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«Удивить покупателей — наша цель». Как ORO нашла секретный ингредиент успеха в ювелирных выставках
04.03.2025 09:43 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Выставки всегда были важным инструментом маркетинга, открывая компаниям уникальную возможность представить свои товары и услуги широкой аудитории, установить деловые контакты и обменяться опытом. В мире, где онлайн-маркетинг занимает лидирующие позиции, выставки все еще остаются эффективным способом привлечения клиентов и укрепления позиций бренда. В этой статье мы рассмотрим, как ювелирный
ORO: от стильного серебра до премиальных изделий
ORO — это белорусский ювелирный бренд, ориентированный на продажу эксклюзивных и премиальных украшений.
На сегодняшний день сеть ORO включает в себя десять салонов в Беларуси: восемь в Минске, по одному в Бресте и Гродно. В планах до конца года открыть еще несколько торговых точек.
— Наш бренд ориентирован на эксклюзивные и премиальные изделия. У нас представлен большой выбор бриллиантов, украшений из драгоценных металлов с камнями большой каратности. И мы наращиваем этот ассортимент. При этом бренд работаем с разными категориями покупателей — есть стильные украшения из серебра, изделия с фианитами и даже украшения для детей, — подчеркивает Анастасия Слепухо, коммерческий директор сети ювелирных салонов ORO.
Роль выставок в маркетинговой стратегии ORO
Первую выставку ORO организовала еще в 2022 году. За прошлый год удалось провести более 8 подобных мероприятий. Так выставки стали регулярным и важным инструментом в маркетинговой стратегии ORO, позволяя бренду представлять уникальные ювелирные изделия, которые обычно не входят в текущий ассортимент.
— Для нас выставки — это в первую очередь имиджевая, а не коммерческая история. На них мы демонстрируем ювелирные изделия, которые, как правило, не представлены в текущем ассортименте. Это особые изделия с какими-то необычными характеристиками. Например, мы представили в салонах изделия, созданные по уникальным технологиям, — подвижные и «танцующие» бриллианты от бренда GRIGORIEV или фантазийную форму огранки «Маркиз», состоящую из 2-х круглых бриллиантов от Bellissima Tentazione. Иногда мы даже до конца не понимаем, как изделия примет белорусский рынок и покупатель. Выставки — это возможность удивить наших покупателей, показать, какими бывают предметы ювелирного искусства, расширить их кругозор, — пояснила маркетолог сети ORO Алена Городничая.
Цели организации выставок
Основными целями ORO при организации выставок являются:
— Главной задачей для себя мы ставили показать здесь, в Беларуси, необычные ювелирные украшения, те, которые люди не смогут увидеть. Найти редкие украшения — это большая работа. А мы в каждой коллекции демонстрируем десятки и сотни таких изделий. И не просто их выставляем, но рассказываем об их уникальности, камнях, мастерстве производителей, оригинальных решениях. Ведь ювелирный рынок постоянно развивается и меняется. Тем самым мы повышаем осведомленность в ювелирной сфере. Думаю, это — наша миссия, — пояснила Анастасия Слепухо, коммерческий директор сети ювелирных салонов ORO
Подготовка и продвижение выставок
ORO серьезно подходит к организации и продвижению своих выставок. Но начинать подготовку задолго компания не может, так как изделия для выставок от поставщиков предоставляются на строго ограниченный срок. Для бренда важно представлять изделия, в которых использованы благородные натуральные камни, драгоценные металлы, качественная работа ювелиров.
Когда отобрана продукция для выставки, начинается основная фаза подготовительных мероприятий. Процесс включает в себя:
Эффективность выставок для ORO
Статистика и результаты. За время проведения выставок ORO достигла значительных результатов:
— Если раньше мы сами звонили и писали постоянным клиентам и приглашали их посетить выставку, то сейчас люди сами приходят в салон и спрашивают, когда следующая выставка и что мы планируем привезти. Мы достигли своей цели — начали прививать интерес к сфере ювелирного искусства, — объяснила маркетолог сети ORO Алена Городничая.
Также выставки предоставляют ORO возможность установить личный контакт с клиентами и получить ценную обратную связь.
— Главный результат выставок — это демонстрация нашей клиентоориентированности. Мы предлагаем гостям наших салонов познакомиться с уникальными ювелирными изделиями, больше узнать об этой сфере. При этом мы поддерживаем открытый диалог и всегда рады, когда с нами делятся впечатлениями. Личное общение позволяет лучше понять потребности и предпочтения клиентов, а также укрепить их лояльность к бренду, — поясняет Алена Городничая.
Выводы и рекомендации
Выставки являются эффективным инструментом маркетинга и продаж для
Рекомендации для бизнеса
Для компаний, которые рассматривают возможность использования выставок в своей маркетинговой стратегии, ORO рекомендует:
Выставки могут быть мощным инструментом маркетинга и продаж, если использовать их стратегически и с учетом особенностей своего бизнеса.
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Выставки всегда были важным инструментом маркетинга, открывая компаниям уникальную возможность представить свои товары и услуги широкой аудитории, установить...
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