Китайский ИИ-стартап DeepSeek потряс мировые рынки, а в Британии отменили право осваивать крупнейшее месторождение нефти и газа. Новости мирового бизнеса за январь 2025 года

Источник материала: ProBusiness

«Про бизнес» продолжает рассказывать о важных деловых событиях в мире. Подготовили для вас подборку новостей бизнеса за январь 2025 года.

TikTok возобновил работу в США после временной приостановки

TikTok снова доступен для пользователей в США после временного прекращения работы. В компании заявили, что восстановление стало возможным после согласования с поставщиками услуг. Соцсеть также выразила благодарность президенту Трампу за разъяснения и гарантии для их партнеров. При открытии приложения американские пользователи видят уведомление с благодарностью Трампу.

Закон, требующий от ByteDance продать TikTok или запретить его в США, должен был вступить в силу 19 января 2025 года. TikTok пояснил, что его поставщики нуждаются в официальных гарантиях для продолжения работы. В результате приложение прекратило работу и было удалено из магазинов Apple и Google Play.



Источник pixabay.com

19 января Дональд Трамп объявил о подписании указа, откладывающего запрет, чтобы TikTok мог работать к его инаугурации. Указ также гарантировал защиту компаниям, предотвратившим закрытие приложения. После публикации этого заявления TikTok возобновил свою деятельность.

Трамп предложил создать совместное предприятие, в котором США получат 50% акций TikTok. Компания заявила, что продолжит сотрудничество с администрацией президента для поиска долгосрочного решения, позволяющего сохранить работу приложения в стране.

Стартап помогает женщинам зарабатывать, связывая домашних поваров с офисными работниками

Дурдона Атаметова из Узбекистана всегда мечтала стать шеф-поваром, но не знала, с чего начать. Вдохновившись рекламой курсов от стартапа Coozin, она прошла обучение и научилась готовить блюда для доставки, учитывая стандарты порций и консистенции. Сегодня 22-летняя Атаметова успешно управляет собственным бизнесом, готовя еду для корпоративных клиентов через платформу Coozin. Служба доставки забирает блюда из ее дома и отвозит их офисным работникам.

Coozin, основанный в 2020 году, не только помогает женщинам зарабатывать, но и обучает их маркетингу и продвижению. По словам Атаметовой, она сомневалась в своих силах из-за недостатка знаний в рекламе, но платформа помогла ей преодолеть страхи и начать бизнес.

Хотя в Узбекистане происходит движение в сторону гендерного равенства, уровень занятости женщин остается низким — 39,9% против 72,8% среди мужчин в 2023 году. Общественные ожидания и гендерные стереотипы по-прежнему препятствуют профессиональной деятельности женщин.



Источник: cnn.com

Стартап Coozin стремится устранить этот барьер, предлагая женщинам гибкие возможности для заработка. Около 70 женщин уже работают через платформу, а компании ежедневно размещают до 1500 заказов. В 2024 году Coozin планирует расширить сеть до 200 участниц и увеличить объем заказов до 7500 в день.

Глава Nvidia обрушил акции квантовых компаний одной фразой



Источник: digitalbusiness.kz

Рынок квантовых вычислений пережил серьезный спад после заявления главы Nvidia Дженсена Хуанга. На CES 2025 он заявил, что появление «полезных» квантовых компьютеров займет около 20 лет, что вызвало панику среди инвесторов.

Обвал акций:

IonQ — падение на 45%;

Rigetti Computing — снижение более чем на 48%;

Quantum Computing Inc. — обвал на 49%;

D-Wave Quantum — падение на 47%.

Компании и так испытывали трудности с привлечением инвестиций, а скептицизм Хуанга усугубил ситуацию. Несмотря на достижения, комментарии Хуанга подтвердили: квантовые технологии все еще далеки от массового внедрения.

DeepSeek: китайский ИИ, потрясший мировые рынки

Скорость, с которой новое китайское приложение DeepSeek изменило технологическую индустрию и поколебало уверенность Америки в своем лидерстве в сфере искусственного интеллекта (ИИ), оказалась ошеломляющей. Венчурный капиталист Марк Андриссен назвал это «моментом спутника для ИИ», сравнив его с началом космической гонки. DeepSeek стал самым скачиваемым бесплатным приложением в американском App Store от Apple. К понедельнику, 27 января, он вызвал массовую распродажу акций крупнейших технологических компаний, усилив опасения за лидерство США в этой сфере.



Источник: rbc.ru

Акции Nvidia, ведущего разработчика чипов для ИИ и любимца Уолл-стрит, упали на 17%, потеряв почти $ 600 млрд рыночной стоимости — крупнейшее падение в истории фондового рынка США, по данным Bloomberg. Основной причиной этого потрясения стала стоимость разработки китайской модели. В то время как OpenAI потратил $ 5 млрд только за прошлый год, разработчики DeepSeek заявляют, что создали свою последнюю модель всего за $ 5,6 млн. Это ставит под сомнение текущие бизнес-модели таких гигантов, как OpenAI, Google и Anthropic, которые опираются на огромные затраты при разработке ИИ.

В Британии отменили право осваивать крупнейшее месторождение нефти и газа

Сессионный суд Шотландии отменил лицензии на освоение крупнейших неразработанных месторождений нефти и газа в Великобритании — Rosebank и Jackdaw. Лицензии, выданные предыдущим правительством страны, были признаны недействительными.

Судебное разбирательство инициировали активисты Greenpeace и ассоциация Uplift, подавшие три жалобы. Суд постановил, что лицензии были выданы незаконно, и их владельцам необходимо получить новые разрешения от правительства Великобритании перед началом добычи. Судья Эндрю Стюарт подчеркнул необходимость проведения более тщательной оценки воздействия проектов на окружающую среду, включая учет косвенных выбросов парниковых газов при сжигании топлива.



Источник pixabay.com

Хотя работы на месторождениях могут продолжаться в процессе уточнения данных, добыча нефти и газа остается невозможной без повторного одобрения. Лицензия на разработку Jackdaw была предоставлена Shell в 2022 году, а в 2023 году компании Equinor и Ithaca получили разрешение на освоение Rosebank. С месторождения Rosebank можно извлечь от 300 до 500 млн баррелей нефти, а начало эксплуатации планировалось на 2026−2027 гг. Добыча на Jackdaw также должна была стартовать в 2026 г.

При выдаче первоначальных лицензий оценивались выбросы, возникающие в процессе добычи, однако влияние парниковых газов от сжигания топлива конечными потребителями не учитывалось.

Новое правительство Великобритании, пришедшее к власти летом 2024 года, запретило выдачу новых лицензий на освоение месторождений в Северном море, однако ранее выданные разрешения остаются в силе.