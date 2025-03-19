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Ждем участников «Стартап-марафона» Белагропромбанка!
19.03.2025 13:07 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Действующим стартапам и начинающим предпринимателям Беларуси мы хотим напомнить, что 1 марта Белагропромбанк запустил четвертый сезон Республиканской конкурсной программы «
На сегодня идет активный прием заявок для участия, и он открыт до 24 апреля текущего года.
Уважаемые друзья! Приглашаем вас принять участие в «Стартап-марафоне»!
Главная цель конкурсной программы «
«Стартап-марафон» — это насыщенная программа мероприятий, направленных на поддержку стартап-движения и малого инновационного предпринимательства, в которой могут себя проявить обладатели действующих стартапов Беларуси — руководители проектов или команда во главе с руководителем, а также начинающие предприниматели на стадии формирования бизнес-плана.
Программа и формат мероприятий построены так, что каждый участник марафона сможет не только развить и улучшить уже работающий проект, но и трансформировать его в более эффективный бизнес-кейс с возможностью коллаборации с иными успешными компаниями.
В текущем году «Стартап-марафон» проводится по двум основным номинациям:
В каждой номинации бизнес-проекты, руководителем которых является женщина, участвуют в специальных номинациях:
Победители в каждой номинации (за исключением специальных номинаций «Лучшая женская стартап-идея» и «Лучший женский бизнес») будут награждены дипломами победителя, ценными призами и денежными грантами в размере 250 базовых величин на команду проекта в номинации «Успешный старт» и 500 базовых величин на команду проекта в номинации «Эффективный бизнес-стартап».
Победители в специальных номинациях «Лучшая женская стартап-идея» и «Лучший женский бизнес» получат дипломы и ценные призы от организаторов.
Конкурсная программа проводится в 4 этапа:
В рамках образовательного этапа осуществляется валидация бизнес-идей, проверка их на жизнеспособность и разработка презентаций проектов. Все проекты в течение данного периода получают организационно-методическое сопровождение и менторинг от экспертов. В это время для участников марафона будут проводиться тренинги и практикумы по различной бизнес-тематике. В течение образовательных модулей команды изучат рынок потребителей, построят маркетинговую стратегию и стратегию продаж, проработают финансовую модель и адаптируют свой продукт под рынок. Те команды, которые успешно справятся с задачами, и пройдут экспертный отбор, примут участие в акселерационном этапе.
Акселерационный этап предусматривает рост проектов из стадии pre-seed/seed в раннюю стадию развития (Alpha-версия). Здесь участников ожидают лекции, воркшопы, мастер-классы, направленные на развитие навыков ведения своего дела и углубление знаний в разных областях бизнеса. Цель программы акселерации — проработать элементы бизнес-модели проектов для достижения финансовой устойчивости.
Финальным этапом «Стартап-марафона» станет республиканский DemoDay, на котором стартапы будут презентовать свои проекты перед экспертным советом конкурса, партнерами и потенциальными инвесторами. Это шанс получить инвестиции для дальнейшего развития стартапа или заключить контракт с крупной корпорацией.
Отметим, что
«
Уважаемые друзья — разработчики бизнес-проектов, действующие и начинающие предприниматели! Если у вас есть желание принять участие в конкурсной программе Белагропромбанка, заявку на участие в конкурсной программе и бизнес-проекты вы можете направить на электронный адрес
Ждем вас на «Стартап-марафоне» и желаем побед!
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Действующим стартапам и начинающим предпринимателям Беларуси мы хотим напомнить, что 1 марта Белагропромбанк запустил четвертый сезон Республиканской...
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