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Удержание и вовлечение сотрудников
11.02.2025 16:31 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Как решать очень острую проблему удержания сотрудников в компании? Как ценности команды, вовлечение в задачи и система коммуникаций помогают справиться с текучкой?
27 февраля на Большой встрече в
Вот подробности Большой встречи
18:30−19:00 Регистрация участников, приветственная кофе-пауза
19:50−20:30 Нетворкинг и знакомство
🏠 Место: отель «Пекин» (г. Минск, ул. Красноармейская, 36)
⇒ Чтобы принять участие во встрече,
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Ждем Вас 27 февраля!
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Как решать очень острую проблему удержания сотрудников в компании? Как ценности команды, вовлечение в задачи и система коммуникаций помогают справиться с...
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