Доступные смартфоны для бизнеса. Обзор смартфонов Xiaomi Redmi Note 14

Источник материала: ProBusiness





С 30 января 2025 года в Беларуси стартуют продажи обновленной линейки смартфонов Xiaomi Redmi Note 14, которая включает четыре модели: Redmi Note 14, Redmi Note 14 Pro, Redmi Note 14 Pro 5G и Redmi Note 14 Pro+. Редакция «Про бизнес» решила протестировать смартфоны и оценить, насколько они подходят для нужд предпринимателей. Ведь надежный и мощный смартфон — это основа большинства рабочих процессов. Рассмотрим новинки, их ключевые характеристики и преимущества.

Сегментация линейки и целевая аудитория

Xiaomi позиционирует серию Redmi Note 14 как доступные устройства для пользователей с разным уровнем дохода. Это особенно актуально для бизнесменов, которым необходимы надежные и функциональные смартфоны для повседневной работы.





Линейка включает:

Redmi Note 14 Pro+ 5G 8/256 GB будет стоить 1999 рублей, а в объёме памяти 112/512 GB — 2299 рублей;

Redmi Note 14 от 899 рублей;

Redmi Note 14 Pro от 1399 рублей;

Redmi Note 14 Pro 5G стоимостью 1799 рублей.

Дизайн и дисплей

Redmi Note 14 Pro+ выделяется элегантным дизайном с изогнутым дисплеем размером 6.67 дюйма и разрешением 1.5K. Дисплей поддерживает частоту обновления до 120 Гц и яркость до 3000 нит, что обеспечивает отличную видимость даже при ярком солнце. Защита дисплея осуществляется с помощью Gorilla Glass Victus 2, что делает его устойчивым к повреждениям.









Дизайн Redmi Note 14 Pro+ сочетает в себе современность и элегантность. Устройство доступно в нескольких цветах.

Камера расположена в центре задней панели в виде squircle, что создает уникальный визуальный акцент. Этот дизайн отличается от привычных «островков» камер и придает устройству современный вид. Кроме того, закругленные края корпуса делают смартфон удобным для удержания, а его вес создает ощущение надежности и высокого качества сборки.

Первые впечатления

Оба смартфона работают шустро, отзывчивые, навигация интуитивно понятна. Все запросы отрабатывают моментально. Redmi Note 14 Pro+ приятно держать в руке, благодаря скругленным боковинам.





У Redmi Note 14 Pro большой дисплей, удобный для просмотра видео и онлайн-звонков.

Начинка — традиционная для современных Android. Предустановлены базовые приложения, предусмотрен ключевой функционал.

Камера









Одним из главных преимуществ Redmi Note 14 Pro+ является профессиональная система камер с разрешением до 200 Мп, поддерживающая функции искусственного интеллекта. Это позволяет делать детализированные снимки в различных условиях освещения.









Камера включает несколько модулей, включая телеобъектив и широкоугольный, что делает ее универсальным инструментом для бизнес-фотографий.







Производительность

Смартфон работает на процессоре Snapdragon 7 Gen 3, который обеспечивает высокую производительность для выполнения многозадачных операций и запуска ресурсоемких приложений. Это особенно важно, когда необходимо работать с офисными приложениями и проводить видеозвонки.





Батарея и зарядка

Redmi Note 14 Pro+ оснащен аккумулятором емкостью 5110 мАч, который поддерживает быструю зарядку мощностью 120 Вт. Это означает, что пользователи могут быстро подзарядить устройство во время коротких перерывов между встречами: заряжается с 0 до 100% всего за 22 минуты!





Дополнительные функции:

Поддержка eSIM;

Защита по классу IP68 (водо- и пылезащита);

Безопасный подэкранный датчик отпечатков пальцев;

Поддержка NFC для бесконтактных платежей.

Сравнение моделей

Модель Цена (руб.) Процессор Камера Аккумулятор Redmi Note 14 от 899 рублей MediaTek Helio G99-Ultra Основная: 108 Мп 5500 мАч Redmi Note 14 Pro от 1399 рублей MediaTek Helio G100-Ultra Основная: 200 Мп 5500 мАч Redmi Note 14 Pro 5G 1799 рублей MediaTek Dimensity 7300-Ultra Основная: 200 Мп 5500 мАч Redmi Note 14 Pro+ (5G) 1999 — 2299 рублей Snapdragon 7 Gen 3 Основная: 200 Мп 5500 мАч



Смартфоны Xiaomi Redmi Note 14 предлагают отличное соотношение цены и качества, что делает их привлекательными для предпринимателей и менеджеров. Особенно выделяется модель Redmi Note 14 Pro+, которая сочетает в себе передовые технологии, высокую производительность и надежность. Эти устройства могут стать отличным выбором для тех, кто ищет функциональный инструмент для работы без лишних затрат. Мы оценили!