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Открытие пунктов выдачи Ozon: как маркетплейс помогает предпринимателям
30.01.2025 18:13 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Запуск собственного бизнеса — серьезный шаг, предполагающий большую ответственность и определенные риски. Именно поэтому многие начинающие предприниматели предпочитают развиваться в партнерстве с крупными брендами. Традиционные франшизы предоставляют значимую поддержку в разных направлениях, но предполагают внесение серьезной суммы на старте — паушального взноса. Международный маркетплейс Ozon пошел по другому пути и предлагает партнерам «франшизу наоборот».
Ozon — один из крупнейших международных маркетплейсов в СНГ. Его аудитория составляет 53,5 млн активных покупателей, при этом 9 из 10 человек предпочитают забирать товары в брендированных пунктах выдачи заказов Ozon. Компания активно развивает сеть ПВЗ во всех странах присутствия в партнерстве с местными предпринимателями и крайне заинтересована в их успехе. Поэтому Ozon не только не берет никаких взносов на старте, но и сам выплачивает партнерам до 40 800 белорусских рублей гарантированной финансовой поддержки в первые полгода работы точки, чтобы помочь новому пункту выйти на самоокупаемость.
Как открыть пункт выдачи заказов Ozon
Стать партнером маркетплейса легко может любой заинтересованный человек, больших вложений не требуется. Главное — наличие статуса индивидуального предпринимателя или юридического лица. Потребуется сделать всего четыре шага.
Все эти шаги занимают не более двух недель, после которых можно открывать пункт и начинать зарабатывать. Все это время партнера поддерживает территориальный менеджер, который помогает разобраться во всех нюансах от ремонта и поиска мебели до работы специального приложения. Но на этом помощь со стороны Ozon не исчерпывается.
Все нюансы известны заранее
С самого начала Ozon оказывает информационную поддержку будущим партнерам. Прежде чем принять решение об открытии ПВЗ, предприниматель может изучить все нюансы — информация находится в открытом доступе. Для начала имеет смысл ознакомиться со специальной
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Что касается ремонта и планировки, различные варианты предлагаются в том же
Минимальная площадь помещения для полноценного ПВЗ — 25 квадратных метров, однако в небольших населенных пунктах можно открыть и небольшой “Уголок Ozon”, для которого площадь не ограничена. При этом в городах до 10 000 жителей владелец ПВЗ будет эксклюзивным партнером.
Помимо карты и брендбука, у Ozon есть
Такая разная поддержка
Когда вся информация изучена, можно смело подбирать помещение и готовить пункт выдачи к открытию. На том этапе маркетплейс также максимально помогает партнерам. Ozon бесплатно предоставляет вывеску и все брендированные материалы от обоев до табличек и плакатов. Параллельно стоит начать поиск сотрудников, обучить которых также поможет компания.
После открытия ПВЗ Ozon берет на себя основную работу по продвижению. Маркетплейс оповещает своих пользователей о появлении новой точки, а также наносит ее на все карты. Компания активно вкладывается в рекламу, привлекая новых покупателей, которые забирают свои заказы в удобном пункте выдачи. Так что предпринимателю на первых порах остается поддерживать высокий уровень сервиса. Далее партнер может и сам давать рекламу, привлекая клиентов в свой ПВЗ.
Ozon также заботится и о помощи с организацией всех процессов работы. Компания предоставляет удобное приложение для отслеживания расположения товаров на складе, а также возможность формировать всю финансовую отчетность в пару кликов в личном кабинете.
О доходах и расходах
Источников дохода у владельца пункта выдачи Ozon может быть несколько. Основная статья — выдача посылок покупателям и прием возвратов. За каждый выданный товар стоимостью до 184 белорусских рублей он получает 5% от стоимости, свыше этой суммы — 9 белорусских рублей, за каждый возвращенный товар — фиксировано 0,55 белорусских рублей.
Увеличить доход можно двумя способами. Во-первых, ПВЗ может сотрудничать с продавцами и другими логистическими компаниями, принимая товары и отправляя их на склады. А если в помещении есть свободное место, можно открыть дополнительный бизнес, например, поставить вендинговый автомат.
Основные статьи постоянных расходов владельца пункта выдачи — аренда, коммунальные услуги, зарплата персоналу и налоги.
Узнать все подробности и сделать первый шаг к собственному успешному бизнесу можно на
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Запуск собственного бизнеса - серьезный шаг, предполагающий большую ответственность и определенные риски. Именно поэтому многие начинающие предприниматели...
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