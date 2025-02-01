Источник материала: ProBusiness



Сергей Кныш.

Предпринимательство — это не только работа с неопределенностью, но и искусство находить возможности там, где другие видят только риски. Сергей Кныш, предприниматель из Орска (город в Оренбургской области России), знает это как никто другой. Его путь начался с простого «купил-продал», но привел к сделкам с крупнейшими технологическими компаниями России. «Когда я запускал бизнес в сфере такси, в Орске уже работало около 75 компаний. Для города с населением 210 тысяч это перенасыщенный рынок. Если бы я начал анализировать и просчитывать, скорее всего, никогда бы не решился», — признается Сергей. Однако эта история не только о победах. Лишь один из десяти его проектов по итогу оказывается удачным, но именно это учит предпринимателя идти дальше. «Про бизнес» поговорил с Сергеем о том, как оставаться на плаву, работать с рисками и сохранять баланс между бизнесом и жизнью.

«Никто не обеспечит твоего будущего, кроме тебя самого»

— Я всю жизнь хотел стать предпринимателем. Это не было каким-то осознанным решением. Скорее, внутренней потребностью — быть независимым, брать ответственность за себя и свою жизнь. Уже в 13 лет начал зарабатывать свои первые деньги, занимаясь тем, что сейчас называют «купил-продал». Это были батарейки, кассеты — что угодно, на чем можно было заработать. Моя семья переживала разные времена: от бедности, когда дома буквально не было еды, до более стабильных периодов. Эта контрастность научила главному: никто не обеспечит твоего будущего, кроме тебя самого. К тому же я видел, как мой дедушка по линии матери создавал бизнес на пустом месте: производство полиэтиленовых пакетов — тогда это было чем-то абсолютно новым. А еще выращивал кукурузу, делал из нее муку и продавал. Пакеты менял на известняк, превращал в известь, фасовал и отправлял на продажу. Так он стал для меня образцом того, что можно достичь, если видеть возможности и уметь их использовать.



Одновременно я уже знал, что путь предпринимателя — это не про стабильность, а про постоянный риск, стресс и необходимость быстро адаптироваться.

Когда я начал зарабатывать первые деньги, многие ребята из окружения были старше. Мне 13, а им по 18 лет. Получился своеобразный «ускоренный курс» взросления. Я видел, как они решают вопросы и старался учиться. В то время существовал четкий социальный расклад: ты либо сильный, либо слабый. Середины не было. Это правило я перенес и в бизнес. Ты либо идешь вперед, берешь на себя риск, либо остаешься позади, и рынок тебя просто «съест». Тогда мы пробовали разные варианты. Например, однажды обнаружили, что на шлакоотвале — месте, куда заводы вывозят отходы, — валяются какие-то камни. Никто не обращал на них внимания. Все искали более ценные металлы, а эти камни только мешали. Мы отвезли их на экспертизу и узнали, что в них есть содержание никеля, хотя и небольшое. Тогда решили организовать сбор этих камней. Привлекли людей, которым платили по рублю за килограмм, а сами продавали их по два. Это первый урок в жизни: настоящая возможность скрыта там, где никто не смотрит. Иногда появлялись совершенно неочевидные на то время идеи. Например, когда-то все говорили: «Зачем нужны частные маршрутки, если есть автобусы от государства?», но мы подумали иначе: маленькие автобусы будут быстрее заполняться, быстрее двигаться, и людям это понравится. Мы попробовали — и это сработало.





«Если ты боишься рисковать, тебе просто не место в бизнесе»

Для меня суть предпринимательства — это умение видеть то, что нужно рынку, и идти туда, куда другие еще не осмелились. Это всегда риск. И если ты боишься рисковать, тебе просто не место в бизнесе. Ты можешь пытаться просчитать рынок, понять его объемы, тренды, но реальность такова, что слишком много расчетов парализуют. Когда я начинал заниматься такси в своем городе, на рынке уже было около 75 компаний. Для небольшого Орска с населением около 210 тысяч человек это огромная конкуренция. Если бы я тогда подошел к делу с позиции аналитика, начал изучать рынок, считать долю конкурентов и их преимущества, я бы, скорее всего, отказался от идеи. Зачем заходить в сегмент, который уже переполнен? Но у меня была задумка, было желание — и я просто начал.





Это был классический пример «входа через риск». У меня не было многомиллионных бюджетов, да и не требовалось. Основной вопрос состоял не в том, сколько на этом можно заработать, а в том, как сделать так, чтобы мой сервис отличался от других. На тот момент ключевые игроки рынка занимались так называемым «старым такси». Это долгие звонки операторам, ожидание на линии, устаревшие машины, отсутствие четкой системы обслуживания. Я сделал ставку на улучшение клиентского опыта и упрощение процессов. Клиенты не хотели тратить время на ожидание. Они хотели удобства. И я предложил это удобство. Мы начали с улучшения скорости подачи автомобилей. Машины должны были приезжать быстрее, чем у конкурентов. Это звучит просто, но требует серьезной работы внутри бизнеса.

Организация процессов в такси — это больше, чем управление автопарком. Это логистика, управление водителями, техническое обслуживание, работа с клиентами, и, конечно, управление технологиями. Такси — сложная многослойная система, где все элементы должны работать синхронно. Чтобы клиент получал качественную услугу, нужно не только быстро подавать машины, но и обучать водителей. Они — лицо компании, и от их работы напрямую зависит удовлетворенность клиентов. Это очевидно, но на практике это один из самых сложных моментов. Люди разные, у каждого свои привычки, и создать стандарты, которые будут работать для всех, — огромная задача. У кого-то не хватает дисциплины, кто-то не разделяет ценности компании, а кто-то просто использует работу в такси как временную.





Мы старались создать систему мотивации, чтобы удерживать лучших. Но при всех мерах текучка оставалась высокой. Это нормальная ситуация для такси, и к ней нужно относиться философски. У меня были периоды, когда она достигала около 30%, но на фоне европейских стандартов, где нормой считается 37% в год, это даже неплохой результат.

«Ты не можешь все предусмотреть, но можешь подготовить себя к тому, что неизбежно будут ошибки»

Еще одна важная часть — техническое состояние машин. С каждым автомобилем связаны постоянные расходы: ремонт, обслуживание, топливо. Мы создали систему регулярного техосмотра, чтобы минимизировать аварии и поломки. Но даже с этим не избежать форс-мажоров. Каждая авария — это удар по репутации и финансам, поэтому мы внедрили алгоритмы, которые помогали оперативно исправлять такие ситуации.

Главным в этом бизнесе была автоматизация процессов. Мы разработали систему, которая позволяла клиентам заказывать такси через приложение или веб-сайт. Это стало инновацией для региона: понятный интерфейс, упрощенный процесс заказа, возможность отслеживать машину в реальном времени. Казалось, что тогда мы сделали небольшую революцию, хотя сейчас это стандарт.





Такая же важная задача — телефония. Мы выстроили работу так, чтобы минимизировать ожидание клиентов. Операторы проходили обучение, а потом быстро и четко обрабатывали заявки. Позже я понял, что без полной цифровизации в такси не обойтись. Это направление стало отдельным бизнесом — мы начали разрабатывать собственное ПО для управления таксопарками.

Но не все шло гладко. В бизнесе на такси много рисков, связанных как с внешними, так и с внутренними факторами. Например, были случаи, когда наши машины попадали в аварии, и это создавало негативное впечатление у клиентов. Были и проблемы с водителями: кто-то пытался мошенничать, завышая тарифы, кто-то конфликтовал с клиентами. Это тяжелый опыт, но он учит работать с неопределенностью. Ты не можешь все предусмотреть, но можешь подготовить себя к тому, что неизбежно будут ошибки, потери, проблемы. Главное — сохранять ясную голову, учиться на неудачах и двигаться дальше.

«В таких условиях продажа бизнеса Яндексу напрашивалась сама собой»

В какой-то момент стало понятно, что мы стоим на пороге глобальных изменений. Рынок такси становился все более технологичным, требовались серьезные инвестиции в IT-инфраструктуру, маркетинг, разработку приложений. Мы были одними из первых, кто внедрил систему онлайн-заказа и мониторинга машин, но понимали, что конкурировать с гигантами, у которых бюджеты исчисляются миллиардами, будет сложно. Когда Яндекс начал активно заходить на рынок, стало ясно: либо ты становишься частью этой экосистемы, либо оказываешься в ситуации, где твои ресурсы просто недостаточны для конкуренции. Они заходили с агрессивной стратегией: демпинг цен, бонусы для водителей, серьезные маркетинговые кампании.





В таких условиях продажа бизнеса Яндексу напрашивалась сама собой. На тот момент мы уже построили успешную модель, имели узнаваемый бренд, выстроили клиентскую базу и наладили внутренние процессы. Это был готовый работающий бизнес, который мог интегрироваться в более крупную систему. Яндекс интересовали не только наши технологии и инфраструктура, но и региональное присутствие. У них была стратегия экспансии в регионы, и мы стали ее частью. Переговоры шли достаточно интенсивно. Для меня было важно, чтобы сделка не только принесла выгоду, но и чтобы бизнес продолжал развиваться. Многие сотрудники остались работать уже в рамках Яндекса, что я считаю важным фактором. Мы подписали соглашение о неразглашении, поэтому я не могу раскрыть все детали, но могу подтвердить, что продажа принесла хорошие деньги. Более того, я сохранил часть доходов, продолжая работать под их брендом, которая не сильно отличается от того, что было до продажи.

Рынок такси стал глобальным, и это не только плюс, но и вызов. С одной стороны, клиенты получили более качественный сервис. С другой — исчезло то разнообразие, которое было раньше. Локальные компании могли лучше понимать специфику региона, адаптироваться под нужды местных жителей. Теперь это стало менее важным: все подчиняется алгоритмам. Для меня такси стало школой предпринимательства. Это сложный, высококонкурентный бизнес, который требует гибкости, скорости принятия решений, умения использовать технологии. И хотя я больше не работаю в этой сфере, этот опыт точно дал мне много инструментов, которые я начал применять в других проектах: строительстве, импорте автомобилей, а позже — на инвестициях в Дубае.





«В одном из моих экспериментов мы открыли кабинет с барокамерами в „Москва-Сити“»

История с такси — это пример успеха, но не стоит думать, что я всегда выигрываю. Из десяти проектов удачным может оказаться только один — и это нормально. Например, в одном из моих экспериментов мы открыли кабинет с барокамерами в «Москва-Сити». Это такие капсулы, где создается давление, ускоряющее заживление ран и восстановление организма. Проект был модным, интересным, но мы не заработали на нем больших денег. Просто вышли в ноль, получили опыт, и этого было достаточно. Для меня это не неудача, а часть процесса. В бизнесе ты постоянно сталкиваешься с рисками. Это неизбежно. Ты можешь минимизировать их вероятность, но никогда не сведешь ее к нулю. Например, если ты покупаешь 10 машин для бизнеса, то должен быть готов к тому, что каждая из них может попасть в аварию. Это не вопрос «если», а «когда». То же самое с сотрудниками: кто-то будет воровать, кто-то напишет жалобу, кто-то уйдет в конкурирующую компанию. И если ты не готов к этому, ты просто не сможешь заниматься бизнесом.

Для меня фундаментальные ценности, которые определяют предпринимательство, — это честность, стремление к развитию, постоянное обучение и ответственность. Я искренне верю, что без этих основ невозможно выстроить успешный бизнес.

Честность — это не только про отношения с партнерами или клиентами, но и про честность с самим собой. Когда ты понимаешь свои слабости и работаешь над ними, когда ты признаешь ошибки и учишься на них — это ключ к росту. Стремление к развитию помогает не только в работе, но и в жизни: рынок меняется каждый день, и без стремления к обучению ты просто выпадаешь из игры.





Ответственность же — это про то, чтобы всегда держать слово, будь то перед клиентом, семьей или самим собой.

Что мотивирует продолжать? Во-первых, это окружение. Очень важно, чтобы рядом были люди, которые тебя понимают. Если ты предприниматель, а твои друзья не из этой сферы, они будут тянуть тебя назад и говорить: «Зачем тебе это? Ты слишком много рискуешь. Лучше найди стабильную работу». Или начнут завидовать успехам, если ты преуспел. Это опасно. Предпринимателю нужно окружение, которое поддерживает его , разделяет его ценности и мышление.

Во-вторых, это способность справляться с потерями. Бывают моменты, когда ты теряешь большие суммы. Однажды я потерял внушительные деньги из-за скачков валюты, когда закупал сырье. Это было тяжело, но если воспринимать каждую неудачу как катастрофу, ты сойдешь с ума. Лучше принимать это как опыт. Да, ты потерял сегодня, но это не значит, что завтра не получится выиграть.

«Деньги никогда не были самоцелью»

Для меня бизнес — это про идеи, про движение вперед, про создание чего-то нового. Деньги — только инструмент, они всегда приходят как следствие. Если у тебя есть идея, если ты готов вкладывать в нее душу и работать над ней, рынок найдет тебя. Даже если вокруг будут сотни конкурентов, ты сможешь выделиться, если делаешь что-то по-настоящему качественно.

Ближе к 30, я впервые почувствовал, что действительно много зарабатываю. Пришло осознание: я могу позволить себе практически все, что захочу. Не могу назвать точные суммы — просто знал, что у меня есть дом, квартира, хорошая машина, и стабильные доходы. Это не было праздным богатством, скорее, ощущением безопасности и уверенности в завтрашнем дне. Однако, деньги никогда не были самоцелью.





Я часто сталкивался с людьми, которые приходили ко мне как к наставнику, чтобы вырасти в доходах. За полгода они увеличивали свои заработки в три раза, но потом у большинства начинались проблемы: алкоголь, потеря интереса к работе, нежелание двигаться дальше. Я понял, что это связано с отсутствием новых целей. Если человек достиг своей единственной цели — заработать, скажем, миллион, — он теряет ориентиры. Поэтому я прекратил наставничество в таком формате. С этого момента начал больше внимания уделять тому, как формируются цели и как важно ставить их заранее. В спорте это видно особенно ярко. Если ты ставишь цель пробежать марафон, то по ее достижении возникает пустота, если нет следующей цели. Люди, которые не знают, к чему двигаться дальше, начинают искать утешение в алкоголе, наркотиках или просто теряют мотивацию. Именно поэтому важно задавать новую цель, еще до того, как ты завершишь текущую.

Мои текущие проекты в основном сосредоточены в Дубае. Мы создаем платформу для инвестирования в люксовые автомобили, которые используются в бизнес-классе такси. Идея проста: у человека есть средства, например, $ 60 тысяч. Вместо того чтобы тратить их или вкладывать куда-то вслепую, он может передать деньги нам. Мы покупаем автомобиль, нанимаем водителя, организуем управление, и клиент получает пассивный доход. При желании он может продать машину или оставить ее у нас. Для этого проекта я изучал рынок Дубая три года. Сначала рассматривал другие сферы — пищевую промышленность, логистику, но в итоге понял, что рынок такси здесь находится на стадии роста и имеет огромный потенциал. Это не то изучение, где считаешь объем рынка. Я изучал, сколько нужно денег для старта, какие машины подходят, какие услуги востребованы и как достичь точки безубыточности.





На старте любого бизнеса я всегда беру на себя роль операционного директора. Это важный шаг, чтобы понять все процессы изнутри, создать систему управления и убедиться, что она работает. Я считаю, что невозможно эффективно делегировать задачи, если ты сам не понимаешь их сути. Моя стратегия очень проста: я выстраиваю все процессы так, чтобы они могли работать автономно. На каждом этапе должно быть четко прописано, кто за что отвечает, какие задачи приоритетны и какие показатели успеха используются. Например, если мы говорим о проекте в такси, то логистика, обслуживание машин, контроль водителей и взаимодействие с клиентами — это отдельные сегменты. Каждый из них должен быть покрыт конкретным человеком, который будет нести ответственность за свою зону работы. Я также верю в важность регулярного контроля. Даже если бизнес кажется устойчивым, всегда есть риски, которые могут нарушить стабильность. Поэтому я ввожу механизмы проверки: регулярные отчеты, ключевые показатели эффективности и личные встречи с командой. Это позволяет вовремя обнаруживать проблемы и корректировать стратегию.

«Бывает так, что человек на этапе становления бизнеса показывает себя хорошо, но не справляется на этапе масштабирования»

Но самая важная и сложная часть любого бизнеса — это подбор команды. На начальном этапе я обязательно назначаю человека, который берет на себя задачи по управлению — будь то помощник или директор. Если он не выполняет поставленных целей, я ищу другого. Это процесс, который требует терпения, но позволяет в конечном итоге найти людей, способных работать автономно. Например, сейчас меняю директора в Дубае. Это уже не первый случай замены руководителя. Бывает так, что человек на этапе становления бизнеса показывает себя хорошо, но не справляется на этапе масштабирования. Это нормально. Важно понимать, что команда должна развиваться вместе с бизнесом, и если кто-то перестает соответствовать новым требованиям, нужно искать замену.



Я сам не очень системный человек, поэтому мне нужно, чтобы в команде были честные и исполнительные люди, которые компенсируют мои слабости.

После 30 лет я стал задумываться о том, что жизнь — это не только бизнес. До этого момента все было направлено на рост доходов, увеличение масштабов проектов и достижение карьерных целей. Я искренне верил, что это и есть успех. Но чем дольше жил в этом режиме, тем больше начал замечать, что зацикленность на одной сфере жизни истощает. Осознание приходило постепенно. Сначала я понял, что мое здоровье уже не такое, как раньше. Постоянные командировки, недосып, стресс — это начало давать о себе знать. Я осознал, что если не начну уделять внимание своему телу, то могу просто не дожить до тех целей, которые перед собой ставлю. Это подтолкнуло к занятию спортом.

Спорт для меня — это не просто способ поддерживать физическую форму, но и инструмент внутреннего баланса. Бег, триатлон, альпинизм — занятия, которые позволяют выходить за пределы зоны комфорта, испытывать свои возможности и, что самое главное, находить ответы на вопросы, которые кажутся сложными: «Зачем я это делаю?», «Куда я иду?», «Что для меня по-настоящему важно?». Во время длительного забега или подъема в горы я остаюсь наедине с собой, анализирую, переосмысливаю и принимаю решения. Спорт учит дисциплине, терпению и умению преодолевать себя. Это отражается на бизнесе: как в спорте, тут важны постоянная работа над собой, ясные цели и готовность бороться, даже когда кажется, что сил больше нет. Я искренне верю, что даже самый сильный и мотивированный человек нуждается в поддержке и ориентире. У меня есть тренер, который следит за моими результатами, помогает ставить цели и добиваться их. Это не просто контроль — это система, которая заставляет тебя быть ответственным перед собой и другими. Иногда, когда силы на исходе и хочется отложить тренировку, ты понимаешь, что тебя ждут, это дает необходимый толчок.





Такой принцип я перенес и в бизнес: там, где нужна точка роста, я всегда привлекаю человека, который будет помогать мне не только ставить задачи, но и выполнять их .

Одновременно с этим я стал уделять больше внимания семье. Раньше казалось, что достаточно просто быть рядом, но я понял, что важнее — качество этого времени. Теперь я могу вернуться из командировки и за два дня провести с семьей больше насыщенных моментов, чем кто-то за несколько недель. Если я дома, всегда планирую время так, чтобы это были активные и яркие дни: прогулки, кино, совместные праздники. Дети должны видеть, что папа — это не только человек, который много работает, но и тот, кто всегда готов поддержать, вдохновить, провести время вместе. Для меня главное — быть частью их жизни, поддерживать в стремлениях, неважно, чем они занимаются. Это тот вклад, который я считаю важным для своего собственного ощущения успеха (у Сергея 3 детей, — прим. «Про бизнес»).

С возрастом я также пересмотрел свое отношение к обучению. Если раньше мне казалось, что после определенного уровня знаний я еще долго смогу просто применять их, то теперь понимаю: обучение — это непрерывный процесс. Рынок меняется, технологии развиваются, и если ты не развиваешься вместе с ними, ты отстаешь. Сейчас я изучаю искусственный интеллект, прохожу курсы, общаюсь с экспертами в разных сферах. Это помогает мне не только в бизнесе, но и в личной жизни. Например, те же инструменты автоматизации позволяют мне экономить время при планировании задач и сосредотачиваться на важных вещах.



