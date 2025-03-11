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ЭкспоФорум «Номер один» 2025 по итогам масштабного голосования за лучшие товары и услуги
11.03.2025 16:31 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
ЭКСПОФОРУМ «НОМЕР ОДИН» 2025 — закладывается новая традиция в рамках ежегодной бизнес-премии «Номер один»
Международная бизнес-премия «Номер один» 2025 объединит лидеров Беларуси, России и Казахстана на масштабном ЭкспоФоруме «Номер один» 20−21 июня. Это будет выставка лучших товаров и услуг, лектории от лидеров рынка, музыкально-развлекательная программа, показ коллекций белорусских дизайнеров и конечно роскошная церемония награждения победителей премии «Номер один»!
Для участия в ЭкспоФоруме представителям бизнеса необходимо оказаться в рейтингах TOP BRAND в рамках масштабного голосования потребителей за лучшие товары и услуги на сайте
Организаторы хотят создать праздник для потребителей и представителей бизнеса. Вход на выставку будет бесплатный, все потребители смогут ближе познакомиться с любимыми товарами и услугами № 1. А победители смогут донести свои ценности до большой аудитории белорусов и гостей столицы.
К проведению ЭкспоФорума «Номер один» приурочен выпуск печатного глянцевого каталога-гида TOP BELARUS. Собранная в гиде информация — это не субъективный выбор редакции, а выбор тысяч потребителей Беларуси, России и Казахстана.
Принять участие в выставке смогут только лидеры потребительского голосования. Поэтому онлайн-голосование за лучшие и любимые товары и услуги приобретает еще большую значимость для всех номинантов премии «Номер один», для всех представителей бизнеса.
Уважаемые потребители, проголосуйте за свои любимые товары и услуги на сайте
Выбираем лучших ВМЕСТЕ!
Официальный сайт премии
Сайт рейтингов и обзоров
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ЭКСПОФОРУМ «НОМЕР ОДИН» 2025 - закладывается новая традиция в рамках ежегодной бизнес-премии «Номер один»
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