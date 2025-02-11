Инновационная многозадачность и реалистичные фото: обзор складного смартфона Huawei Mate X6

Источник материала: ProBusiness





Недавно в Беларуси начались продажи складного смартфона Huawei Mate X6 . Сочетая в себе передовые технологии и элегантный дизайн, он не просто продолжает линейку Mate X, а задает новые стандарты для сегмента гибких устройств. Мощная камера, тонкий прочный корпус из высокотехнологичных материалов и инновационные функции для работы в режиме многозадачности выгодно подчеркивают флагманский статус новинки.

Стильный дизайн и продуманная эргономика

Смартфон Huawei Mate X6 получил тонкий обтекаемый корпус, выполненный из прочного алюминиевого сплава, который отличается хорошей устойчивостью к сжатию и сгибанию. Несмотря на складную конструкцию, им удобно пользоваться одной рукой. Устройство оснащено двумя экранами и раскрывается словно книжка. В закрытом состоянии его сложно отличить от обычного смартфона.

Поворотный механизм Huawei Mate X6 изготовлен из прочной стали 1900 МПа, используемой в ракетостроении. Специалисты Huawei заявляют, что этот механизм выдерживает до 200 000 циклов складывания, что равно нескольким годам активного использования. При этом экран останется ровным, а между его половинками не будет зазора.





Толщина устройства в сложенном состоянии составляет 9,85 мм, а в разложенном – всего 4,6 мм. Весит смартфон немного – 239 г, защищен от внешних воздействий по стандарту IPX8 – то есть может выдерживать погружение в воду на глубину 2 метра продолжительностью 30 мин.

Huawei Mate X6 доступен в нескольких цветовых вариантах: туманно-сером со стекловолоконной задней панелью, а также красном и черном с отделкой из экокожи. В комплекте поставляется чехол-накладка с откидывающейся подставкой, которая поддерживает вращение на 270 градусов, легко поворачиваясь горизонтально и вертикально. Используя ее, можно сделать просмотр видео комфортным.





Большие дисплеи с яркой картинкой

Huawei Mate X6 оснащен сразу двумя OLED-дисплеями с частотой обновления до 120 Гц и поддержкой технологии LTPO 2.0, которая позволяет динамически менять частоту для экономии заряда. Оба обеспечивают кинематографический уровень картинки, плавно работают и быстро реагируют на касания.

Основной экран – 7,93-дюймовый гибкий с разрешением 2240×2440 пикселей. Максимальная яркость достигает 2500 нит, поэтому изображение не меркнет даже под прямым солнцем. Повышенную прочность гибкому дисплею обеспечивает опорный слой из углеродного волокна. Он также имеет специальное покрытие, которое снижает риск повреждений от мелких предметов.





Внешний экран с диагональю 6,45 дюйма и разрешением 1080×2440 точек защищен износостойким стеклом Kunlun Glass второго поколения.

Оба экрана используют ШИМ-затемнение на частоте 1440 Гц, снижая нагрузку на глаза. Дополнительно доступны режимы фильтра синего света и автоматической регулировки цветовой температуры.

Камеры под управлением ИИ

Huawei Mate X6 получил мощную мультикамеру, которая заключена в металлическое кольцо с нанополировкой, выполненной с применением трехмерной технологии и алмазной обработки. Система камер XMAGE обеспечивает точную передачу цветов благодаря 1,5 миллиону спектральных каналов и технологии обработки изображения XD Fusion.





Основная камера получила сенсор на 50 МП с 10-ступенчатой регулируемой диафрагмой (f/1.4 - f/4.0) и оптической стабилизацией. Работая под управлением ИИ, она выдает насыщенные кадры даже при слабом освещении.

Мощный телеобъектив на 48 МП с 4-кратным зумом сохраняет высокую детализацию при съемке удаленных объектов и поддерживает функцию макросъемки. Ультраширокоугольный объектив на 40 МП пригодится, чтобы запечатлевать компанию друзей или красочные пейзажи.

Внутренний и внешний экраны оснащены 8-мегапиксельными фронтальными камерами с возможностью записи видео в 4K.

Высокая производительность и продвинутое ПО

Huawei Mate X6 оснащен высокопроизводительным «железом». В тестах AnTuTu устройство набирает в районе 1,2 млн баллов. Этого за глаза хватает для плавной работы даже требовательных игр и приложений. Играть на смартфоне приятно благодаря стереодинамикам с поддержкой аудио высокого разрешения Hi-Res Audio и L2HC-кодеком, которые передают объемный звук в фильмах и играх.

В Беларуси доступна версия смартфона, которая комплектуется 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной памяти. Внутренний накопитель запросто сможет хранить обширную коллекцию фотографий и приложений. А с большим экраном и внушительным объемом оперативной памяти удобно работать в режиме многозадачности.





Huawei Mate X6 работает под управлением последней версии фирменной оболочки EMUI 15. Ее функционал хорошо оптимизирован для складного формата. Смартфон поддерживает режим разделенного экрана, позволяя видеть два приложения одновременно и работать в различных сценариях, решая рабочие, творческие и бизнес-задачи. Здесь также реализован инновационный режим многозадачности, который позволяет запустить сразу три приложения и удерживать их в памяти устройства одновременно.

В тонкий и легкий корпус удалось поместить батарею емкостью 5110 мАч. Она обеспечивает время автономной работы на уровне обычного смартфона-моноблока. Зарядить Huawei Mate X6 можно с помощью быстрой проводной зарядки мощностью 66 Вт и быстрой беспроводной – на 50 Вт.

Владельцы Huawei Mate X6 могут пользоваться как фирменным магазином Huawei AppGallery, где уже доступны почти все популярные у белорусов приложения, так и магазином Google Play. Доступ к последнему открывают плагин GBox («ДжиБокс»). А с помощью утилиты microG («микроДжи») можно проходить авторизацию в Google-аккаунте, получать пуш-уведомления и устанавливать приложения Google, такие как Gmail, Google Диск, Google Карты и другие.





Доступность и стоимость

Флагманский складной смартфон Huawei Mate X6 можно приобрести в торговых сетях МТС, А1, «5 элемент» и «Электросила». Рекомендованная розничная цена на модель с конфигурацией памяти 12+512 ГБ составляет 6999 рублей. Новинка доступна в трех цветах: черном, красном и сером.

При покупке по 13 февраля в подарок (или за 10 копеек – в зависимости от торговой сети) можно получить смарт-часы Huawei Watch GT 5 и беспроводные наушники Huawei FreeClip. Подробности уточняйте в местах продаж.

Кроме того, в течение 6 месяцев после покупки Huawei Mate X6 в нем можно заменить любой поврежденный экран по специальной цене 249 рублей. В течение 2 лет также можно будет четыре раза бесплатно заменить защитную пленку. Эти сервисные акции действуют для всех покупателей, которые приобрели смартфон в официальных точках продаж с 17 января 2025 года по 7 января 2027 года.

Смартфон, на который стоит обратить внимание

Huawei Mate X6 — это гармоничное сочетание инноваций и функциональности. Он не только стильно выглядит, но и комфортен во всех возможных сценариях использования. Яркие и плавные дисплеи, мощный процессор, продвинутая камера и впечатляющая автономность делают его оптимальным выбором для тех, кто ищет не только функциональность, но и эстетическое удовольствие от использования. А гибкий складной формат позволит выполнять многие задачи с большим удобством и эффективностью.