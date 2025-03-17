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Обновленные условия использования мобильной связи абонентами А1 в России: что полезно знать

17.03.2025 16:31 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness


С 1 марта стало комфортнее пользоваться услугами мобильной связи при поездке в Россию. А1 предлагает подробно разобраться, что это значит для абонентов.

Что нового?

Теперь, находясь на территории России, вы можете использовать:

  • 5 ГБ интернет-трафика (стоимость 1 ГБ в среднем 5 руб.);
  • 150 минут для входящих звонков;
  • до 150 исходящих минут для звонков из России в Беларусь при наличии минут во все/в другие сети в вашем тарифном плане.

Как это работает?

  • Минуты предоставляются на календарный месяц,
    5 ГБ интернет-трафика – на 30 дней (с момента первой интернет-сессии в России).
  • Если ваш тарифный план включает минуты на звонки в другие/во все сети, то 150 минут из них можно использовать при регистрации в сетях российских операторов для исходящих звонков из России в Беларусь. При этом если вы находитесь в домашней сети, то эти минуты расходуются для звонков на белорусские номера.

Обратите внимание: звонки из Беларуси в Россию – это международные звонки. Они оплачиваются по соответствующим тарифам.

Подготовка к поездке

Выполните несколько простых действий:

1. Проверьте наличие или активируйте услугу «Международный роуминг».

2.  Если вы намерены пользоваться мобильным интернетом, убедитесь в том, что:

  • У вас подключена услуга «Мобильный интернет»/ «Интернет для тарифного плана»;
  • Точка доступа (APN) настроена правильно;
  • В мобильном устройстве активирована функция передачи данных в роуминге.
     

3. Проверьте наличие или активируйте услугу «Международные звонки», это необходимо для совершения исходящих вызовов/ отправки SMS из России в Беларусь.

4. Проверьте настройки телефонного аппарата на предмет ограничений/запретов (например, запрет на совершение звонков и т.п.).

5. Ознакомьтесь с условиями вашего тарифного плана – проверьте, сколько минут на звонки во все/в другие сети в него включено, а также их остаток.

Удобство управления

Вся информация и управление услугами доступны в приложении «Мой А1».

Списание средств

Остаток минут и начисления обновляются по мере поступления информации в систему расчетов. Окончательная сумма может быть выставлена спустя некоторое время (до 30 дней).

Списание стоимости каждого интервала из 5 ГБ (в зависимости от объема использованного абонентом трафика) происходит поэтапно.

Если вы продолжаете пользоваться услугами сверх предусмотренного трафика (более 150 минут или 5 ГБ), начисления за них производятся по роуминговым тарифам. Подробнее можно узнать по ссылке.

Важно знать

- Вы можете использовать услуги в сети любого российского оператора. В приграничной зоне рекомендуется выбрать сеть в ручном (а не в автоматическом) режиме, чтобы избежать непроизвольной регистрации в сети гостевого оператора.

- Объем интернет-трафика зависит от того, как вы используете сервисы. Мессенджеры, социальные сети и другие приложения потребляют трафик в фоновом режиме. Проверьте настройки и скорректируйте их с учетом предстоящей поездки. Вне домашней сети контролируйте расходы и какой тип подключения вы используете (по Wi-Fi или в мобильной сети).

- При подключенном «SMS-роуминге» вам не будет доступна голосовая связь, но вы сможете использовать интернет-трафик «5 ГБ в России».

Актуальную информацию об услугах и каналы связи с компанией можно найти на официальном сайте А1.

 
 
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С 1 марта стало комфортнее пользоваться услугами мобильной связи при поездке в Россию. А1 предлагает подробно разобраться, что это значит для абонентов.
 
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