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ЭкспоФорум «Номер один» 2025 по итогам масштабного голосования за лучшие товары и услуги

11.03.2025 16:31 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness


ЭКСПОФОРУМ «НОМЕР ОДИН» 2025 — закладывается новая традиция в рамках ежегодной бизнес-премии «Номер один»

Международная бизнес-премия «Номер один» 2025 объединит лидеров Беларуси, России и Казахстана на масштабном ЭкспоФоруме «Номер один» 20−21 июня. Это будет выставка лучших товаров и услуг, лектории от лидеров рынка, музыкально-развлекательная программа, показ коллекций белорусских дизайнеров и конечно роскошная церемония награждения победителей премии «Номер один»!

Для участия в ЭкспоФоруме представителям бизнеса необходимо оказаться в рейтингах TOP BRAND в рамках масштабного голосования потребителей за лучшие товары и услуги на сайте topbrand.media Голосование пройдет с 10 по 24 марта.

О ПРЕМИИ

С 2017 года ежегодная бизнес-премия «Номер один» — вручается лучшим и востребованным компаниям, товарам и услугам.

Премия известна высоким уровнем проведения Церемонии вручения наград и масштабным интернет-голосованием Потребителей.

Ежегодно в голосовании участвуют более 80 000 респондентов.

Аудитория Премии — это более 7000 юридических лиц,

более 80 000 респондентов, участвующих в голосовании за товары и услуги № 1.

Организаторы хотят создать праздник для потребителей и представителей бизнеса. Вход на выставку будет бесплатный, все потребители смогут ближе познакомиться с любимыми товарами и услугами № 1. А победители смогут донести свои ценности до большой аудитории белорусов и гостей столицы.

К проведению ЭкспоФорума «Номер один» приурочен выпуск печатного глянцевого каталога-гида TOP BELARUS. Собранная в гиде информация — это не субъективный выбор редакции, а выбор тысяч потребителей Беларуси, России и Казахстана.

Принять участие в выставке смогут только лидеры потребительского голосования. Поэтому онлайн-голосование за лучшие и любимые товары и услуги приобретает еще большую значимость для всех номинантов премии «Номер один», для всех представителей бизнеса.

Уважаемые потребители, проголосуйте за свои любимые товары и услуги на сайте topbrand.media с 10 по 24 марта!

Выбираем лучших ВМЕСТЕ!

Официальный сайт премии premium-n-one.com

Сайт рейтингов и обзоров topbrand.media

 
Теги: знакомства
 
 
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ЭКСПОФОРУМ «НОМЕР ОДИН» 2025 - закладывается новая традиция в рамках ежегодной бизнес-премии «Номер один»
 
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