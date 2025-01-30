Открытие пунктов выдачи Ozon: как маркетплейс помогает предпринимателям

Источник материала: ProBusiness





Запуск собственного бизнеса — серьезный шаг, предполагающий большую ответственность и определенные риски. Именно поэтому многие начинающие предприниматели предпочитают развиваться в партнерстве с крупными брендами. Традиционные франшизы предоставляют значимую поддержку в разных направлениях, но предполагают внесение серьезной суммы на старте — паушального взноса. Международный маркетплейс Ozon пошел по другому пути и предлагает партнерам «франшизу наоборот».

Ozon — один из крупнейших международных маркетплейсов в СНГ. Его аудитория составляет 53,5 млн активных покупателей, при этом 9 из 10 человек предпочитают забирать товары в брендированных пунктах выдачи заказов Ozon. Компания активно развивает сеть ПВЗ во всех странах присутствия в партнерстве с местными предпринимателями и крайне заинтересована в их успехе. Поэтому Ozon не только не берет никаких взносов на старте, но и сам выплачивает партнерам до 40 800 белорусских рублей гарантированной финансовой поддержки в первые полгода работы точки, чтобы помочь новому пункту выйти на самоокупаемость.





Как открыть пункт выдачи заказов Ozon

Стать партнером маркетплейса легко может любой заинтересованный человек, больших вложений не требуется. Главное — наличие статуса индивидуального предпринимателя или юридического лица. Потребуется сделать всего четыре шага.

Заполнить заявку на сайте .

. Выбрать локацию и найти подходящее помещение.

Подписать договоры — агентский и аренды (если это необходимо).

Сделать косметический ремонт и нанять сотрудников.

Все эти шаги занимают не более двух недель, после которых можно открывать пункт и начинать зарабатывать. Все это время партнера поддерживает территориальный менеджер, который помогает разобраться во всех нюансах от ремонта и поиска мебели до работы специального приложения. Но на этом помощь со стороны Ozon не исчерпывается.





Все нюансы известны заранее

С самого начала Ozon оказывает информационную поддержку будущим партнерам. Прежде чем принять решение об открытии ПВЗ, предприниматель может изучить все нюансы — информация находится в открытом доступе. Для начала имеет смысл ознакомиться со специальной интерактивной картой. Здесь отмечены лучшие места для открытия пункта выдачи, где на данный момент конкуренция минимальна. Также на карте обозначены локации, предполагающие максимальную сумму гарантированной финансовой поддержки. Недавно количество таких зон увеличилось до 3 500.

Далее стоит прочитать брендбук , в котором рассказывается обо всех нюансах — от подбора помещения и планировки до расстановки мебели в точке. Важно помнить, что для успешной работы ПВЗ необходимо серьезно подойти к выбору локации. Лучше всего открывать пункт выдачи в местах проживания потенциальной аудитории: крупных жилых кварталах, спальных районах или в центре. Помещение должно быть на виду — идеально, если рядом находятся сетевые магазины, образовательные заведения, деловые, административные или торгово-развлекательные центры с высокой проходимостью, а также парковки.





Что касается ремонта и планировки, различные варианты предлагаются в том же руководстве по брендингу . Необходимо оборудовать отдельный склад, где должны помещаться минимум пять стеллажей для хранения заказов, один для возвратов, а также место для размещения товаров от продавцов, одежды и личных вещей сотрудников, хозинвентаря. Также обязательно нужна клиентская зона, где будет размещаться место для сотрудника, стол для проверки заказов и примерочные.

Минимальная площадь помещения для полноценного ПВЗ — 25 квадратных метров, однако в небольших населенных пунктах можно открыть и небольшой “Уголок Ozon”, для которого площадь не ограничена. При этом в городах до 10 000 жителей владелец ПВЗ будет эксклюзивным партнером.

Помимо карты и брендбука, у Ozon есть справочник для предпринимателей с актуальными статьями. Здесь разбираются все вопросы и подробно объясняется, как повысить свой доход.





Такая разная поддержка

Когда вся информация изучена, можно смело подбирать помещение и готовить пункт выдачи к открытию. На том этапе маркетплейс также максимально помогает партнерам. Ozon бесплатно предоставляет вывеску и все брендированные материалы от обоев до табличек и плакатов. Параллельно стоит начать поиск сотрудников, обучить которых также поможет компания.

После открытия ПВЗ Ozon берет на себя основную работу по продвижению. Маркетплейс оповещает своих пользователей о появлении новой точки, а также наносит ее на все карты. Компания активно вкладывается в рекламу, привлекая новых покупателей, которые забирают свои заказы в удобном пункте выдачи. Так что предпринимателю на первых порах остается поддерживать высокий уровень сервиса. Далее партнер может и сам давать рекламу, привлекая клиентов в свой ПВЗ.

Ozon также заботится и о помощи с организацией всех процессов работы. Компания предоставляет удобное приложение для отслеживания расположения товаров на складе, а также возможность формировать всю финансовую отчетность в пару кликов в личном кабинете.

О доходах и расходах

Источников дохода у владельца пункта выдачи Ozon может быть несколько. Основная статья — выдача посылок покупателям и прием возвратов. За каждый выданный товар стоимостью до 184 белорусских рублей он получает 5% от стоимости, свыше этой суммы — 9 белорусских рублей, за каждый возвращенный товар — фиксировано 0,55 белорусских рублей.

Увеличить доход можно двумя способами. Во-первых, ПВЗ может сотрудничать с продавцами и другими логистическими компаниями, принимая товары и отправляя их на склады. А если в помещении есть свободное место, можно открыть дополнительный бизнес, например, поставить вендинговый автомат.

Основные статьи постоянных расходов владельца пункта выдачи — аренда, коммунальные услуги, зарплата персоналу и налоги.