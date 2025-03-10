Источник материала: ProBusiness





Какие франшизы наиболее востребованы? Из каких стран приходят франчайзеры в Беларусь? Куда стремятся попасть белорусские франшизы и почему? Ольга Леонтьева, председатель ассоциации «Белфранчайзинг», ответила на вопросы портала «Про бизнес» о состоянии рынка франчайзинга.



Ольга Леонтьева

Председатель ассоциации «Белфранчайзинг»

«За прошлый год договоров больше, чем за три года до этого»

— В 2024 году Национальным центром интеллектуальной собственности было зарегистрировано 539 договоров франчайзинга. Это в 3 раза больше, чем в 2023-м, и больше, чем суммарно было зарегистрировано за три предыдущих года. Такой значительный рост объясняется продолжением активного развития одного из сегментов — кофеен самообслуживания. Больше половины зарегистрированных сделок приходится на этот вид деятельности.

Напомню, что не все фактически состоявшиеся сделки по покупке франшиз проходят регистрацию в национальном патентном органе. Иногда это вызвано разницей в законодательстве, регулирующем сделки, иногда — беспечностью участников сделки, которые не знают о необходимости регистрации договора или забывают ее пройти. Тем не менее, показатели регистрации сделок хорошо демонстрируют тренды рынка в целом.

География франшиз и отрасли

Почти все зарегистрированные договоры — это сделки между белорусскими франчайзерами и белорусскими франчайзи. Всего 7 договоров из 539 — это покупка белорусскими предпринимателями иностранных франшиз (6 российских и одна сингапурская).

В 2024 году географически доли в общем количестве франших распределились следующим образом: 43% — белорусские (рост за год с 40%), 38% — российские, 6% франшизы из других постсоветских стран, 4% из Европы, еще 9% — из США, Азии и других территорий.

По отраслям было такое распределение:

78% зарегистрированных договоров — кофейни . И абсолютным лидером в этом сегменте, как и среди всех договоров, является сеть «Кофе Саунд» — эта компания активно развивает направление кофеен самообслуживания и за 2024 год привлекла 230 франчайзи.

. И абсолютным лидером в этом сегменте, как и среди всех договоров, является сеть «Кофе Саунд» — эта компания активно развивает направление кофеен самообслуживания и за 2024 год привлекла 230 франчайзи. 7,5% — магазины кондитерских изделий. Продолжает активно развиваться сеть «Красный пищевик» — 25 договоров. По 8 договоров у «Коммунарки» и «Спартака».

Продолжает активно развиваться сеть «Красный пищевик» — 25 договоров. По 8 договоров у «Коммунарки» и «Спартака». 6% — кафе, бары, рестораны. В этом сегменте наибольшее число договоров заключила сеть «Хинкальня» — 17. Активно развивается сеть баров «Spichki» — франчайзинговую программу компания развивает с 2023 года и в 2024-м по франшизе привлечено 6 партнеров.

В этом сегменте наибольшее число договоров заключила сеть «Хинкальня» — 17. Активно развивается сеть баров «Spichki» — франчайзинговую программу компания развивает с 2023 года и в 2024-м по франшизе привлечено 6 партнеров. 2,5% — пончиковые и пекарни. 13 партнеров за прошлый год привлекла сеть «Пон-пушка».

13 партнеров за прошлый год привлекла сеть «Пон-пушка». 2,5% — розничная торговля (одежда, обувь, строительные материалы, прочие товары).

(одежда, обувь, строительные материалы, прочие товары). 1,5% — фитнес и развлечения.

1% — автотовары и автоуслуги.

1% — прочие.

Спрос на франшизы

Количество запросов на покупку франшиз, поступающих в Белфранчайзинг, в 2024 году выросло на 23%. Думаю, основная причина в росте популярности самого инструмента франчайзинга. Появляются новые франшизы, открываются новые франчайзинговые точки, проходят мероприятия. Как результат — все большее количество предпринимателей рассматривает для себя возможность покупки франшизы, чтобы создать собственный бизнес или открыть новое направление в уже существующем.

Максимальный спрос по-прежнему сосредоточен в предложениях франшиз с суммой инвестиций до $ 10 тысяч в эквиваленте. Помимо уже упомянутых кофе-поинтов, высоким остается спрос на другие направления общепита, пункты выдачи заказов. Около 5% предпринимателей ищут франшизы в сфере производства и IT.





Наиболее просматриваемые франшизы в нашем каталоге: Sushi House (известная белорусская сеть кафе и доставки паназиатской кухни, представленная 8 точками в Беларуси); Настоящая пекарня (российская франшиза, объединяющая более 850 точек в 10 странах); ЧебурекМи (российская франшиза чебуречных, представленная более чем 400 точками в 12 странах); Stars Coffee (российская франшиза кофеен с более чем 100 точками в сети от команды, ранее управлявшей в России сетью Starbucks); Падтай (белорусская сеть кафе и доставки паназиатской кухни, представленная 15 точками в Беларуси).

Отмечу, что белорусский рынок франчайзинга живет не только кофейнями и общественным питанием. Среди новых франшиз, которые хотят развиваться в нашей стране: южно-корейская компания по продаже автомобилей, российские сети — магазины одежды, футбольная школа, спа-салон, внедрение чат-ботов с искусственным интеллектом, услуги озеленения пространств, фото-услуги.

Появились и новые белорусские франшизы: сервис посуточной аренды квартир, системы автоматического полива, банные комплексы.

Найти франшизу сегодня можно в самых разных сегментах и с самой разной суммой инвестиций. Выбирать нужно, отталкиваясь от своих предпочтений, имеющегося опыта и возможностей.

Советы для тех, кто ищет выгодную франшизу

Если вы ищете франшизу, помните — особое внимание нужно уделить отбору нескольких вариантов и проверке франшизы. Самый эффективный способ проверки — общение с предпринимателями, которые уже работают по данной франшизе. До подписания договора обязательно организуйте встречу в компании, чью франшизу вы выбрали, познакомьтесь со специалистами, которые будут помогать вам в запуске и развитии бизнеса. Привлекайте юриста для анализа условий договора, согласуйте и внесите в договор алгоритм действий в том случае, если ваш бизнес не принесет желаемых результатов. Более подробные рекомендации по поиску и отбору франшиз читайте здесь .

«Белфранчайзинг расширяет возможности выхода на российский рынок для белорусских франшиз»

Франчайзинг — эффективный механизм для развития в других странах. Мы видим, что большая часть белорусских франшиз разрабатывается с намерением развивать сеть в России. Есть немало успешных примеров, в первую очередь среди франшиз магазинов одежды, обуви, белья. Российские предприниматели с доверием рассматривают франшизы из нашей страны, представленные продукты имеют хорошую репутацию.

Ассоциация Белфранчайзинг работает над тем, чтобы расширить возможности выхода на российский рынок для белорусских франшиз. Так, в конце 2024 года в рамках рабочей группы по реализации Плана мероприятий по развитию малого и среднего предпринимательства в Союзном государстве Беларуси и России приняты решения о создании единого каталога франшиз Союзного государства и о том, что этот каталог будет продвигаться через инфраструктуру поддержки предпринимателей. Белорусские франшизы, прошедшие предварительную экспертизу, смогут размещаться в каталоге сервиса «Покупка франшизы» Цифровой платформы МСП.РФ.

Также для защиты предпринимателей от недобросовестных франшиз ведется разработка единого стандарта требований к франшизам для российских и белорусских предприятий.

Думаю, что новые инструменты дадут дополнительный импульс для дальнейшего развития рынка франчайзинга.