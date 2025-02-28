«Придется заплатить налог на прибыль и дома». Какие могут быть последствия для бизнеса при управлении иностранной компанией из Беларуси

Источник материала: ProBusiness



Елена Сапего.

Открыть компанию в другой стране просто. И часто это прямая необходимость для бизнеса: то ради возможности проведения платежей, то ради более удобного сотрудничества с партнерами. Такие действия не запрещены, однако у них могут быть неприятные налоговые последствия, если вы управляете иностранной компанией из Беларуси. Во время конференции TAX DAY партнер ООО «Степановский, Папакуль и партнёры. Юридические услуги», а также налоговый консультант Елена Сапего объяснила, как не довести дело до шрафов и даже уголовной ответственности.

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— Управление иностранными компаниями с территории Беларуси — это тема, которая вызывает очень много споров, эмоций и непониманий. Кроме того, она входит в топ наиболее часто проверяемых контролирующими органами, наряду с дроблением бизнеса, а иногда даже признается дроблением бизнеса. Основную массу проверок по этой теме проводит Департамент финансовых расследований. Так что всем важно разобраться с нюансами.

Создание иностранной компании не запрещено, не имеет каких-либо ограничений по валютному регулированию. Налоговые нарушения, которые встречаются при управлении иностранной компанией, к сожалению, мало кому известны. Поэтому давайте проговорим все эти риски.





Что такое «постоянное представительство»?

Для понимания понятия «управление иностранной компанией» важно разобраться с налоговым термином «постоянное представительство». Его используют именно в значении необходимости платить налоги на территории Республики Беларусь.

Сразу обозначу несколько важных моментов:

Иностранные организации могут признаваться плательщиками налогов в Республике Беларусь. Так, иностранная организация исполняет налоговые обязательства по деятельности, осуществляемой в Республике Беларусь, а также в отношении имущества, расположенного на территории Республики Беларусь или в отношении доходов от источников в Республике Беларусь.

Так, иностранная организация исполняет налоговые обязательства по деятельности, осуществляемой в Республике Беларусь, а также в отношении имущества, расположенного на территории Республики Беларусь или в отношении доходов от источников в Республике Беларусь. При осуществлении деятельности в Республике Беларусь иностранные организации образуют постоянное представительство.

В каких формах бывает это представительство? Во-первых, когда есть постоянное место деятельности, через которое иностранная организация полностью или частично осуществляет предпринимательскую деятельность на территории Беларуси. Во-вторых, когда есть организация или физическое лицо, осуществляющее деятельность от имени иностранной организации и (или) в ее интересах и (или) имеющие и использующие полномочия иностранной организации на заключение контрактов или согласование их существенных условий.

В ряде случаев создание иностранной компании — необходимость, вызванная вашими бизнес-интересами. Например, потому что россияне не любят работать с белорусами, не любят применять нулевую ставку НДС, не любят подтверждать и платить при ввозе на территорию РФ НДС, не любят валютный контроль. И вот бизнесмен создает компанию, у которой хорошо, если есть юрадрес и деректор, бухгалтер на аутсорсе. Начинается реализация либо закупка товара, но кто этим занимается? В России там никого нет, поэтому продает отдел продаж нашего бизнесмена. Кто является директором этой российской компании? Кто-то из доверенных лиц, потому что расчетный счет чужому человеку не доверишь. Получается, что место деятельности компании Беларусь. Здесь продажи, здесь директор — все здесь. Какой из этого можно сделать вывод? Налоги тоже должны платиться здесь. И здесь не спасает даже соглашение об избежании двойного налогообложения.

Согласно нормам и международного, и белорусского налогового законодательства,

иностранная организация считается имеющей постоянное представительство и, соответственно, является плательщиком налога на прибыль в Республике Беларусь, если у такой организации имеется постоянное место деятельности на территории Республики Беларусь через которое иностранная организация осуществляет свою предпринимательскую деятельность.





К такому постоянному месту деятельности относится место управления иностранной компанией. Также учитывается, если лицом (физическим или юридическим) осуществляется деятельность от имени иностранной организации и (или) в ее интересах и это лицо имеет и использует полномочия иностранной организации на заключение контрактов или согласование их существенных условий при условии, что эта деятельность подвергается указаниям или контролю со стороны иностранной организации, и предпринимательские риски за результаты деятельности лежат на иностранной организации, которую это лицо представляет.

Иностранные организации в отношении деятельности, осуществляемой на территории Республики Беларусь через постоянное представительство, обязаны соблюдать требования законодательства Республики Беларусь о бухгалтерском учете и отчетности.

Являясь плательщиками налогов в Республике Беларусь такие организации обязаны обеспечить ведение налогового учета согласно нормам налогового законодательства Республики Беларусь.

Таким образом, управление иностранной компанией с территории Республики Беларусь влечет обязанность уплачивать налоги в Беларуси, то есть по месту реальной деятельности этой компании.



Оценка факта управления производится исходя из фактических отношений (не только и не столько юридических). Способы доказывания наличия управления иностранной компанией с территории Республики Беларусь:

опрос сотрудников;

исследование компьютерной техники;

переписка;

сведения, содержащиеся на сайтах, в рекламных материалах и т.д.;

обнаружение фактов ведения бухучета, управления счетами с территории Беларуси, а также печатей, бланков, документов и т.д.

Возможная ответственность, если контролирующий орган установит факт нарушения налогового законодательства

Как я уже говорила, контролирующие органы очень любят проверять факт постоянного представительства. И последствия таких проверок могут быть совсем разные: административная, уголовная или субсидиарная ответственность. И это при том, что вам в любом случае придется доплатить налог на прибыль, который насчитают контролирующие органы: обычно госконтроль берет выручку; затраты, которые относятся к выручке по договорам, по определенным категориям товаров, игнорируя, например, общехозяйственные затраты, заработные платы — и выводит тот самый валовый доход, который подлежит обложению налогом на прибыль.

Зачастую деятельность зарубежной компании будет квалифицироваться как дробление бизнеса. А это значит, что, кроме налога на прибыль, нужно будет заплатить налог на добавленную стоимость. Рассчитывается он достаточно легко: объемы реализации минус тот НДС, который уплачен, то есть возьмется валовый доход только в России. Условно говоря, уплаченный в России НДС будет считаться нашими контролирующими органами уплаченным необоснованно.





Есть и другие варианты. Например, у человека была доверенность, и он ходил по предприятиям, согласовывал существенные условия договоров. Не подписывал сам документы, но ходил и договаривался. Это могут признать постоянным представительством. И ответственным становится то физическое лицо, которое эту функцию выполняет. Не будут гоняться контролирующие органы за нерезидентом. Выполняя такую функцию, надо понимать, что вы можете иметь определенные проблемы.





Не забывайте и про уплату штрафа, а он для юрлиц немалый — 40% неуплаченных налогов.

А теперь самое интересное: практически в 90% случаев, размер недоплаченных налогов оказывается «занчительным», «крупным» или «особо крупным» — от 2 до 30 тысяч базовых величин и более. А это уже возбуждение уголовного дела.









Понятно, что можно попытаться доказать свою невиновность, однако без существенных доказательств дела бы и не возбуждали, поэтому шансов мало. Можно выплатить уголовно-правовую компенсацию (в размере 100% от суммы ущерба) и получить освобождение от уголовной ответственности. Но лучше вообще не доводить до таких ситуаций и правильно платить налоги сразу.

Нельзя не сказать про субсидиарную ответственность. Я была свидетем ситуации, когда белорусская компания вынуждена уйти в банкротство, а уголовное дело идет. Если не будет погашен ущерб перед государством, встанет вопрос о субсидиарной ответственности.

Что делать, чтобы не нарушать? Когда регистрируете компанию, не путайте функции и полномочия учредителей, не путайте функции и полномочия исполнительного органа. И правильно рассчитывайте налоги.



