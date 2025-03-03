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Детекция лжи через профайлинг
04.03.2025 08:01 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Когда тебе врут, это как минимум неприятно. Когда тебя обманывают коллеги, сотрудники или партнеры, это чревато реальными убытками.
Как руководителю распознать ложь? 27 марта на Большой встрече в
Вот подробности Большой встречи!
🏠 Место: бальный зал отеля «Ренессанс» (г. Минск, пр. Дзержинского 1Е)
18:30−19:00 Регистрация участников, приветственная кофе-пауза
21:00−21:40 Нетворкинг и знакомство
АЛЕКСЕЙ ФИЛАТОВ, Москва. Эксперт-профайлер международного уровня, эксперт в области детекции лжи (опыт работы с 2012 года). Лучший специалист России по оценке лица, эмоций и предиктивной аналитики (по данным Европейской ассоциации предиктивной аналитики). Автор 5 бестселлеров, руководитель лаборатории цифрового профайлинга (резидент Сколково)
Чтобы принять участие во встрече,
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Ждем Вас 27 марта!
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Когда тебе врут, это как минимум неприятно. Когда тебя обманывают коллеги, сотрудники или партнеры, это чревато реальными убытками.
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