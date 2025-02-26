Биткоин упал ниже $ 90 тысяч. Что происходит?

Источник материала: ProBusiness





Курс биткоина упал ниже $ 90 тысяч (доходил до $ 86 тысяч). Таких значений не было с ноября 2024 года. С чем это связано? «Про бизнес» попросил прокомментировать ситуацию начальника отдела мониторинга и развития BYNEX Андрея Алексеева.



Андрей Алексеев

Начальник отдела мониторинга и развития криптоплатформы BYNEX

— Я бы сказал, что в настоящий момент мы наблюдаем то самое коррекционное движение, которое пророчили после столь стремительного роста на фоне президентской кампании в США.

Текущий ATH по BTC был оформлен 20 января 2025, в день инаугурации Дональда Трампа. И если до этого рынок рос на фоне заявлений тогда еще будущего президента США, то сейчас мы наблюдаем обратный эффект непосредственно от его действий.

Все началось с объявления в начале февраля о готовности ввести с марта 25-процентные пошлины для Канады и Мексики. В тот день мы наблюдали сильную просадку всего рынка, и выше $ 100,000 Bitcoin уже не поднимался. Инвесторы вошли в режим «ожидания» и нерешительности, если можно так сказать, и мы это видели на графике — так называемое боковое движение.

Если первая волна коррекции была связана с объявлением пошлин, то падение 25 февраля можно связать с заявлением Дональда Трампа о намерении реализовать введение пошлин с 4 марта. Данное заявления уже нельзя игнорировать, и его влияние на рынок мы продолжаем с трепетом наблюдать.

Отдельно хочу отметить то, как «безболезненно» прошел крупнейший взлом в истории криптобирж — Bybit на $ 1.46 млрд. Если попробовать провести аналогии с событиями краха FTX, когда рынок вошел в длительную «криптозиму», такое чувство что взлом Bybit никто всерьез и не воспринял. Мы не видели ни панических продаж, ни резких просадок ETH, BTC и других активов — обычная пятница для криптоэнтузиаста.

Насколько сильной будет текущая просадка сказать сложно, как и делать какие-либо прогнозы.