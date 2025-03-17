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Обновленные условия использования мобильной связи абонентами А1 в России: что полезно знать
17.03.2025 16:31 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
С 1 марта стало комфортнее пользоваться услугами мобильной связи при поездке в Россию. А1 предлагает подробно разобраться, что это значит для абонентов.
Что нового?
Теперь, находясь на территории России, вы можете использовать:
Как это работает?
Обратите внимание: звонки из Беларуси в Россию – это международные звонки. Они оплачиваются по соответствующим тарифам.
Подготовка к поездке
Выполните несколько простых действий:
1. Проверьте наличие или активируйте услугу «Международный роуминг».
2. Если вы намерены пользоваться мобильным интернетом, убедитесь в том, что:
3. Проверьте наличие или активируйте услугу «Международные звонки», это необходимо для совершения исходящих вызовов/ отправки SMS из России в Беларусь.
4. Проверьте настройки телефонного аппарата на предмет ограничений/запретов (например, запрет на совершение звонков и т.п.).
5. Ознакомьтесь с условиями вашего тарифного плана – проверьте, сколько минут на звонки во все/в другие сети в него включено, а также их остаток.
Удобство управления
Вся информация и управление услугами доступны в приложении «
Списание средств
Остаток минут и начисления обновляются по мере поступления информации в систему расчетов. Окончательная сумма может быть выставлена спустя некоторое время (до 30 дней).
Списание стоимости каждого интервала из 5 ГБ (в зависимости от объема использованного абонентом трафика) происходит поэтапно.
Если вы продолжаете пользоваться услугами сверх предусмотренного трафика (более 150 минут или 5 ГБ), начисления за них производятся по роуминговым тарифам. Подробнее можно узнать по
Важно знать
- Вы можете использовать услуги в сети любого российского оператора. В приграничной зоне рекомендуется выбрать сеть в ручном (а не в автоматическом) режиме, чтобы избежать непроизвольной регистрации в сети гостевого оператора.
- Объем интернет-трафика зависит от того, как вы используете сервисы. Мессенджеры, социальные сети и другие приложения потребляют трафик в фоновом режиме. Проверьте настройки и скорректируйте их с учетом предстоящей поездки. Вне домашней сети контролируйте расходы и какой тип подключения вы используете (по Wi-Fi или в мобильной сети).
- При подключенном «SMS-роуминге» вам не будет доступна голосовая связь, но вы сможете использовать интернет-трафик «5 ГБ в России».
Актуальную информацию об услугах и каналы связи с компанией можно найти на официальном сайте А1.
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С 1 марта стало комфортнее пользоваться услугами мобильной связи при поездке в Россию. А1 предлагает подробно разобраться, что это значит для абонентов.
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