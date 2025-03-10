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«Эко Движ» открывает зеленый сезон: А1 посадит по дереву за каждый ненужный гаджет и разыграет пять Apple iPhone 16
10.03.2025 18:13 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
А1 запускает весеннюю экологическую инициативу по сбору ненужных мобильных устройств «Эко Движ. Зеленый сезон». С 10 марта по 13 апреля можно принести свои старые гаджеты в магазины компании по всей стране и получить шанс выиграть один из пяти новых Apple iPhone 16. Кроме того, каждое сданное устройство превратится в настоящее дерево — по окончании инициативы А1 посадит в одном из регионов Беларуси новый лес.
Чтобы принять участие в «Эко Движ. Зеленый сезон», необходимо в период с 10 марта по 13 апреля зарегистрироваться на сайте
Участники экологической инициативы А1 могут не только внести свой вклад в заботу об окружающей среде и сдать ненужные гаджеты, но и получить за это бонус — за каждое полученное устройство А1 посадит этой весной по дереву для восстановления лесного фонда Беларуси.
Всего за время проведения инициативы будут определены пять победителей, которые получат главный приз — новый Apple iPhone 16. Победители будут выбраны случайным образом при помощи лототрона. За результатами розыгрышей и другими подробностями «Эко Движ. Зеленый сезон» можно следить на сайте re. a1.by.
В соответствии со стратегией экологического, социального и корпоративного управления (ESG) А1 передаст все принятые устройства для их последующей безопасной переработки. С 2021 года компания уже неоднократно проводила экологические инициативы по сбору мобильных устройств и благодаря усилиям более 10 тысяч белорусов направила на переработку более 30 тысяч старых девайсов. Независимо от сроков проведения рекламных мероприятий, А1 продолжает работать над тем, чтобы как можно меньше электронных отходов попадало на свалку. В магазинах компании на постоянной основе действует собственная система сбора мобильных устройств.
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«Эко Движ» открывает зеленый сезон: А1 посадит по дереву за каждый ненужный гаджет и разыграет пять Apple iPhone 16
А1 запускает весеннюю экологическую инициативу по сбору ненужных мобильных устройств «Эко Движ. Зеленый сезон». С 10 марта по 13 апреля можно принести свои старые...
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