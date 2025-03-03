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Детекция лжи через профайлинг

04.03.2025 08:01 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness


Когда тебе врут, это как минимум неприятно. Когда тебя обманывают коллеги, сотрудники или партнеры, это чревато реальными убытками.

Как руководителю распознать ложь? 27 марта на Большой встрече в Клубе Про бизнес состоится мастер-класс по детекции лжи и другим инструментам профайлинга. Приглашенный эксперт-профайлер международного уровня — Алексей Филатов, лучший специалист России по оценке лица, эмоций и предиктивной аналитики, тренер бизнес-школы LEAD IT. Не пропустите уникальное событие!

Вот подробности Большой встречи!

🏠 Место: бальный зал отеля «Ренессанс» (г. Минск, пр. Дзержинского 1Е)

18:30−19:00 Регистрация участников, приветственная кофе-пауза
19:00−21:00 Мастер-класс Алексея Филатова: «Профайлинг и детекции лжи для руководителя»

  • Что такое профайлинг и как он может помочь руководителю
  • Важнейшие элементы профайлинга: оценка лица, эмоций, стиля мышления, предвзятостей восприятия, психотипа. Лайфхаки и инструменты быстрого использования
  • Детекция лжи в деловой коммуникации. Основные признаки обмана и их верификация

21:00−21:40 Нетворкинг и знакомство
21:10−22:00 Неформальное общение и легкие закуски


АЛЕКСЕЙ ФИЛАТОВ, Москва. Эксперт-профайлер международного уровня, эксперт в области детекции лжи (опыт работы с 2012 года). Лучший специалист России по оценке лица, эмоций и предиктивной аналитики (по данным Европейской ассоциации предиктивной аналитики). Автор 5 бестселлеров, руководитель лаборатории цифрового профайлинга (резидент Сколково)

Читайте здесь: «Это был настоящий шпион — с новым паспортом и продуманной легендой». Чем в бизнесе могут помочь навыки детекции лжи — интервью с Алексеем Филатовым

Чтобы принять участие во встрече, пройдите по ссылке


Чтобы стать постоянным участником Клуба — на club.probusiness.io или пишите руководителю проектов club@probusiness.io, звоните +375296228835

Технологический партнер Клуба

МТС — телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг


Юридический партнер Клуба

Юридическая фирма «Беляевы и партнеры» — профессиональный консалтинг в юридической и бухгалтерской сферах


Ждем Вас 27 марта!


В 2024 Клуб Про бизнес признан лучшим бизнес-клубом Беларуси — мы победили в самой престижной в стране премии «НОМЕР ОДИН!» Спасибо за доверие!

 
Теги: знакомства, Минск
 
 
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Когда тебе врут, это как минимум неприятно. Когда тебя обманывают коллеги, сотрудники или партнеры, это чревато реальными убытками.
 
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