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Доступные смартфоны для бизнеса. Обзор смартфонов Xiaomi Redmi Note 14

30.01.2025 13:07 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness


С 30 января 2025 года в Беларуси стартуют продажи обновленной линейки смартфонов Xiaomi Redmi Note 14, которая включает четыре модели: Redmi Note 14, Redmi Note 14 Pro, Redmi Note 14 Pro 5G и Redmi Note 14 Pro+. Редакция «Про бизнес» решила протестировать смартфоны и оценить, насколько они подходят для нужд предпринимателей. Ведь надежный и мощный смартфон — это основа большинства рабочих процессов. Рассмотрим новинки, их ключевые характеристики и преимущества.

Сегментация линейки и целевая аудитория

Xiaomi позиционирует серию Redmi Note 14 как доступные устройства для пользователей с разным уровнем дохода. Это особенно актуально для бизнесменов, которым необходимы надежные и функциональные смартфоны для повседневной работы.


Линейка включает:

  • Redmi Note 14 Pro+ 5G 8/256 GB будет стоить 1999 рублей, а в объёме памяти 112/512 GB — 2299 рублей;
  • Redmi Note 14 от 899 рублей;
  • Redmi Note 14 Pro от 1399 рублей;
  • Redmi Note 14 Pro 5G стоимостью 1799 рублей.

Дизайн и дисплей

Redmi Note 14 Pro+ выделяется элегантным дизайном с изогнутым дисплеем размером 6.67 дюйма и разрешением 1.5K. Дисплей поддерживает частоту обновления до 120 Гц и яркость до 3000 нит, что обеспечивает отличную видимость даже при ярком солнце. Защита дисплея осуществляется с помощью Gorilla Glass Victus 2, что делает его устойчивым к повреждениям.




Дизайн Redmi Note 14 Pro+ сочетает в себе современность и элегантность. Устройство доступно в нескольких цветах.

Камера расположена в центре задней панели в виде squircle, что создает уникальный визуальный акцент. Этот дизайн отличается от привычных «островков» камер и придает устройству современный вид. Кроме того, закругленные края корпуса делают смартфон удобным для удержания, а его вес создает ощущение надежности и высокого качества сборки.

Первые впечатления

Оба смартфона работают шустро, отзывчивые, навигация интуитивно понятна. Все запросы отрабатывают моментально. Redmi Note 14 Pro+ приятно держать в руке, благодаря скругленным боковинам.


У Redmi Note 14 Pro большой дисплей, удобный для просмотра видео и онлайн-звонков.
Начинка — традиционная для современных Android. Предустановлены базовые приложения, предусмотрен ключевой функционал.

Камера




Одним из главных преимуществ Redmi Note 14 Pro+ является профессиональная система камер с разрешением до 200 Мп, поддерживающая функции искусственного интеллекта. Это позволяет делать детализированные снимки в различных условиях освещения.




Камера включает несколько модулей, включая телеобъектив и широкоугольный, что делает ее универсальным инструментом для бизнес-фотографий.



Производительность

Смартфон работает на процессоре Snapdragon 7 Gen 3, который обеспечивает высокую производительность для выполнения многозадачных операций и запуска ресурсоемких приложений. Это особенно важно, когда необходимо работать с офисными приложениями и проводить видеозвонки.


Батарея и зарядка

Redmi Note 14 Pro+ оснащен аккумулятором емкостью 5110 мАч, который поддерживает быструю зарядку мощностью 120 Вт. Это означает, что пользователи могут быстро подзарядить устройство во время коротких перерывов между встречами: заряжается с 0 до 100% всего за 22 минуты!


Дополнительные функции:

  • Поддержка eSIM;
  • Защита по классу IP68 (водо- и пылезащита);
  • Безопасный подэкранный датчик отпечатков пальцев;
  • Поддержка NFC для бесконтактных платежей.

Сравнение моделей

Модель Цена (руб.) Процессор Камера Аккумулятор
Redmi Note 14 от 899 рублей MediaTek Helio G99-Ultra Основная: 108 Мп 5500 мАч
Redmi Note 14 Pro от 1399 рублей MediaTek Helio G100-Ultra Основная: 200 Мп 5500 мАч
Redmi Note 14 Pro 5G 1799 рублей MediaTek Dimensity 7300-Ultra Основная: 200 Мп 5500 мАч
Redmi Note 14 Pro+ (5G) 1999 — 2299 рублей Snapdragon 7 Gen 3 Основная: 200 Мп 5500 мАч


Смартфоны Xiaomi Redmi Note 14 предлагают отличное соотношение цены и качества, что делает их привлекательными для предпринимателей и менеджеров. Особенно выделяется модель Redmi Note 14 Pro+, которая сочетает в себе передовые технологии, высокую производительность и надежность. Эти устройства могут стать отличным выбором для тех, кто ищет функциональный инструмент для работы без лишних затрат. Мы оценили!

При покупке новинок в магазинах официальных партнеров Xiaomi до 16 февраля, можно получить умные часы Redmi Watch 5 Active в подарок. Акция действует в mi.by, МТС, А1, «5 элемент», 21vek.by, «На связи», «Алло», Xistore и «Электросила».

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С 30 января 2025 года в Беларуси стартуют продажи обновленной линейки смартфонов Xiaomi Redmi Note 14, которая включает четыре модели: Redmi Note 14, Redmi Note 14 Pro, Redmi Note 14 Pro 5G и Redmi Note 14...
 
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