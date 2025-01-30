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Доступные смартфоны для бизнеса. Обзор смартфонов Xiaomi Redmi Note 14
30.01.2025 13:07 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
С 30 января 2025 года в Беларуси стартуют продажи обновленной линейки смартфонов Xiaomi Redmi Note 14, которая включает четыре модели: Redmi Note 14, Redmi Note 14 Pro, Redmi Note 14 Pro 5G и Redmi Note 14 Pro+. Редакция «Про бизнес» решила протестировать смартфоны и оценить, насколько они подходят для нужд предпринимателей. Ведь надежный и мощный смартфон — это основа большинства рабочих процессов. Рассмотрим новинки, их ключевые характеристики и преимущества.
Сегментация линейки и целевая аудитория
Xiaomi позиционирует серию Redmi Note 14 как доступные устройства для пользователей с разным уровнем дохода. Это особенно актуально для бизнесменов, которым необходимы надежные и функциональные смартфоны для повседневной работы.
Линейка включает:
Дизайн и дисплей
Redmi Note 14 Pro+ выделяется элегантным дизайном с изогнутым дисплеем размером 6.67 дюйма и разрешением 1.5K. Дисплей поддерживает частоту обновления до 120 Гц и яркость до 3000 нит, что обеспечивает отличную видимость даже при ярком солнце. Защита дисплея осуществляется с помощью Gorilla Glass Victus 2, что делает его устойчивым к повреждениям.
Дизайн Redmi Note 14 Pro+ сочетает в себе современность и элегантность. Устройство доступно в нескольких цветах.
Камера расположена в центре задней панели в виде squircle, что создает уникальный визуальный акцент. Этот дизайн отличается от привычных «островков» камер и придает устройству современный вид. Кроме того, закругленные края корпуса делают смартфон удобным для удержания, а его вес создает ощущение надежности и высокого качества сборки.
Первые впечатления
Оба смартфона работают шустро, отзывчивые, навигация интуитивно понятна. Все запросы отрабатывают моментально. Redmi Note 14 Pro+ приятно держать в руке, благодаря скругленным боковинам.
У Redmi Note 14 Pro большой дисплей, удобный для просмотра видео и онлайн-звонков.
Камера
Одним из главных преимуществ Redmi Note 14 Pro+ является профессиональная система камер с разрешением до 200 Мп, поддерживающая функции искусственного интеллекта. Это позволяет делать детализированные снимки в различных условиях освещения.
Камера включает несколько модулей, включая телеобъектив и широкоугольный, что делает ее универсальным инструментом для бизнес-фотографий.
Производительность
Смартфон работает на процессоре Snapdragon 7 Gen 3, который обеспечивает высокую производительность для выполнения многозадачных операций и запуска ресурсоемких приложений. Это особенно важно, когда необходимо работать с офисными приложениями и проводить видеозвонки.
Батарея и зарядка
Redmi Note 14 Pro+ оснащен аккумулятором емкостью 5110 мАч, который поддерживает быструю зарядку мощностью 120 Вт. Это означает, что пользователи могут быстро подзарядить устройство во время коротких перерывов между встречами: заряжается с 0 до 100% всего за 22 минуты!
Дополнительные функции:
Сравнение моделей
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С 30 января 2025 года в Беларуси стартуют продажи обновленной линейки смартфонов Xiaomi Redmi Note 14, которая включает четыре модели: Redmi Note 14, Redmi Note 14 Pro, Redmi Note 14 Pro 5G и Redmi Note 14...
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