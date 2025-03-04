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«Удивить покупателей — наша цель». Как ORO нашла секретный ингредиент успеха в ювелирных выставках

04.03.2025 09:43 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness


Анастасия Слепухо, коммерческий директор сети ORO

Выставки всегда были важным инструментом маркетинга, открывая компаниям уникальную возможность представить свои товары и услуги широкой аудитории, установить деловые контакты и обменяться опытом. В мире, где онлайн-маркетинг занимает лидирующие позиции, выставки все еще остаются эффективным способом привлечения клиентов и укрепления позиций бренда. В этой статье мы рассмотрим, как ювелирный бренд ORO использует выставки для привлечения покупателей, презентации эксклюзивных коллекций и укрепления своей репутации на рынке.

Приглашаем на выставку «Бриллиантовая симфония» в салонах ORO в ТРЦ Dana Mall, Green City, «Простор», «Корона-Сити». До 11 марта вы сможете окунуться в мир изысканных ювелирных украшений и выбрать идеальный подарок к 8 марта! В салонах будут представлены уникальные украшения ювелирных домов GRIGORIEV, KARATOV, «Ювелирные традиции» и Belissima Tentazione. Не упустите возможность приобрести уникальные изделия по специальным ценам с минимальной наценкой.


ORO: от стильного серебра до премиальных изделий

ORO — это белорусский ювелирный бренд, ориентированный на продажу эксклюзивных и премиальных украшений.

На сегодняшний день сеть ORO включает в себя десять салонов в Беларуси: восемь в Минске, по одному в Бресте и Гродно. В планах до конца года открыть еще несколько торговых точек. Ассортимент ORO разнообразен и включает в себя украшения на любой вкус и кошелек: от доступного серебра до эксклюзивных изделий с бриллиантами редких оттенков и огранок.


— Наш бренд ориентирован на эксклюзивные и премиальные изделия. У нас представлен большой выбор бриллиантов, украшений из драгоценных металлов с камнями большой каратности. И мы наращиваем этот ассортимент. При этом бренд работаем с разными категориями покупателей — есть стильные украшения из серебра, изделия с фианитами и даже украшения для детей, — подчеркивает Анастасия Слепухо, коммерческий директор сети ювелирных салонов ORO.



Роль выставок в маркетинговой стратегии ORO

Первую выставку ORO организовала еще в 2022 году. За прошлый год удалось провести более 8 подобных мероприятий. Так выставки стали регулярным и важным инструментом в маркетинговой стратегии ORO, позволяя бренду представлять уникальные ювелирные изделия, которые обычно не входят в текущий ассортимент.

— Для нас выставки — это в первую очередь имиджевая, а не коммерческая история. На них мы демонстрируем ювелирные изделия, которые, как правило, не представлены в текущем ассортименте. Это особые изделия с какими-то необычными характеристиками. Например, мы представили в салонах изделия, созданные по уникальным технологиям, — подвижные и «танцующие» бриллианты от бренда GRIGORIEV или фантазийную форму огранки «Маркиз», состоящую из 2-х круглых бриллиантов от Bellissima Tentazione. Иногда мы даже до конца не понимаем, как изделия примет белорусский рынок и покупатель. Выставки — это возможность удивить наших покупателей, показать, какими бывают предметы ювелирного искусства, расширить их кругозор, — пояснила маркетолог сети ORO Алена Городничая.


«Подвижные бриллианты»

Цели организации выставок

Основными целями ORO при организации выставок являются:

  • Тестирование новых продуктов. Выставки позволяют оценить интерес покупателей к новым и необычным украшениям;
  • Расширение ассортимента. ORO может предложить своим клиентам гораздо больший выбор украшений, чем представлено в салонах на постоянной основе. Экспонаты выставки при желании можно приобрести, если покупатель будет готов подождать несколько дней, пока изделие пройдет государственную инспекцию пробирного надзора;
  • Повышение узнаваемости бренда и укрепление лояльности клиентов;
  • Отстройка от конкурентов на рынке за счет оригинального маркетингового решения;
  • Расширение кругозора покупателей. ORO стремится показать своим клиентам, насколько разнообразным и интересным может быть мир ювелирного искусства.



— Главной задачей для себя мы ставили показать здесь, в Беларуси, необычные ювелирные украшения, те, которые люди не смогут увидеть. Найти редкие украшения — это большая работа. А мы в каждой коллекции демонстрируем десятки и сотни таких изделий. И не просто их выставляем, но рассказываем об их уникальности, камнях, мастерстве производителей, оригинальных решениях. Ведь ювелирный рынок постоянно развивается и меняется. Тем самым мы повышаем осведомленность в ювелирной сфере. Думаю, это — наша миссия, — пояснила Анастасия Слепухо, коммерческий директор сети ювелирных салонов ORO

Подготовка и продвижение выставок

ORO серьезно подходит к организации и продвижению своих выставок. Но начинать подготовку задолго компания не может, так как изделия для выставок от поставщиков предоставляются на строго ограниченный срок. Для бренда важно представлять изделия, в которых использованы благородные натуральные камни, драгоценные металлы, качественная работа ювелиров.









Когда отобрана продукция для выставки, начинается основная фаза подготовительных мероприятий. Процесс включает в себя:

  • Разработку дизайна. Тщательная разработка дизайна — от оформления витрин до публикации в Instagram — чтобы он привлекал внимание и соответствовал имиджу бренда, подчеркивал особенности представленных изделий;
  • Выкладка украшений. В ORO заранее распределяют, какие изделия будут представлены в том или ином салоне, ориентируясь на свой опыт работы с клиентами в каждом из них. Специалисты понимают, какие изделия будет интересны посетителям в разных ТЦ;
  • Тренинг персонала. Обучение продавцов, чтобы они могли компетентно представить продукцию и ответить на вопросы клиентов;
  • Продвижение в социальных сетях и других каналах. В первую очередь информация о выставках размещается на сайте сети салонов ORO, в социальных сетях бренда с упором на Instagram, на различных информационных ресурсах и в медиа, в том числе государственных;
  • Рассылка по клиентской базе. Бренд постоянно актуализирует и пополняет клиентскую базу в CRM и может направлять e-mail и Viber рассылки и приглашения постоянным покупателям.


Эффективность выставок для ORO

Статистика и результаты. За время проведения выставок ORO достигла значительных результатов:

  • Повышение узнаваемости бренда. Все больше людей узнают о бренде ORO и его уникальном ассортименте;
  • Рост посещаемости салонов. С каждой выставкой количество посетителей увеличивается, что свидетельствует о растущем интересе к бренду.

— Если раньше мы сами звонили и писали постоянным клиентам и приглашали их посетить выставку, то сейчас люди сами приходят в салон и спрашивают, когда следующая выставка и что мы планируем привезти. Мы достигли своей цели — начали прививать интерес к сфере ювелирного искусства, — объяснила маркетолог сети ORO Алена Городничая.





  • Увеличение лояльности клиентов. Постоянные клиенты ценят возможность увидеть новые коллекции и приобрести уникальные украшения.

Также выставки предоставляют ORO возможность установить личный контакт с клиентами и получить ценную обратную связь.

— Главный результат выставок — это демонстрация нашей клиентоориентированности. Мы предлагаем гостям наших салонов познакомиться с уникальными ювелирными изделиями, больше узнать об этой сфере. При этом мы поддерживаем открытый диалог и всегда рады, когда с нами делятся впечатлениями. Личное общение позволяет лучше понять потребности и предпочтения клиентов, а также укрепить их лояльность к бренду, — поясняет Алена Городничая.

Выводы и рекомендации

Выставки являются эффективным инструментом маркетинга и продаж для ювелирного бренда ORO. Они позволяют компании не только привлекать новых клиентов и увеличивать продажи, но и укреплять свой имидж, повышать узнаваемость бренда и демонстрировать свою уникальность на рынке.





Рекомендации для бизнеса

Для компаний, которые рассматривают возможность использования выставок в своей маркетинговой стратегии, ORO рекомендует:

  • Тщательно планировать участие в выставке и определять цели и задачи;
  • Уделять внимание дизайну стенда и выбору продукции для демонстрации;
  • Обучать персонал, чтобы они могли компетентно представить продукцию и ответить на вопросы клиентов;
  • Активно продвигать свое участие в выставке в социальных сетях и других каналах;
  • Использовать выставки для установления личного контакта с клиентами и сбора обратной связи.

Выставки могут быть мощным инструментом маркетинга и продаж, если использовать их стратегически и с учетом особенностей своего бизнеса.

Ищите ювелирное вдохновение в Telegram-канале ORO, смотрите новинки на странице бренда в Instagram.

Бронируйте украшения на сайте oro.by, звоните по телефону +375 (29) 375−75−50.

Минск:

ТЦ «Замок», 2-й этаж;
ТЦ «Скала», нулевой этаж;
ТЦ ProStore (Малиновка), 1-й этаж;
ТЦ Green City, 1-й этаж;
ТЦ Dana Mall, 1-й этаж;
ТЦ «Корона-Сити», 1-й этаж;
ТЦ «МОМО», 1-й этаж;
ТЦ Expobel, 1-й этаж.

Брест:

ТЦ «Корона» на Московской, 210.

Гродно:

ТЦ Triniti, 2-й этаж.

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Теги: знакомства, Брест
 
 
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Выставки всегда были важным инструментом маркетинга, открывая компаниям уникальную возможность представить свои товары и услуги широкой аудитории, установить...
 
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