«Эко Движ» открывает зеленый сезон: А1 посадит по дереву за каждый ненужный гаджет и разыграет пять Apple iPhone 16

Источник материала: ProBusiness





А1 запускает весеннюю экологическую инициативу по сбору ненужных мобильных устройств «Эко Движ. Зеленый сезон». С 10 марта по 13 апреля можно принести свои старые гаджеты в магазины компании по всей стране и получить шанс выиграть один из пяти новых Apple iPhone 16. Кроме того, каждое сданное устройство превратится в настоящее дерево — по окончании инициативы А1 посадит в одном из регионов Беларуси новый лес.

Чтобы принять участие в «Эко Движ. Зеленый сезон», необходимо в период с 10 марта по 13 апреля зарегистрироваться на сайте re.a1.by и принести старые мобильные устройства — телефоны, планшеты, смарт-часы или электронные книги — в любой из магазинов А1 . При сдаче устройств нужно назвать сотруднику магазина номер мобильного телефона, который был указан при регистрации в личном кабинете. На этот номер участник получит SMS-сообщение c количеством начисленных кодов за каждое сданное устройство (одно устройство = один код). Для участия в розыгрыше Apple iPhone 16 необходимо самостоятельно активировать полученные коды в личном кабинете на сайте re. a1.by. Присоединиться к инициативе могут абоненты всех операторов связи.

Участники экологической инициативы А1 могут не только внести свой вклад в заботу об окружающей среде и сдать ненужные гаджеты, но и получить за это бонус — за каждое полученное устройство А1 посадит этой весной по дереву для восстановления лесного фонда Беларуси.

Всего за время проведения инициативы будут определены пять победителей, которые получат главный приз — новый Apple iPhone 16. Победители будут выбраны случайным образом при помощи лототрона. За результатами розыгрышей и другими подробностями «Эко Движ. Зеленый сезон» можно следить на сайте re. a1.by.

В соответствии со стратегией экологического, социального и корпоративного управления (ESG) А1 передаст все принятые устройства для их последующей безопасной переработки. С 2021 года компания уже неоднократно проводила экологические инициативы по сбору мобильных устройств и благодаря усилиям более 10 тысяч белорусов направила на переработку более 30 тысяч старых девайсов. Независимо от сроков проведения рекламных мероприятий, А1 продолжает работать над тем, чтобы как можно меньше электронных отходов попадало на свалку. В магазинах компании на постоянной основе действует собственная система сбора мобильных устройств.