единственный правильный путь. Однако впоследствии мы поняли, что подход, применяемый в стартапах, отличается. Во-первых, следовало провести CustDev и проверить некоторые гипотезы перед созданием продукта. Это позволило бы избежать последующих изменений в продукте и дополнительных финансовых затрат. Во-вторых, стоило рассмотреть возможность привлечения программистов на условиях долевого участия в проекте, что помогло бы существенно сократить расходы.





В итоге мы все-таки доделали первую версию и загрузили ее в начале 2024 года в Google Play и Apple Store. С момента выхода у нас зарегестрировались 2700 пользователей. Из них около 70 человек пользуются приложением на постоянной основе. Это около 2−2,5% от общего числа регистраций. Показатель, конечно, невысокий, и для его увеличения нам нужно вкладываться в маркетинг и доработку функционала. Но у нас уже закончились средства. Мы пробовали продвигать приложение минимальными бюджетами: вложили по $ 100 на рекламу в США, Европе и других странах. Это дало лишь небольшой прирост пользователей.





Сейчас мы ищем инвестиции для дальнейшего развития. Как это принято в стартапах — мы готовы предложить инвесторам долю в проекте. Также хотелось бы отметить, что на базе существующего кода можно разработать еще несколько других приложений. Наше приложение работает по модели подписки. Пользователи могут выбрать бесплатную версию с ограничениями (до трех исходящих задач, до трех папок и дополнительных напоминаний) или оформить платную подписку.

Конкуренция в мире приложений для задач

На рынке цифровых инструментов для управления задачами есть множество приложений, включая гигантов вроде Microsoft To Do, Todoist, Trello, AnyDo, которые имеют миллионы пользователей по всему миру. Наше приложение — это, по сути, инструмент для быстрого управления задачами, где важна простота и понятность. Например, в Microsoft To Do нужно создать проект, чтобы отправить задачу, а у нас отправить задачу можно, как сообщение в мессенджере. Такой подход делает приложение более удобным для малого бизнеса с небольшими штатами, где важна минимальная сложность интерфейса.

Основные отличия от конкурентов: В нашем приложении задачи можно ставить, просто выбирая исполнителя из списка мобильных контактов (как в Viber или Telegram), благодаря автоматической синхронизации записных книжек. А в Bitrix24 сначала необходимо выслать приглашение и дождаться, пока человек его примет. Возможно, придется что-то объяснять и только потом можно ставить задачи.

Интерфейс приложения более простой и разгруженный: нет множества элементов и более простая структура расположения задач на одном экране.

Конечно, у большинства людей есть возможность воспользоваться различными мессенджерами, чатами, где пользователи коммуницируют и ставят друг другу задачи в виде сообщений. Однако в чатах сообщения часто теряются, нет удобного списка и расположения задач, нельзя ставить сроки исполнения, дополнительные напоминания (чтобы самому не переспрашивать и не напоминать о задаче сотруднику).

Основной акцент в Tasker делается на классический малый бизнес с численностью сотрудников до 20 человек. Мы понимаем, что многим пользователям из традиционных сфер бизнеса сложно адаптироваться ко многим цифровым инструментам. В отличие от крупных систем, вроде Evernote или Bitrix24, где присутствует огромное количество функций, Tasker предлагает интуитивно понятный интерфейс и простую логику работы. Наше приложение не подойдет тем, кому нужны проекты или кому нужно корпоративное, сложное решение. Мы видим, что даже блогеры и школьники начали использовать нашу программу. Это удобно и для личных задач, но основной фокус — это бизнес.

Планы по развитию и поиск инвестиций

Сейчас наш стартап находится на стадии поиска инвесторов и подготовки к масштабированию. Основные направления — разработка новых функций и увеличение охвата пользователей через маркетинг. Для начала нам нужно $ 50 тысяч на разработку других функций и на маркетинг.

В случае привлечения требуемых инвестиций мы планируем добавить в приложение следующие функции:

Синхронизация с календарями — одна из наиболее востребованных пользователями опций. Добавление файлов к задачам. Голосовой ввод. Внедрение искусственного интеллекта с рекомендациями для более эффективного выполнения задач.



Если удастся найти финансирование, у нас есть план, как развиваться дальше и масштабироваться на другие рынки. Например, у Evernote оборот $ 1,5 млн в месяц. Если мы сможем достичь хотя бы 10% от этой суммы, этого старта будет достаточно для дальнейшего роста.

Новое приложение Tasker для задач — это пример того, как можно пробовать конкурировать с крупными игроками, делая ставку на простоту, скорость и ориентацию на конкретную аудиторию. Мы надеемся привлечь инвестиции и реализовать весь потенциал проекта, чтобы вывести его на международный уровень.