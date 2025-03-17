«Это не формальность, а инвестиция в будущее». Как белорусская компания внедрила в бизнес принципы ESG и какие выводы сделала

Источник материала: ProBusiness





В последние годы концепция ESG (Environmental, Social, Governance) становится ключевым ориентиром для бизнеса, который стремится к устойчивому развитию. ESG не просто модный тренд — это инструмент, позволяющий компаниям выстраивать прозрачные бизнес-процессы, минимизировать экологическое воздействие и укреплять социальную ответственность. Для белорусского бизнеса ESG приобретает особую актуальность в условиях глобализации и растущего интереса международных партнеров к вопросам устойчивого развития. Сегодня это не просто декларация, а реальная стратегическая необходимость для компаний, которые хотят оставаться конкурентоспособными. Это своеобразный маркер качества, показывающий степень ответственности бизнеса перед обществом, партнерами и будущими поколениями. О том, как философия ESG помогает развитию бизнеса, рассказал на конференции «BUSINESS-2025: WOMEN’S STYLE» заместитель директора ООО «АСБ Консалт» Евгений Лукашенко.

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Как компания пришла к ESG

— В конце 2023 года мы начали детально изучать ESG-повестку. На первый взгляд, это казалось чем-то простым, связанным исключительно с переработкой отходов. Однако в ходе работы мы осознали, что ESG затрагивает гораздо более широкие аспекты деятельности компании: от корпоративного управления и социальной политики до влияния на окружающую среду.

Отечественная база знаний по ESG ограничена, а западные подходы часто оказываются неприменимыми в белорусских реалиях, поэтому мы приняли решение пройти весь путь рейтингования самостоятельно, чтобы глубже понять требования и оценить уровень текущего соответствия.

В результате анализа мы обнаружили, что многие из наших инициатив уже соответствуют ESG-принципам:

поддержка сотрудников в значимых событиях их жизни (выплаты при рождении ребенка, подготовка детей к школе);

оздоровительные программы и курсы повышения квалификации;

регулярное участие в благотворительных проектах;

организация сбора макулатуры и раздельного сбора отходов;

прозрачность корпоративного управления и строгий контроль деловой репутации.

Мы пришли к выводу, что белорусские компании, как и мы, уже реализуют ESG-принципы, просто еще не заявили об этом открыто.



Скриншот из презентации Е. Лукашенко

Понимание реального воздействия

Получив ESG-рейтинг A. esg, мы приняли решение двигаться дальше и повысить его до A+.esg. Для этого требовалось провести расчет углеродного следа нашей компании. Это выглядело как формальная процедура — собрать данные, внести их в расчетную модель и получить результат. Но когда мы увидели финальные цифры, это изменило наше восприятие вопроса экологии.

Объем выбросов CO₂ нашей компании оказался значительно выше ожидаемого — 56 700 кг CO₂ в год. Разобравшись в деталях, мы поняли, что даже офисная компания с арендованными помещениями не остается в стороне от глобальной экологической проблемы.



Скриншот из презентации Е. Лукашенко

Это стало для нас ключевым моментом осознания, что устойчивое развитие — не просто декларация, а необходимость для ответственного бизнеса. Мы поняли, что нельзя просто «перевести» существующие процессы на язык ESG — необходимо действительно менять подход. Так родилась наша пятилетняя (2025 — 2030 гг.) стратегия снижения углеродного следа, включающая энергосбережение, высадку деревьев, оптимизацию офисных процессов и раздельный сбор отходов для сокращения выбросов CO₂ на 30%.

Этот опыт дал нам не только глубокое понимание ESG, но и четкое осознание, что каждый бизнес — вне зависимости от размера и отрасли — уже является частью экологической системы и влияет на окружающую среду.

ESG как инвестиция

Рассматривая ESG как стратегический инструмент, мы понимаем, что он приносит бизнесу ощутимые преимущества:

1. ESG как международный язык бизнеса

В последние годы ESG стал неотъемлемым элементом глобальной бизнес-среды. Компании во всем мире все чаще сталкиваются с требованиями устойчивого развития, поскольку инвесторы, партнеры и регуляторы ориентируются на эти критерии при принятии стратегических решений. Китай и Европейский Союз — две крупнейшие экономические зоны, активно продвигающие стандарты ESG в государственном и частном секторе. Белорусские компании могут продолжать реализовывать инициативы, соответствующие ESG-принципам: поддерживать сотрудников, внедрять энергоэффективные технологии, участвовать в социальных проектах. Однако если они не оформляют это в единую стратегию и не презентуют в формате ESG-отчетности, эти усилия могут оставаться незамеченными на международной арене.

Компании, которые осознанно заявляют о своем ESG-подходе, упрощают коммуникацию с глобальными партнерами, поскольку ESG — это общий деловой стандарт. Международные корпорации, финансовые институты, инвестиционные фонды анализируют ESG-метрики при выборе поставщиков, подрядчиков и бизнес-партнеров.

2. Участие в международных проектах

Компании, внедряющие ESG-стратегию, получают преимущество в доступе к международным партнерствам, грантам и инвестиционным программам. Ведущие финансовые институты, такие как Всемирный банк и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), поддерживают компании с ESG-отчетностью, предлагая гранты и финансирование на льготных условиях.

Кроме того, многие международные корпорации выбирают подрядчиков, ориентируясь на их ESG-показатели, что дает возможность для заключения контрактов и участия в глобальных цепочках поставок. В странах с жесткими стандартами устойчивого развития бизнес без ESG-стратегии сталкивается с ограничениями, в то время как компании, внедряющие ESG, получают конкурентные преимущества на международных рынках.



Скриншот из презентации Е. Лукашенко

3. Вступление в Глобальный договор ООН — мост к международному сотрудничеству

Некоторые международные компании могут воспринимать бизнес в Беларуси как рискованный. Они оценивают риски сотрудничества, не только исходя из внешних факторов, но и через понятные и признанные в мире источники информации. Одним из таких источников является Глобальный договор ООН — крупнейшая инициатива в области корпоративной устойчивости. Присоединение к Глобальному договору ООН позволяет белорусским компаниям выйти за рамки национального восприятия и стать частью международного бизнес-сообщества, демонстрируя свою приверженность принципам ответственного ведения бизнеса. Этот статус формирует репутацию компании не только в контексте страны, но и как организации, которая развивает принципы ESG, внедряет стандарты устойчивого развития и стремится к долгосрочной стабильности. Для многих зарубежных партнеров это является ключевым фактором при принятии решения о сотрудничестве.

«Сегодня компании, которые внедряют ESG-принципы, не только снижают риски, но и получают новые возможности для роста»

ESG — это не просто стандарт, а естественная эволюция бизнеса, который стремится быть устойчивым и перспективным. Это не жесткое требование, а возможность адаптироваться к меняющимся условиям, выстраивая долгосрочные и доверительные отношения с партнерами, клиентами и обществом. Сегодня компании, которые внедряют ESG-принципы, не только снижают риски, но и получают новые возможности для роста и укрепления своей позиции на рынке.

Для нас ESG стал стратегией. И чем глубже мы погружались в эту тему, тем яснее становилось: устойчивое развитие — это не формальность, а инвестиция в будущее. Оно помогает строить прочные отношения с международными партнерами, повышать доверие клиентов и привлекать инвестиции.





Юрий Никулин когда-то сказал: «Если каждый из нас сделает другого человека, хотя бы одного, счастливым, то все на земле будут счастливы». ESG — это тот же принцип в контексте бизнеса. Если каждая компания начнет осознанно подходить к своему влиянию на окружающий мир, социальную сферу и управление, мы вместе создадим более устойчивую и стабильную экономическую среду.

Мы готовы делиться своим опытом, помогать компаниям разбираться в ESG и внедрять его в свою деятельность. Будущее принадлежит тем, кто действует уже сегодня.