«Бизнес привычно складывает лишние деньги „в кубышку“, вместо реинвестирования». Почему льготные ставки налога на прибыль будут поэтапно отменять

Источник материала: ProBusiness





В 2025 году вновь произошли изменения в Налоговом кодексе Республики Беларусь. Кого они коснулись и как с ними нужно будет работать, рассказал на конференции «TAX DAY» заместитель директора ООО «Арцингер Лигал», глава налоговой практики Михаил Ходосевич. Эксперт объяснил изменения в налоге на прибыль, НДС, налоге на доходы иностранных организаций и подоходном налоге.

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Налог на прибыль

— Ранее у нас действовали две льготные ставки (0% и 6%) в отношении дивидендов, получаемых белорусскими организациями от белорусских же организаций. Таким образом государство хотело стимулировать реинвестирование прибыли, но реинвестирования не получилось. Бизнес привычно складывает лишние деньги «в кубышку», а не повторно вкладывает в развитие своего производства. По этой причине у нас введена поэтапная отмена льготных налоговых ставок. С 1 января 2026 года отменяется льготная ставка 6% по дивидендам.

В 2025-м еще можно применить эту ставку при соблюдении двух условий. Во-первых, прибыль, подлежащая распределению, должна быть отражена в учете. Во-вторых, за три предыдущих года не принимались решения о распределении прибыли на выплату дивидендов, не принимались решения о выплате прибыли. Сам факт денежной выплаты не так важен. Главное — наличие решения. Если решение было, льгота аннулируется, ее нельзя будет применить. Аналогичная ситуация складывается в отношении ставки 0%. Ее можно будет применить еще в 2026—2027 гг.: условия те же, т.е. имеется прибыль, принадлежащая распределению на дивиденды, и за эти годы не принимались решения о распределении прибыли на выплату дивидендов.



Скриншот из презентации М. Ходосевича

Скриншот из презентации М. Ходосевича

Для того, чтобы оценить, можно ли еще применить льготу, нужно посмотреть, принимались ли решения о выплате прибыли. Это важно в двух аспектах. Первое — с какого момента отсчитывается трехлетний или пятилетний срок, чтобы можно было применить льготу. А второе — можно ли ее вообще применить. Например, если в этом году вы не успели просто перечислить своему участнику (владельцу доли) прибыль, но решение приняли, соответственно, льготу вы уже до 2028 года применить не успеете.

Произошло еще одно небольшое изменение для всего бизнеса, но важное для отдельных участников. У нас повышается ставка налога на прибыль для высокомаржинальных (с точки зрения государства) предприятий, а именно микрофинансовых организаций. Отмечу, что микрофинансовую деятельность могут осуществлять только те организации, которые включены в реестр.

Ограничения в части применения инвестиционного вычета

Инвестиционный вычет можно будет применить только в отношении зданий и сооружений производственного назначения. Что это может значить на практике? У вас есть склад, где вы храните продукцию собственного производства для дальнейшей реализации. Так получилось, что этот склад — административное помещение, просто вы его приспособили под склад. С этого года нельзя будет применить инвестиционный вычет по такого рода зданию. Здания должны быть именно производственного назначения. Вторая ложка дегтя — нельзя будет применить инвестиционный вычет к первоначальной стоимости ОС (основных средств), у которых нормативный срок службы менее 5 лет.



Скриншот из презентации М. Ходосевича

Не учитываемые затраты

Изменения произошли и в части затрат. Теперь не учитываемыми затратами являются затраты, которые осуществляются взаимозависимым лицом за услуги по предоставлению персонала в отношении тех выплат, которые произведены вашему взаимозависимому подрядчику уже после того, как вы наняли найденного им работника. После того, как трудовой или иной договор заключен, уже нельзя будет отнести к не учитываемым затратам. Но до тех пор, пока взаимозависимое лицо подбирает персонал, можно включить в затраты. Кроме того, расширен перечень учитываемых затрат, т.е. теперь можно включать расходы по доставке работника до места работы и обратно.

Трансфертное ценообразование

Трансфертное ценообразование (ТЦО) — процесс установления цен на товары и услуги между взаимосвязанными предприятиями, входящими в одну корпорацию или холдинг. И теперь ТЦО ужесточил правила в отношении предоставления займов. Если раньше внутренние сделки в рамках Беларуси по займам контролировались при соблюдении двух условий: обе стороны сделки должны быть взаимозависимы, а также одна сторона сделки должна применять особый режим налогообложения, без уплаты налога на прибыль — ПВТ или УСН, например. С этого года достаточно для ТЦО только одного из признаков: либо вы взаимозависимые лица, либо одна из сторон сделки применяет особый режим налогообложения. Важно: при сделке с взаимозависимым лицом нужно ставить галочку в ЭСЧФ «Сделка с взаимозависимым лицом».



Скриншот из презентации М. Ходосевича

Отдельно я хотел бы отметить момент по 33 статье Налогового кодекса: сейчас даже если займы незначительные, налоговые органы, используя абсолютно те же методы определения рыночных цен, что для ТЦО, могут потенциально откорректировать налоговую базу. Именно поэтому по займам всегда рекомендуется следовать рыночным ставкам.

Взаимозависимые лица

Теперь расширен перечень взаимозависимых лиц. Понятно, что, когда у всех организаций один директор, отношения между организациями взаимозависимы. Раньше на это никто не указывал. А сейчас уточнено, что взаимозависимыми являются отношения между организациями, у которых один и тот же директор. Но самое интересное — то, что взаимозависимыми теперь являются отношения между организацией и любым работником этой организации, а не просто директором. Это нужно иметь в виду в случае реализации бывшего в употреблении имущества своему работнику. Это очень важно.



Скриншот из презентации М. Ходосевича

Изменения, касающиеся НДС

В целом, по НДС никаких страшных изменений не произошло. По крайней мере, в отношении налога на прибыль. Внесены уточнения по реализации товаров по договорам комиссии. Например, у вас иностранный комитент (лицо, поручающее выполнить комиссионную посредническую услугу, — прим. «Про бизнес»), который поручает вам в Беларуси реализовать какие-либо товары. И он поручил вам продать товар по 100 BYN, а вы продали по 120 BYN. Теперь уточнено, что и эти 20 BYN также являются объектом обложения НДС. Раньше дополнительная выгода НДС не облагалась.

Расширен перечень услуг, место реализации которых определяется по месту нахождения покупателя. Здесь имеется в виду механизм, установленный статьей 117 Налогового кодекса. При трансграничном оказании услуг некоторые услуги облагаются по месту нахождения исполнителя, а некоторые — по месту нахождения покупателя. По месту нахождения покупателя — это, как правило, те услуги, которые не требуют какого-то физического действия: дизайнерские, маркетинговые, консультационные и т.д. Теперь этот перечень уточнен и расширен тремя видами услуг. В целом, они так или иначе связаны с каким-то оказанием услуг через сеть Интернет. В данном случае имеются в виду не электронные услуги в электронной форме, а услуги, для которых используется интернет. Например, если в сфере отдыха и развлечений предоставляется информация из баз данных, и она направлена на увеличение и стимулирование продаж через электронную торговую площадку. Это очень важный момент для тех, кто, например, торгует через маркетплейсы. Рекомендуется, если вы как организация или ИП пользуетесь подобными платными сервисами (базами данных) и торгуете через маркетплейсы, перепроверить каждое условие в вашей оферте. Возможно, у вас может возникнуть новый объект в положении об НДС.



Скриншот из презентации М. Ходосевича

Иностранные организации, которые стоят на налоговом учете в Беларуси, имеют постоянное представительство, обязаны будут платить НДС с момента начала осуществления деятельности по реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав, в связи с осуществлением которой они обязаны стать на учет. Раньше это условие было сформулировано сложнее. Сейчас все просто: начали работу, начал возникать объект налогообложения — платите НДС. У нас в этом году начинают развиваться филиалы иностранных организаций. При этом белорусские ИП и организации, которые приобретают товары, работы, услуги, имущественные права у филиалов, НДС не платят, т.е. эти налоговые обязательства распространяются на филиал.

Еще важный момент по НДС, который касается торговли через маркетплейсы. У нас по экспорту была ставка 0%, но этот экспорт нужно было как-то подтверждать. Теперь немного ужесточили этот пункт. С января 2025 года Беларусь не признается местом реализации товаров, если имеются документы, которые подтверждают не просто продажу товара через маркетплейс, а то, что товар реально был доставлен в иностранное государство, что он покинул территорию страны. Это, наверное, сложнее. И здесь мы ждем реакции от крупных белорусских маркетплейсов. Каждый селлер в отдельности не будет выдумывать свои собственные формы документов для подтверждения того, что товар был доставлен в ту же Россию, например. Соответственно, это будет какой-то общий подход от маркетплейсов, единая форма документа. Пока что не слышно споров по этому поводу с налоговыми органами. Я думаю, крупные маркетплейсы найдут возможность предоставить тот документ, который реально подтверждал бы, что товар покинул территорию Беларуси.

Подоходный налог

В данном случае изменения во многом похожи на налог на прибыль. До 1 января 2026 года все еще можно применить ставку 6% в отношении дивидендов, если прибыль не распределялась 3 года. Потом общая ставка в отношении всех доходов составит 13%. И то же самое в отношении льготной ставки — 0%. Ее можно применить до 1 января 2028 года. Потом — 13%.

Министерство финансов хотело стимулировать развитие фондового рынка Беларуси, введя льготу по отчуждению долей, но рынок это не активизировало. Льготу люди использовали, улучшали свою налогооблагаемую базу, но рынок это не стимулировало, поэтому от льготы решили отказаться. Те налогоплательщики, которые приобрели долю в белорусском предприятии с 2014 года, держали ее у себя не менее 3 лет, потом решили ее продать, освобождались от подоходного налога в отношении той выгоды, которую они получили от такой продажи. Налогоплательщики освобождались от подоходного налога с размера выгоды, которую они получали при продаже доли. Теперь эта льгота отменяется, и с 1 января 2025 года уже применяется 13%.





Изменения в отношении налога на богатство

Налогоплательщики, налоговые резиденты Беларуси, которые получают доход в виде дивидендов, а также в рамках трудовых отношений и по различным гражданско-правовым договорам оказания услуг, по выполнению работ, у которых годовой доход превысил 200 тысяч BYN, должны были платить подоходный налог по повышенной ставке 25% в отношении превышения этих 200 тысяч BYN. C этого года проиндексировали максимальную сумму, и она составляет 220 тысяч BYN.

Налог на доходы иностранных организаций

Начнем с позитива. У нас исключается один из объектов обложения налогов на доходы с 2025 года — это стоимость доли иностранного участника, который выходит из белорусского дочернего предприятия. У такой организации есть и второй вид дохода при выходе. Первый — это действительная стоимость доли, а второе — это прибыль, которую участник заработал с момента, как он подал заявление о выходе, до момента полного расчета с ним, т.е. выплата ему действительной стоимости доли. Данный срок составляет максимум 12 месяцев. Так вот, эта прибыль все еще является объектом обложения налога на доходы, и стоит это помнить.

А вот второй интересный момент — доход, который иностранная организация получает при ликвидации своей белорусской дочки. У налоговой инспекции была своя точка зрения на этот вопрос, есть ли объект налогообложения в данном случае или нет. Теперь споры устранены, сейчас это объект налогообложения, т.е. если ликвидируется, к примеру, белорусское ООО. Иностранный участник, после того, как завершены расчеты со всеми кредиторами в белорусской «дочке», забирает себе все, что осталось, и перечисляет денежные средства за рубеж. Теперь со всего того, что осталось, платится налог на доходы по общей ставке 15%. Это стоит иметь в виду, когда в целом идут уже расчеты того, сколько денег на счету оставить, что нужно оплатить. И если не вспомнить про этот налог своевременно, перед окончательными расчетами может возникнуть неприятный сюрприз.





Новый объект налогообложения — это доходы от выполнения работ, оказания услуг взаимозависимому белорусскому лицу. В целом белорусские налоговые органы таким образом закрывают определенную брешь, с их точки зрения. Это когда есть взаимозависимые лица — белорусская и иностранная компании. И, видимо, эти контрагенты между собой какие-то хитрые договоры заключали, что доход не являлся объектом налогообложения. Но теперь налоговики говорят однозначно, что если у вас есть договор, есть услуга, неважно прописана она отдельно в налоговом кодексе или нет, то возникает объект налогообложения, и платится налог на доходы по ставке 15%. Поэтому если у вас есть иностранное взаимозависимое лицо, есть какие-то внутренние групповые отношения, обратите внимание, пожалуйста, на этот момент.

Ну и громкое изменение — ставка налогообложения на доходы по дивидендам и по приравненным к ним доходам возрастает с 15% до 25%. Выглядит страшно, ставка большая, но стоит помнить, что в целом с большинством стран у нас есть соглашения об избежании двойного налогообложения, которые устанавливают пониженные ставки, прежде всего, в отношении дивидендов. Они разными могут быть: 10%, 15%, но точно не 25%, поэтому большинства это изменение не затронет. Также поднимается ставка налога на доходы в отношении отчуждения долей в уставном фонде, т.е. она была раньше 12%, теперь общая — 15%.

При этом, ряд иностранных государств приостановили либо полностью соглашения об избежании двойного налогообложения, либо отдельные их статьи. Франция три статьи приостановила — дивиденды, проценты и отчуждение имущества — по конец 2026 года, ФРГ все статьи приостановила, Чехия тоже три статьи, в США приостановлено полностью соглашение.

Литва довольно громко прекращает соглашение с 1 января 2026 года. И одновременно Литва прекращает соглашения о взаимной защите инвестиций. Великобритания с апреля 2025 года в части налога на прибыль компании и некоторых других налогов приостанавливает соглашение и с 6 апреля в части других оставшихся налогов (подоходного и налога на прирост капитала) останавливает бессрочно.

Не стоит переживать, что у вас во всех случаях будет двойное налогообложение, если вы получили налог за рубежом, — Налоговый кодекс Беларуси даже без наличия соглашений об избежании двойного налогообложения имеет в себе общую процедуру зачета налогов, уплаченных в иностранных государствах. В этом случае не так важно, есть соглашение или нет. Уплатили налог в иностранном государстве — его можно будет зачесть при налогообложении в Беларуси в отношении того же дохода.



Скриншот из презентации М. Ходосевича











