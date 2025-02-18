Превращают переговорку в SPA-комплекс и организовывают квизы: как в белорусских компаниях отмечают гендерные праздники

Источник материала: ProBusiness



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Из года в год с приближением 23 февраля и 8 марта… Нет, случается не поход в баню, а корпоративный брейншторм о том, чем удивлять коллег в этом году. Во многих компаниях страны принято отмечать гендерные праздники, и «Про бизнес» поинтересовался у представителей некоторых из них, как это происходит у них в коллективе.

«Оборудованная в переговорке SPA-комната с массажем и маникюром, квиз об истории моды, мужчины-коллеги в роли барменов, которые делали коктейли и готовили завтрак»

Ольга Довнар

HRD Hoster.by

23 февраля в Беларуси отмечают День защитников отечества и девушки в компаниях часто переодеваются в военную форму и в ней поздравляют мужчин. А вот в компании Hoster.by этот праздник не проходит в стиле милитари. Почему так сложилось, рассказала HRD Hoster.by Ольга Довнар:

— В нашей компании мы традиционно отмечаем и 23 февраля, и 8 марта. Каждый год стараемся придумать что-то особенное и не повторяться. Праздник для мужчин у нас проходит под лейтмотивом: «Без милитари с акцентом на весну». Мужчины hoster.by прежде всего защищают сайты и инфраструктуру наших клиентов. Скорее, это всегда про заботу и поддержку. В этом году, например, концепция праздника строится вокруг «Makelove, not war».

Каждый праздник у нас состоит из трех ключевых составляющих: атмосферы, игр и, конечно, подарков. Наша офисная фея Наташа всегда создает уникальные декорации для офиса и фотозоны. Подарки выбираем самые разнообразные — от умных гаджетов до кастомных пивных бокалов. Мы проводим квизы на разные темы, собираем интересные факты о наших коллегах-мужчинах, записываем видеопоздравления.





8 марта в нашем офисе — это настоящий праздник весны. Из того, что особенно запомнилось, — оборудованная в переговорке SPA-комната с массажем и маникюром, квиз об истории моды, мужчины-коллеги в роли барменов, которые делали коктейли и готовили завтрак. И обязательный атрибут каждого 8 марта — профессиональная фотосессия с красивыми декорациями от нашей офисной феи.

Что касается этого года, то пока раскрывать все детали преждевременно. Скажу лишь одно: наш девиз — Dolce Vita.

«Марафон „феврамарт“, корпоративные квизы и видео с мемами»



Юлия Гришко

HRD ООО «Виковест»

В ООО «Виковест», со слов HRD Юлии Гришко, гендерные праздники — это не только возможность сплотить команду и укрепить корпоративную культуру, но и в очередной раз показать каждому сотруднику его ценность и внимание со стороны компании:

— В формулу успеха круто проведенного гендерного праздника в нашей компании входит заряженный молодой коллектив, нестандартный подход к проведению мероприятия и креативные подарки. В истории наших праздников самыми яркими и запоминающимися остаются игровые турниры, марафон «феврамарт», корпоративные квизы и видео с мемами. Например, однажды мы записывали по слову от каждой девушки компании, которое характеризует коллегу-мужчину, как альтернатива — можно было сказать слово-поздравление. Видео всегда вызывает у команды бурю положительных эмоций, умиления и радости.

Так как Ольга является представителем компании, к которой непосредственно за подарками и обращаются, мы заодно спросили, что чаще всего выбирают:

— Предлагая нашим клиентам корпоративные подарки, стараемся всегда придерживаться трендов и следовать последними тенденциями в мире брендирования. Качество, креатив и индивидуальный подход — это наша страсть.

На гендерные праздники наши клиенты чаще всего заказывают различные тематические боксы с логотипом компании, которые точно не уйдут «в ящик стола», а с удовольствием будут использоваться в повседневной жизни их сотрудниками.

В этом году для мужчин мы предлагаем боксы для активного образа жизни. В него входит водонепроницаемый мешок для вещей, вместительный рюкзак, пауэрбанк, бутылка для воды, кулинарные боксы. Наполнение может быть самым разным, боксы со стильной удобной одеждой с фирменным лого и в цветах компании.



Фото из личного архива

Для женщин — подарки в фирменном стиле и с уникальным оформлением. Например, боксы про красоту и здоровье, про заботу о себе, боксы с яркими аксессуарами и креативными мелочами «для себя любимой».



Фото из личного архива

«Дружеский поход в караоке — традиция, которая укрепляет нашу команду»



Вероника Санкович

Заместитель директора по экономике и инвестициям ЗАО «Айгенис»

— В компании «Айгенис» 8 Марта и 23 Февраля — это не просто праздники, а повод для сплочения команды, — рассказывает заместитель директора по экономике и инвестициям ЗАО «Айгенис» Вероника Санкович. — Мы начинали как небольшая компания и выросли в крупный бизнес, сохранив при этом главную ценность — людей. Нам важно, чтобы каждый сотрудник чувствовал, что работает в современной компании, где его вклад ценят, а атмосфера способствует развитию и безопасности. Специалистов по ценным бумагам не так много, поэтому для нас очень важна лояльность.

В последние годы мы все чаще объединяем праздники и проводим совместные мероприятия — например, собираемся в караоке или играем в игры: дженга, аэрохоккей, настольный футбол. Но традиционные поздравления никто не отменял. В прошлом году мы устроили мужчинам настоящее казино, а девушкам на 8 Марта подарили цветы, огромную корзину свежих ягод и сертификаты в «Золотое яблоко». До этого они нам организовывали фотозону, где каждую снимал профессиональный фотограф. Завершилось все дружеским походом в караоке — традицией, которая укрепляет нашу команду.

«Смех, удивление, легкий шок — незабываемые реакции»

Юлия Кашура

Менеджер по медиакоммуникациям онлайн-сервиса «Битрикс24»

— Скучные поздравления и дежурные подарки — это не про команду белорусского офиса Битрикс24, — говорит менеджер по медиакоммуникациям онлайн-сервиса «Битрикс24» (Беларусь) Юлия Кашура. — Каждый праздник в нашей компании — это сюрприз и незабываемые моменты. Например, на 23 февраля мы организовали для парней квиз. Женская половина собрала фото известных мужчин: актеров, ученых, спортсменов — и случайно добавила в список одного загадочного антагониста. Потом каждая поделилась своими ассоциациями: «харизматичный», «солидный», «много эмоций и все негативные». Все реакции были записаны на видео, а парни потом угадывали, о ком идет речь. Дальше было весело: мы показали тех, о ком на самом деле говорили. Смех, удивление, легкий шок — незабываемые реакции. Но на этом мы не остановились. В ход пошли PlayStation, JustDance, «вкусняшки» и, конечно, полезные подарки.

На 8 Марта у нас всегда весенне-тюльпанная атмосфера. Наш ивент-менеджер готовит стендап, с юмором восхваляя женщин. Главное правило: если смеются все — значит, шутки точно удались. Март — это не только сезон цветов, но и очередей в косметических магазинах. Обычно парни дарят нам сертификаты на любимые бьюти-штучки.

Юлия Павлович

Заместитель директора по маркетингу ООО «Партнерпак»

ООО «Партнерпак» гендерные праздники также отмечают, но, со слов заместителя директора по маркетингу Юлии Павлович, «по старинке»:

— Самое важное — это позитивные эмоции. А воздействовать на мужчин, как известно, можно через желудок. У нас в компании девушки обычно готовят для них праздничный стол из домашних вкусностей. А на 8 марта они нас радуют. Последний раз заказали в офис шашлыки прям с углей и каждой девушке подарили букет цветов. В это день мужчины всячески шли на уступки и веселили шутками. Весеннее настроение было у каждого!