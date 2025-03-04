Женщины, меняющие мир: как построить успешный бизнес

Источник материала: ProBusiness





Об отличии женского бизнеса от мужского, об амбициях «слабого» пола, а также о том, как сегодня помогает расти белорусским бизнес-леди Белинвестбанк, поговорили с начальником центра поддержки и развития женского предпринимательства Викторией Байран.

— На ваш взгляд, чем принципиально отличается женское предпринимательство от мужского?

— Это достаточно частый и вполне закономерный вопрос. Но как мне кажется, он без ответа, ведь не важно, в чем разница между бизнесом, которым владеет женщина и мужчина. Гораздо важнее понять, почему мы его выделяем отдельно. Когда мы говорим про женский бизнес, то многие думают, что это касается только женщин, что это только в их интересах. Но на самом деле — это про общество в целом. Во-первых, дамы начинают заниматься экономической деятельностью, а значит, увеличивают семейный бюджет. Во-вторых, женщина, занимаясь своей предпринимательской деятельностью, платит налоги, которые увеличивают бюджет страны. А это позволяет государству проводить более эффективную экономическую и социальную политику, направленную на процветание всех граждан.

— Каким бизнесом сегодня хотят заниматься белорусские предпринимательницы?

— Мы видим, что женское предпринимательство охватывает все больше направлений, потенциал для роста огромен. Постепенно разрушается и миф о «неженственности» определенных направлений. Например, из числа наших клиентов представительницы прекрасной половины возглавляют около 30% компаний. Они работают в сферах производства и строительства (включая обработку, переработку, отделку), перевозок, операций с недвижимостью, в туристическом и гостиничном бизнесе. Успешное предпринимательство усиливает женщин. Придает уверенности, расширяет горизонты и окрыляет.

— С какими запросами чаще обращаются белорусские бизнес-леди в центр поддержки и развития женского предпринимательства ОАО «Белинвестбанк»?

— Запросы зависят от стадии развития бизнеса. Начинающие предпринимательницы в основном нуждаются в содействии в регистрации своего дела, поиске финансирования и разработке бизнес-плана, рекомендациях по выбору маркетинговой стратегии, продвижении товаров и услуг, привлечении клиентов, использовании цифровых каналов коммуникации и построении бренда. В то время как более опытные бизнес-леди чаще обращаются за консультациями по масштабированию собственного дела, оптимизации бизнес-процессов, повышению эффективности производства и выходу на новые рынки.

Отдельный запрос касается улучшения своих знаний и навыков в области финансов, маркетинга, продаж, управления проектами и лидерства. В целом, мы стараемся предоставить всестороннюю поддержку белорусским бизнес-леди — адаптируем свои продукты и услуги, чтобы максимально соответствовать потребностям женского предпринимательства. Белинвестбанк активно сотрудничает с государственными органами, общественными организациями и международными экспертами, благодаря чему предоставляет своим клиентам доступ к самым современным знаниям и ресурсам.

Мы регулярно организуем мероприятия, направленные на обмен опытом и создание сети профессиональных контактов между белорусскими бизнес-леди. Обо всех наших проектах можно узнать в официальных аккаунтах центра поддержки и развития женского предпринимательства.

— Случается, что женщины, даже обладая блестящими бизнес-идеями и управленческими навыками, вынуждены отказываться от реализации своих проектов или существенно ограничивать их масштаб из-за недостатка финансов. Помогает ли банк своим клиентам в таких ситуациях?

— Белинвестбанк предлагает различные кредитные продукты, разработанные с учетом потребностей белорусского бизнеса. Кроме того, мы активно участвуем в государственных программах поддержки предпринимательства, что позволяет предоставлять финансирование на льготных условиях. Особого внимания заслуживает акция «Разреши себе!» . Специально разработанное предложение для субъектов малого и среднего предпринимательства, где женщины владеют более 25% уставного фонда или занимают руководящие позиции. Это не просто финансовая помощь, это возможность трансформировать мечты в реальные проекты, уверенно управлять бизнесом и стать частью прогрессивного движения женского предпринимательства в Беларуси. Участники акции могут получить кредит до 300 000 белорусских рублей под ставку от 11,5% годовых.

Такая финансовая поддержка позволяет оптимизировать долговую нагрузку и перераспределить ресурсы на рост компании, что особенно актуально в условиях быстро меняющегося мира. Мы верим, что каждая женщина заслуживает шанса реализовать свой потенциал, и Белинвестбанк готов быть ее надежным партнером на этом пути.

— В преддверии 8 марта, что бы вы пожелали нашим бизнес-леди?

— Мы, женщины, способны на многое, если в нас верят. И я искренне верю в каждую из нас. Желаю всем, кто еще сомневается в том, чтобы сделать шаг в мир предпринимательства, разрешить себе сделать это, быть уверенной, что все получится. Белоруски обладают безграничным потенциалом, который может привести к значительным положительным изменениям в обществе. Поэтому желаю не бояться брать на себя инициативу и выходить на новый уровень предпринимательства! Ну и конечно, в преддверии весеннего праздника — процветания каждой из нас!