Бесплатные елки и вечеринка как на альпийских курортах: Betera сделала зимние праздники сказкой для белорусов

Источник материала: ProBusiness





Зима — время праздников, волшебства и добрых дел. Это период, когда люди ждут чудес. В Беларуси одним из ярких примеров того, как сильный бренд может вдохновить и объединить людей, стала компания Betera. Она сделала не просто праздничные мероприятия, а настоящие перформансы, которые привлекли к себе многомиллионное внимание.

Betera показала, что добро и забота о людях могут и должны быть неотъемлемой частью бренда, особенно — в сказочный новогодний период.

Праздничный сюрприз от Betera — 600 бесплатных елок для жителей Минска

Betera по-настоящему удивила минчан в преддверии Нового года. Рядом с торгово-развлекательным центром Palazzo была организована бесплатная раздача елок. За два дня горожанам подарили 600 деревьев, а вместе с ними — праздничное настроение. Условия получения были предельно простыми. Все, что необходимо было сделать, это прийти, сфотографироваться на память и забрать свою хвойную красавицу.





Вдобавок к елке все желающие могли пообщаться с Дедом Морозом, в которого перевоплотился известный фитнес-блогер Максим Донченко.

— Круто, когда белорусские компании креативят. Акции и игры на взаимодействие с прохожими, особенно с подарками — это всегда заряд положительных эмоций, много улыбок и радости. Был рад принять участие в раздаче елок и подарить новогоднее настроение горожанам вместе с Betera, — поделился впечатлениями блогер Виталий Храмцов.

Добавим, что Betera не только сделала приятный сюрприз, но и позаботилась об экологии. Компания дарила елки , выращенные в питомниках специально для реализации населению. В комплекте к ней шла открытка, в которой рассказали о правильной утилизации дерева.

Новогодний каток в центре Минска для «инстаграмных» фотографий

Представьте себе волшебный каток в самом центре Минска. Оказывается, что и представлять не надо, ведь сказочная площадка действительно установлена в сердце столицы — по адресу ул. Кирова, 8/6.

Прямо сейчас рядом со стадионом «Динамо» работает новогодний каток с синтетическим покрытием. Главная задача, которую он выполняет — большая и масштабная фотозона. Betera украсила периметр катка гирляндами и шарами, установила сказочный домик и не забыла о стильной елке.

— Самый инстаграмный каток прямо в центре Минска. Украшен огромным количеством огоньков, есть стильное зеркало для фотографий и целая комната отдыха посреди катка, — так описали место в своем видео блогеры развлекательного портала Relax.by .

С 23 декабря по 7 января белорусы приходили сюда не только с целью покататься на коньках и сделать красивые фотографии в социальные сети, но и посещали ярмарку с сувенирной продукцией от ремесленников, пробовали зимние угощения на фуд-корте, а также катались на волшебном паровозике и пони.









29 декабря Betera устроила на площадке бесплатное праздничное шоу с выступлением диджеев и команды чирлидинга, барабанщиками, вырезанием объемных фигур из льда, активностями от Деда Мороза и Снегурочки и многим другим.

Каток работает и сейчас — успейте оценить его лично. Стоит учитывать, что катание на синтетическом льду отличается от натурального и искусственного. Вход на каток для взрослого человека в будний день — 5 BYN, для детей до 14 лет — 3 BYN, а в праздничный и выходной — 5,50 BYN и 3,50 BYN соответственно. Аренда коньков на час — 4 BYN.





Как Betera создала атмосферу альпийского курорта в Беларуси

Компания не дожидалась завершения зимних праздников, а эффектно и драйвово начала 2025 год с его первых дней. Прямо в середине длинных выходных, когда все салаты были съедены, новогодние фильмы пересмотрены и люди находились в поисках активностей, Betera устроила незабываемую DJ-вечеринку в горнолыжном комплексе «Логойск».

По своей масштабности и атмосфере ее можно поставить в один ряд с ивентами, которые проводят известные европейские курорты, вроде Куршевеля или Санкт-Морица.

Событие прошло прямо во время вечерних и ночных катаний 4 января. Подход к сцене сделали совершенно бесплатный. Начать год ярко мог абсолютно любой желающий вне зависимости от того, хочет он кататься или нет.

Такого количества людей, как на вечеринке, Логойск не видел давно. Люди специально приезжали с большими компаниями друзей, семьями, чтобы необычно провести выходной день, ведь подобные вечеринки под открытым небом — редкость зимой.

По словам начальника службы продаж ГСОК «Логойск» Егора Яцкевича, за день горнолыжный комплекс посетило порядка 1500 человек.

Betera весь декабрь работала над тем, чтобы сделать действительно красивое событие. Ночь, снегопад, сказочно подсвеченные домики и, конечно, большая зеленая сцена с декорациями в виде гор и пушистыми елками. Много огней, лазеров и громкая стильная музыка — мимо пройти было невозможно. Все было сделано в одном стиле. По словам организаторов, они вдохновлялись трендами в соцсетях, в частности — эстетикой музыкального альбома brat певицы Charli XCX, который стал настоящим культурным феноменом, символом принятия себя, яркой жизни и самовыражения.





Лайн-ап заслуживает отдельного внимания. Выступать Betera позвала топовых медийных диджеев Беларуси, которые играют только на популярных столичных вечеринках — Bruce Lean, Bogachenko, Jeneva, «Фрукт». Их сеты — это идеальный микс из электронной музыки, уличных и клубных хитов.

Вечеринка среди заснеженных холмов Логойска привлекла внимание блогеров и стала темой для обсуждения в соцсетях в начале года.

— Часто путешествую, рассказываю о поездках в блоге, но именно зимой в горах почему-то никогда не была. После этого ивента поняла, что хочу съездить на какой-нибудь крупный европейский горнолыжный курорт, чтобы научиться кататься и потусоваться. Спасибо Betera за вдохновение. Вечеринка действительно получилась классной, сцена очень вайбово смотрелась с подъемника. Чувствовалось какое-то единство: все катались, танцевали, пили глинтвейн, чай. Встретила много друзей, подписчиков. Надеюсь, они повторят ивент и в следующий раз он будет еще ярче и многолюднее, — прокомментировала Даша Кастрик.









Betera планирует удивлять и в 2025 году

— Мы всегда стремимся делать проекты, которые станут яркими эмоциями людей, внесут позитив в рутину и зарядят настроением. Внимательно следим за мировыми трендами, но не ограничиваемся ими — придумываем свои уникальные форматы, которые делают каждый проект Betera особенным и узнаваемым. Этой зимой хотели создать для всех праздничную атмосферу не только на игровой платформе, но и в офлайне, и у нас это получилось. Станут ли эти новогодние события ежегодной традицией? Вполне возможно! Мы видим, с каким энтузиазмом белорусы откликнулись на наши зимние активности, это отличная мотивация продолжать. Что касается планов на будущее, продолжим приятно удивлять, — прокомментировала Татьяна Виноградова, директор по стратегии Betera.

В течение года Betera планирует делать яркие перформансы и много добрых проектов.

— Для нас важно не просто быть на высоком уровне, но и превосходить его, оставаясь новаторами своей сферы на рынке и примером для других компаний Беларуси, — добавила Татьяна.