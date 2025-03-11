Сроки, деньги, бенефиты. Узнали все, что важно бизнесу, о коммерческих авто из Европы под заказ

Источник материала: ProBusiness



Евгений Михонский

Покупка коммерческого транспорта из Европы — это не просто инвестиция в автомобиль, а стратегический шаг к оптимизации бизнеса. Компания может быть уверена в качестве и надежности транспорта проверенных и привычных марок и пополнить автопарк подходящими моделями. Только в современных условиях, когда существуют ограничения на покупку транспорта за рубежом, бизнесу может быть непросто самостоятельно организовать такуй покупку. Тогда на помощь приходят компании, который готовы привезти нужные авто под заказ.

Обсудили с руководителем направления продаж коммерческих автомобилей компании WESTMOTORS Евгением Михонским ключевые аспекты процесса заказа и доставки автомобилей, которые помогут предпринимателям сделать осознанный выбор и избежать распространенных ошибок. Собрали ответы на все самые волнующие бизнес вопросы.

Какие авто можно привезти из Европы для бизнеса?

Из Европы можно привезти широкий спектр коммерческих автомобилей: как легковые, так и грузовые. Это могут быть автомобили эконом-класса для повседневных нужд, премиум-класса для руководителей, а также различные модели фургонов и грузовиков, от малых до больших. Выбор зависит от специфики бизнеса и потребностей клиента, что позволяет закрывать самые разнообразные запросы.

Какой коммерческий транспорт наиболее востребован в Беларуси?

За последнее время WESTMOTORS доставили в Беларусь более 200 автомобилей для юрлиц. Наибольшим спросом пользуются грузовые автомобили, особенно цельнометаллические фургоны с объемом грузового отсека около 15−16 кубических метров. Также востребованы автомобили с холодильным оборудованием и небольшие городские автомобили, такие как Opel Vivaro и Volkswagen Transporter.

Запросы на коммерческий транспорт поступают из различных сфер, включая фармацевтику, торговлю запчастями. Обращаются даже дипломатические представительства, для которых готовы привезти под заказ автомобили с дипломатическими льготами. WESTMOTORS работает со всеми сегментами бизнеса, включая мелкие предприятия и индивидуальных предпринимателей.





Что важно бизнесу при выборе авто из Европы под заказ?

При выборе автомобиля из Европы бизнесу важно учитывать несколько ключевых факторов.

Во-первых, рекомендуется выбирать автомобили не старше трех лет, так как это позволяет оптимизировать затраты на таможенную очистку и утилизационный сбор, а также минимизировать риски технических проблем. Автомобили без пробега — идеальный вариант, так как они гарантируют надежность и отсутствие необходимости в ремонте.

Во-вторых, выбор должен основываться на конкретных потребностях бизнеса. Например, для компаний, занимающихся перевозкой специфических товаров, важны параметры грузоподъемности и объема грузового отсека. Также стоит учитывать корпоративные требования к цвету автомобиля или другим характеристикам.

Индивидуальный подход к каждому клиенту позволяет предложить наиболее подходящие варианты, что существенно облегчает процесс выбора и эксплуатации автомобиля.





Бренд или цель: что первично для компании при выборе авто?

При выборе автомобиля компании часто руководствуются двумя подходами.

Крупные бизнесы, обладающие большими автопарками, стремятся к гомонизации автопарка и предпочитают использовать автомобили одной марки, что упрощает обслуживание и коммуникацию с сервисными центрами. Например, некоторые компании могут иметь исключительно Mercedes или Peugeot в своем парке. Есть компании, для которых важнее характеристики автомобиля, а не бренд. Они ищут наиболее выгодные предложения по стоимости и функциональности.

Важно понимать, что каждый бизнес имеет уникальные потребности. WESTMOTORS предлагает широкий выбор брендов, что позволяет удовлетворить разнообразные запросы клиентов и найти оптимальное решение для их бизнеса.

Почему бы просто не купить китайское авто прямо в Беларуси?

На белорусском рынке действительно наблюдается рост интереса к китайским легковым автомобилям. Однако в коммерческом транспортном сегменте ситуация иная. Многие бизнесы продолжают обращаться к европейским брендам, что связано как с недоверием к китайским маркам, так и с тем, что не все потребности бизнеса пока удовлетворяются новыми китайскими моделями.

Хотя китайские легковые автомобили становятся все более популярными, в коммерческом сегменте доверие к европейским брендам все еще высоко. Это объясняется стабильностью и знакомством с европейскими автомобилями, которые уже зарекомендовали себя на рынке. Тем не менее, со временем, по мере увеличения ассортимента и улучшения качества китайских автомобилей, можно ожидать изменения в предпочтениях бизнеса.





Сколько придется ждать заказанное авто?

Стандартный срок доставки заказанного автомобиля из Европы составляет около двух-двух с половиной месяцев. Этот период включает не только саму доставку, но и все необходимые этапы: оценку автомобиля, таможенную очистку, сертификацию и подготовку документов для регистрации в ГАИ.

WESTMOTORS предоставляет клиентам полный пакет услуг «под ключ», поэтому они могут забрать готовый автомобиль с оформленными документами без необходимости тратить время на бюрократию и проволочки. По сути покупка автомобиля по заказ ничем не отличается от покупки у дилера.

Какие есть варианты покупки авто для бизнеса?

Для бизнеса существует несколько вариантов покупки автомобилей: единовременный выкуп, финансирование через лизинг и кредиты. WESTMOTORS сотрудничает с крупными лизинговыми компаниями и банками, что позволяет клиентам получить наиболее выгодные условия. Варианты финансирования могут включать различные авансовые платежи и сроки от одного до четырех лет, что дает возможность гибко подходить к составлению платежей в зависимости от возможностей клиента.

Большинство компаний предпочитают лизинг, так как это позволяет избежать замораживания активов и эффективно управлять финансовыми потоками. Можно получить консультации и помощь в выборе наилучших финансовых решений, чтобы сделать процесс покупки максимально комфортным.





Как оценивают качество авто?

Качество автомобилей, которые предлагают в WESTMOTORS, контролируется на нескольких уровнях. Компания сотрудничает только с проверенными партнерами, которые могут предоставить полную информацию о каждом автомобиле. Это позволяет избежать мошенничества и гарантировать прозрачность сделки для клиента.

Лучше не рассматривать автомобили с самой низкой ценой, так как они могут скрывать серьезные проблемы. Если информация о состоянии автомобиля отсутствует, компания может организовать осмотр профессионала, который составит полный отчет. Также в WESTMOTORS проверяют юридическую чистоту документов и деятельность продавца, особенно если это новый партнер.





Кто обеспечивает сервис?

WESTMOTORS не является автодилером и занимается привозом автомобилей под заказ. На данный момент компания не предоставляет услуги по обслуживанию автомобилей. Однако рассматривается возможность создания партнерского сервисного отделения в будущем.

В компании готовы предоставить клиентам информацию о том, к каким сервисным центрам можно обратиться для обслуживания автомобилей в зависимости от марки и модели. Бизнесы, имеющие свои автопарки, обычно знают, к кому обратиться за обслуживанием, поэтому рекомендуется действовать, исходя из уже существующих контактов.

Сколько будет стоить привоз авто из Европы для бизнеса?

Каждый кейс — индивидуален. Цена зависит от множества факторов, таких как марка авто, год выпуска и пробег автомобиля. Например, Mercedes Sprinter может стоить совершенно по-разному в зависимости от его состояния и возраста.

Лучше всего обратиться с конкретным запросом, чтобы специалисты WESTMOTORS могли предоставить точную информацию. Финальная стоимость будет прописана в договоре без скрытых доплат и комиссий. Изменения в цене могут произойти только в случае непредвиденных законодательных изменений. Поэтому рекомендуем консультироваться и изучать каждый запрос индивидуально.

Новые ставки утильсбора: насколько подорожали авто?

Изменения ставок утилизационного сбора коснулись прежде всего юридических лиц, которые ввозят автомобили на территорию Республику Беларусь. Затронуты категории как грузовых, так и легковых автомобилей.

На одну из самых популярных категорий — грузовые автомобили с максимальной массой свыше 2,5 тонны, но не более 3,5 тонны, возрастом до 3х лет — размер сбора увеличился ориентировочно на 3500−4000 евро. Если рассматривать автомобили старше 3-х лет, то сбор увеличился более чем на 5000 евро.

Также произошли существенные изменения по легковым автомобилям, особенно в категориях автомобилей с объемом двигателя свыше 2-х литров.

Конечно, эти изменения повлекли за собой увеличение итоговой стоимости авто, которые были ввезены после вступления в законную силу новой редакции постановления.

Остается ли авто из Европы выгодным вариантом?

Несмотря на изменения законодательства, компании по прежнему заключают сделки по привозу авто из Европы. WESTMOTORS всегда готовы подобрать разнообразные варианты для клиентов, чтобы найти оптимальные решения для каждой конкретной ситуации.

Кто гарантирует безопасность авто в процессе доставки?

Безопасность автомобилей в процессе доставки обеспечивается сетью надежных партнеров, которые зарекомендовали себя как профессионалы в своей области. Все автомобили доставляются исключительно на автовозах, которые также застрахованы.

WESTMOTORS контролирует каждый этап доставки в зависимости от маршрута.

Благодаря этому процесс налажен и безопасен, что позволяет клиентам не беспокоиться о состоянии автомобилей во время транспортировки. В компании уверены в качестве услуг и стремимся обеспечить максимальную надежность на каждом этапе.