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Betera стала генеральным партнером чемпионата Беларуси по футболу

17.02.2025 18:13 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness


7 февраля в конференц-зале Доме футбола состоялось подписание долгосрочного генерального партнерства Ассоциации «Белорусская федерация футбола» и компании Betera!

Подписи под новым договором поставили председатель АБФФ Николай Шерстнев и заместитель директора Betera Михаил Герасимович. 

Этот шаг, безусловно, ознаменовал новый этап в белорусском футболе. Плодотворное сотрудничество АБФФ и Betera продолжается c 2020 года —ранее компания являлась титульным партнером Суперкубка и Кубка страны, теперь же взаимовыгодное сотрудничество станет всеобъемлющим. С этого дня высший футбольный дивизион имеет название «Betera-Высшая лига»!


После окончания торжественной части мероприятия представители АБФФ и Betera ответили на вопросы присутствующих в зале журналистов.

— Наш опыт сотрудничества с АБФФ возник не сейчас, а был на протяжении 5 лет. Сейчас статус меняется, он подразумевает более активное участие. И мы готовы к интересным задачам, — комментарий Михаила Герасимовича, заместителя директора Betera.

— Футбол — это массовый вид спорта, игра номер один. На сегодня ничто не может быть лучшей платформой для рекламной деятельности. Мы находим консенсус между компанией Betera и нами. Betera интересна реклама, а нам, со своей стороны, — финансирование, чтобы футбол развивался, чтобы его популяризировать. Хотелось бы, чтобы в перспективе открывалось поле деятельности для емких предложений. Мы в это верим. Плодотворное сотрудничество с каждым годом будет только усиливаться,— отметил Николай Шерстнев, председатель АБФФ.

Betera (ООО «СТАТУСКВО», учрежденное в 1993 году) — лидер индустрии гемблинга Беларуси. На платформе представлено больше 5000 онлайн-игр, а также сотни турниров и тысячи матчей для ставок на спорт. Компания интегрирует технологии, бизнес и спорт, чтобы дарить эмоции от развлечений. В 2024 году Betera получила 9 профессиональных наград — первенство в категориях «Букмекер» и «Онлайн-казино» на премии «Выбор года», «золото» в номинации «Букмекерские компании» на премии «Бренд года», победы в категориях «Из онлайна в оффлайн» и «Букмекерские компании, беттинг» на премии ADMA, «Мобильное приложение для ставок №1» и «Клиентский сервис среди букмекеров №1» на премии «Номер один» и другие награды.

 
 
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7 февраля в конференц-зале Доме футбола состоялось подписание долгосрочного генерального партнерства Ассоциации «Белорусская федерация футбола» и компании Betera!
 
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