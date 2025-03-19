Источник материала: ProBusiness



Елена Акулёнок. Фото предоставлены героиней статьи.

Елена Акулёнок получила диплом экономиста, но однажды поняла, что ее настоящая страсть не в цифрах, а в создании уютного пространства для семьи. Увлечение строительством началось с постройки дачи (сначала для родителей, затем и для себя), а закончилось основанием архитектурно-строительной компании «Гильдия домов». «Рынок типовых домов остается конкурентным и требует глубокого понимания как технических деталей, так и потребностей клиента. К счастью, опыт экономиста и знание людей помогают оптимизировать процессы», — считает Елена. «Про бизнес» поговорил с предпринимательницей о сложностях сферы и планах по развитию компании.

«Опыта в ведении бизнеса у меня совсем не было»

— Я экономист, закончила БГУ по специальности «Экономика и управление на предприятии» и около 4 лет проработала агентом в сфере недвижимости.

В 2016 году решила заняться постройкой дачи для родителей — у меня муж инженер-прораб, и я всегда с интересом рассматривала его проекты. Стала обстоятельно изучать эту тему, сама рисовала макеты. Знакомый архитектор перенес мой проект в Avtocad, а уже затем мы вдвоем с мужем воплощали мечту в реальность.

Конечно, на тот момент я ничего не понимала ни в инженерных сетях, ни в электрике, канализации и водоснабжении, поэтому на эти работы я искала сторонние организации. В итоге родительская дача построилась быстро, за год.





А в 2021 году мы решили «повторить» нашу авантюру и на этот раз построить дачу для нашей семьи. В этот раз стройка заняла почти 2 года — у нас уже был опыт, поэтому практически все, каждый квадратный метр, мы делали своими руками.

Когда у нас уже шел процесс «закрытия коробки», мы познакомились с соседом, который оказался руководителем компании по строительству домов. Мы разговорились, он очень удивился, что проект нашего дома я сделала сама. Слово за слово — он предложил попробовать сделать совместный бизнес, в котором я отвечала бы за готовые проекты, а он — за постройку домов.

Сперва я колебалась, ведь опыта в ведении бизнеса у меня совсем не было. Но потом решилась, так как мне очень нравится эта сфера. В январе 2023-го я открыла компанию и с головой погрузилась в процесс: изучала документы, читала, смотрела ролики, задавала вопросы — по сути, осваивала все с нуля.

Вот, что потребовалось для старта (возможно, это будет полезно начинающим компаниям):

1. Регистрация компании, выбор названия и направления. Мы назвались «Гильдия домов» и решили, что компания будет в основном заниматься продажей типовых проектов частных домов и коттеджей.

2. Поиск базы готовых проектов. Нам нужно было найти компанию, которая бы могла предложить базу таких проектов. Из большого списка мы выбрали российскую архитектурную компанию Z500, которая на рынке уже около 20 лет и работает в 22 странах мира.

Так что сейчас у нас более 1400 проектов и регулярно добавляем новые. Делаем ставку на практичные и доступные решения, ориентируясь на потребности современного человека: экологичные материалы, функциональные планировки и простота реализации проекта.





3. Организовать продвижение. Первым делом разработали сайт, завели соцсети, настроили контекстную и баннерную рекламу, заказали флаеры и буклеты.

Мы проанализировали соцсети конкурентов и увидели, что чаще всего там похожие фото домов. Мы решили отстроиться и стали записывать ролики с объяснениями этапов строительства и разных нюансов. Лучше всего смотрят «мультяшные» видео — с анимацией. Благодаря этому в аккаунте у нас уже более 8 тысяч подписчиков.

Сейчас у нас 80−90% клиентов приходят из поиска и социальных сетей, 10% приходят через сарафанного радио.

В штате у нас архитектор, инженер, конструктор, есть дизайнер на фрилансе, так что если клиент хочет внести изменения в типовой проект или сделать перепланировку (например, добавить или убрать окно, сделать окна «в пол» вместо обычных), то делаем это сами.





Многие заказчики-белорусы с недоверием относятся к покупке проектов удаленно, им нужно прийти в офис, обсудить все детали. Хотя мы можем все сделать онлайн — получить от заказчика данные, внести их в договор, получить оплату и выслать проект.

Стройка — это традиционно мужская сфера, и некоторых удивляет женщина-руководитель такой компании. Но, как ни странно, я всегда быстрее нахожу общий язык с мужчинами.

Чаще всего мы выполняем для наших клиентов работу «под ключ» — подбор участка, пакет документов для получении разрешения на строительство в Отделе архитектуры и строительства, выбор проекта и сама постройка дома (силами наших партнеров).

«Большинство клиентов принимают решение о покупке проекта за 2−3 дня»

Первый клиент пришел быстро — в тот же день, когда мы только запустили рекламу. Он купил типовой проект, попросив лишь поменять цветовую гамму фасада. Наш архитектор внес правки и подготовил весь пакет документов для согласования в исполкоме. За все клиент заплатил 1950 BYN (около $ 615 по курсу того времени). Сейчас типовые проекты стоят от $ 590 до $ 675 в эквиваленте — в зависимости от метража и сложности. Это и дома в классическом стиле, и шале (небольшая дача, в переводе «хижина пастуха»), и барнхаусы (архитектурный стиль, вдохновленный обликом амбара). Можно выбрать дом как на 30, так и на 300−400 «квадратов».

Прелесть типового проекта в том, что не нужно дополнительно выполнять какие-то расчеты. В проекте подобраны диаметр арматуры, марка бетона, сечение конструкций, сечение проводов, диаметр труб — все то, что выдержит необходимые нагрузки в процессе эксплуатации готового дома.

Чаще всего к нам обращаются люди 35−45 лет: топ-менеджеры, собственники бизнесов и айтишники. Часто это семейные пары. Бывает, что я узнаю о некоторых заказчиках больше, чем супруга или близкие люди: им они это не говорят, а мне могут сказать.





Кому-то удобно приехать в офис и за чашкой кофе обсудить нюансы, или мы можем встретиться в кафе в центре. Я могу взять планировку дома и приехать на участок заказчика: мы все расставим с колышками, определим, как наилучшим образом «посадить» дом на местности.

Большинство клиентов принимают решение о покупке проекта за 2−3 дня, но есть и те, кто думают несколько месяцев. Если клиенты долго не могут определиться с проектом, я составляю для них 10−15 рекомендуемых вариантов, чтобы немного «сузить круг» — выбирать из более чем тысячи вариантов действительно непросто.

В месяц у нас могут купить от 5 до 20 проектов. Маржинальность в зависимости от заказанной услуги составляет от 10% до 20%. Ярко выраженной сезонности мы не наблюдаем — зимой люди готовятся к весне, а весной и летом собираются «строить с колёс», осенью покупают проекты те, кто заранее планирует стройку.

Ошибки клиентов при планировании постройки дома: 1. «Хочу то, не знаю что». Часто клиенты приходят и говорят: «Я сам не знаю, что хочу». Так что на начальном этапе мы беседуем и я уточняю много деталей — чем клиент занимается и как проводит свободное время, какая у него семья, как планирует использовать дом, какое у него хобби. Это будет загородный дом для жизни или место, куда планируется приезжать по выходным? Из этой целостной картины у меня в голове складывается картинка, и на основании ее я предлагаю определенный проект дома. 2. Не думают на перспективу. Даже если заказчик сразу говорит: «Здравствуйте, мы выбрали проект, хотим его взять», я все равно уточняю нюансы, ведь дом — это не спонтанная покупка, он должен быть актуален и через 10, и через 20 лет. Поэтому после нашего общения люди начинают планировать, где поставят баню, где устроят детскую площадку, и задумываются над тем, будет ли солнце освещать открытую террасу. 3. Не думают про расположение дома на участке. Далеко не все задумываются, что дом нужно располагать не «окнами от соседей,» а в соответствии со сторонами света. Некоторые заказчики даже не знают, с какой стороны их участка восходит и заходит солнце. Бывало, что мы обсуждали предполагаемое расположение и оказывалось, что заказчики собрались строить дом глухой стеной к солнечной стороне. 4. Не думают про шумоизоляцию. При строительстве важно учесть, чтобы между основными комнатами (например, между спальней и детской) располагались «шумоизолирующие» помещения — например, санузел, гардероб или прачечная. 5. Не обращают внимания на этажность. Допустим, обращается заказчик в возрасте и хочет 2-этажный дом (думая, таким образом, сэкономить место на участке). Я объясняю: «Скорее всего, через 10−15 лет вам будет сложно ходить на второй этаж, вы не будете им пользоваться и это станет просто складом — вы точно готовы платить за дорогой чердак?». Та же ситуация с многодетными семьями — второй этаж предполагает лестницу, а это потенциальные травмы для малышей, поэтому лучше расположить все на одном уровне. В ситуациях, когда участок 5−6 соток, мы можем доработать и цокольный этаж, чтобы сэкономить пространство и не пришлось делать хозпостройку. Например, можно сделать подвал и спрятать там все коммуникации, организовать там котельную. Кто-то даже делает там зону бильярда или небольшую зону отдыха.

«Пока я сама общаюсь с клиентами — тут нужно чувствовать человека»

В начале мне было страшно: незнакомая сфера, ответственность… Но потом я поняла, что получаю удовольствие и от узнавания нового, и от общения с клиентами. Еще в работе с недвижимостью мне нравилось совмещать как работу в офисе, так и выездные консультации.





Я не давлю на людей, не тороплю из с покупкой. Сами клиенты говорят: «Вы же понимаете, мы не можем принять решение сразу, нам надо посмотреть и другие предложения на рынке» или «Вы не первые, кому я звоню». Конечно, я это понимаю. Большинство говорят, что выбирают нас именно за клиентоориентированный подход и искреннее желание помочь с правильным выбором, а не просто «продать неважно что». Поэтому пока я сама общаюсь с клиентами — тут нужно чувствовать человека.

Я уверена, что дом — это не просто необходимость, а отражение личности семьи. Поэтому главная задача компании на ближайшие годы — расширение ассортимента типовых проектов. Мы хотим предлагать решения на любой вкус: от компактных домов для молодых семей до просторных коттеджей для больших семей.

Кроме того, рассматриваем возможность индивидуального проектирования жилых домов — у нас есть база знаний и накопленный опыт, а также поддержка подрядчика по строительству домов.

Не менее важным направлением считаем улучшение клиентского сервиса. В частности, в планах создание виртуального тура по домам, чтобы каждый клиент смог «пройтись» по будущим комнатам, не выходя из своего дома.





Ещё один наш стратегический приоритет — экологичность и энергосбережение. Мы видим большой потенциал в разработке проектов, которые учитывают современные технологии: солнечные панели, системы умного дома и материалы с низким углеродным следом. Хотим, чтобы наши дома не только были комфортными, но и соответствовали вызовам времени.

Также думаем в сторону развития партнерства с производителями строительных материалов и подрядными организациями, что позволит оптимизировать затраты и сделать дома еще более доступными для широкой аудитории. Я уверена, что будущее нашего бизнеса — создание сообщества людей, которые выбирают уют, комфорт и разумный подход к строительству.