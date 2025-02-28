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«Придется заплатить налог на прибыль и дома». Какие могут быть последствия для бизнеса при управлении иностранной компанией из Беларуси
28.02.2025 08:01 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Открыть компанию в другой стране просто. И часто это прямая необходимость для бизнеса: то ради возможности проведения платежей, то ради более удобного сотрудничества с партнерами. Такие действия не запрещены, однако у них могут быть неприятные налоговые последствия, если вы управляете иностранной компанией из Беларуси. Во время конференции
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— Управление иностранными компаниями с территории Беларуси — это тема, которая вызывает очень много споров, эмоций и непониманий. Кроме того, она входит в топ наиболее часто проверяемых контролирующими органами, наряду с дроблением бизнеса, а иногда даже признается дроблением бизнеса. Основную массу проверок по этой теме проводит Департамент финансовых расследований. Так что всем важно разобраться с нюансами.
Создание иностранной компании не запрещено, не имеет каких-либо ограничений по валютному регулированию. Налоговые нарушения, которые встречаются при управлении иностранной компанией, к сожалению, мало кому известны. Поэтому давайте проговорим все эти риски.
Что такое «постоянное представительство»?
Для понимания понятия «управление иностранной компанией» важно разобраться с налоговым термином «постоянное представительство». Его используют именно в значении необходимости платить налоги на территории Республики Беларусь.
Сразу обозначу несколько важных моментов:
В каких формах бывает это представительство? Во-первых, когда есть постоянное место деятельности, через которое иностранная организация полностью или частично осуществляет предпринимательскую деятельность на территории Беларуси. Во-вторых, когда есть организация или физическое лицо, осуществляющее деятельность от имени иностранной организации и (или) в ее интересах и (или) имеющие и использующие полномочия иностранной организации на заключение контрактов или согласование их существенных условий.
Согласно нормам и международного, и белорусского налогового законодательства,
К такому постоянному месту деятельности относится место управления иностранной компанией. Также учитывается, если лицом (физическим или юридическим) осуществляется деятельность от имени иностранной организации и (или) в ее интересах и это лицо имеет и использует полномочия иностранной организации на заключение контрактов или согласование их существенных условий при условии, что эта деятельность подвергается указаниям или контролю со стороны иностранной организации, и предпринимательские риски за результаты деятельности лежат на иностранной организации, которую это лицо представляет.
Иностранные организации в отношении деятельности, осуществляемой на территории Республики Беларусь через постоянное представительство, обязаны соблюдать требования законодательства Республики Беларусь о бухгалтерском учете и отчетности.
Таким образом, управление иностранной компанией с территории Республики Беларусь влечет обязанность уплачивать налоги в Беларуси, то есть по месту реальной деятельности этой компании.
Оценка факта управления производится исходя из фактических отношений (не только и не столько юридических). Способы доказывания наличия управления иностранной компанией с территории Республики Беларусь:
Возможная ответственность, если контролирующий орган установит факт нарушения налогового законодательства
Как я уже говорила, контролирующие органы очень любят проверять факт постоянного представительства. И последствия таких проверок могут быть совсем разные: административная, уголовная или субсидиарная ответственность. И это при том, что вам в любом случае придется доплатить налог на прибыль, который насчитают контролирующие органы: обычно госконтроль берет выручку; затраты, которые относятся к выручке по договорам, по определенным категориям товаров, игнорируя, например, общехозяйственные затраты, заработные платы — и выводит тот самый валовый доход, который подлежит обложению налогом на прибыль.
Зачастую деятельность зарубежной компании будет квалифицироваться как дробление бизнеса. А это значит, что, кроме налога на прибыль, нужно будет заплатить налог на добавленную стоимость. Рассчитывается он достаточно легко: объемы реализации минус тот НДС, который уплачен, то есть возьмется валовый доход только в России. Условно говоря, уплаченный в России НДС будет считаться нашими контролирующими органами уплаченным необоснованно.
Есть и другие варианты. Например, у человека была доверенность, и он ходил по предприятиям, согласовывал существенные условия договоров. Не подписывал сам документы, но ходил и договаривался. Это могут признать постоянным представительством. И ответственным становится то физическое лицо, которое эту функцию выполняет. Не будут гоняться контролирующие органы за нерезидентом. Выполняя такую функцию, надо понимать, что вы можете иметь определенные проблемы.
Не забывайте и про уплату штрафа, а он для юрлиц немалый — 40% неуплаченных налогов.
А теперь самое интересное: практически в 90% случаев, размер недоплаченных налогов оказывается «занчительным», «крупным» или «особо крупным» — от 2 до 30 тысяч базовых величин и более. А это уже возбуждение уголовного дела.
Понятно, что можно попытаться доказать свою невиновность, однако без существенных доказательств дела бы и не возбуждали, поэтому шансов мало. Можно выплатить уголовно-правовую компенсацию (в размере 100% от суммы ущерба) и получить освобождение от уголовной ответственности. Но лучше вообще не доводить до таких ситуаций и правильно платить налоги сразу.
Нельзя не сказать про субсидиарную ответственность. Я была свидетем ситуации, когда белорусская компания вынуждена уйти в банкротство, а уголовное дело идет. Если не будет погашен ущерб перед государством, встанет вопрос о субсидиарной ответственности.
Что делать, чтобы не нарушать? Когда регистрируете компанию, не путайте функции и полномочия учредителей, не путайте функции и полномочия исполнительного органа. И правильно рассчитывайте налоги.
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«Придется заплатить налог на прибыль и дома». Какие могут быть последствия для бизнеса при управлении иностранной компанией из Беларуси
Открыть компанию в другой стране просто. И часто это прямая необходимость для бизнеса: то ради возможности проведения платежей, то ради более удобного...
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