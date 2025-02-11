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Удержание и вовлечение сотрудников

11.02.2025 16:31 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness


Как решать очень острую проблему удержания сотрудников в компании? Как ценности команды, вовлечение в задачи и система коммуникаций помогают справиться с текучкой?

27 февраля на Большой встрече в Клубе Про бизнес состоится вечер нетворкинга и полезного общения руководителей и собственников. Одна из ключевых тем: вовлечение и удержание людей. С кейсами из практики выступит Валентина Коляда, HRD&Executive Leadership Partner компании Betera.

Вот подробности Большой встречи

18:30−19:00 Регистрация участников, приветственная кофе-пауза
19:00−19:50 Выступление Валентины Коляды: опыт запуска и внедрения инструментов вовлечения команды:

  • Система адаптации сотрудников
  • Ценности компании
  • Инструменты коммуникаций

Валентина Коляда, HRD&Executive Leadership Partner компании Betera

19:50−20:30 Нетворкинг и знакомство
20:30−21:10 Мозговой штурм и модерация
21:10−22:00 Неформальное общение и легкие закуски

🏠 Место: отель «Пекин» (г. Минск, ул. Красноармейская, 36)

⇒ Чтобы принять участие во встрече, пройдите по ссылке


Чтобы стать постоянным участником Клуба — на club.probusiness.io или пишите руководителю проектов club@probusiness.io, звоните +375296228835

Технологический партнер Клуба

МТС — телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг


Юридический партнер Клуба

Юридическая фирма «Беляевы и партнеры» — профессиональный консалтинг в юридической и бухгалтерской сферах


Ждем Вас 27 февраля!


В 2024 Клуб Про бизнес признан лучшим бизнес-клубом Беларуси — мы победили в самой престижной в стране премии «НОМЕР ОДИН!» Спасибо за доверие!

 
Теги: знакомства, Минск
 
 
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Как решать очень острую проблему удержания сотрудников в компании? Как ценности команды, вовлечение в задачи и система коммуникаций помогают справиться с...
 
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