Betera стала генеральным партнером чемпионата Беларуси по футболу

Источник материала: ProBusiness

7 февраля в конференц-зале Доме футбола состоялось подписание долгосрочного генерального партнерства Ассоциации «Белорусская федерация футбола» и компании Betera!

Подписи под новым договором поставили председатель АБФФ Николай Шерстнев и заместитель директора Betera Михаил Герасимович.

Этот шаг, безусловно, ознаменовал новый этап в белорусском футболе. Плодотворное сотрудничество АБФФ и Betera продолжается c 2020 года —ранее компания являлась титульным партнером Суперкубка и Кубка страны, теперь же взаимовыгодное сотрудничество станет всеобъемлющим. С этого дня высший футбольный дивизион имеет название «Betera-Высшая лига»!





После окончания торжественной части мероприятия представители АБФФ и Betera ответили на вопросы присутствующих в зале журналистов.

— Наш опыт сотрудничества с АБФФ возник не сейчас, а был на протяжении 5 лет. Сейчас статус меняется, он подразумевает более активное участие. И мы готовы к интересным задачам, — комментарий Михаила Герасимовича, заместителя директора Betera.

— Футбол — это массовый вид спорта, игра номер один. На сегодня ничто не может быть лучшей платформой для рекламной деятельности. Мы находим консенсус между компанией Betera и нами. Betera интересна реклама, а нам, со своей стороны, — финансирование, чтобы футбол развивался, чтобы его популяризировать. Хотелось бы, чтобы в перспективе открывалось поле деятельности для емких предложений. Мы в это верим. Плодотворное сотрудничество с каждым годом будет только усиливаться,— отметил Николай Шерстнев, председатель АБФФ.