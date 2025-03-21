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В Минске завершился масштабный конкурс digital-идей. Победителями Хакатона МТС стали студенты БНТУ и МГЛУ

21.03.2025 11:25 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness


В Минске завершился трехдневный конкурс цифровых идей, который провели совместно МТС, БГУ и Парк высоких технологий. В общей сложности участниками Хакатона стали 42 команды студентов белорусских вузов. В финале 20 из них представили свои варианты по развитию «интернета вещей». Победителями признана команда студентов из БНТУ и МГЛУ. Они предложили концепт системы освещения на основе технологии NB-IoT.

В Хакатоне участвовали студенты ведущих учебных заведений Беларуси: БГУ, БНТУ, БГУИР, БГЭУ, БГТУ, университетов Витебска и Гродно. Это будущие программисты, инженеры, дизайнеры и маркетологи.


Участники разрабатывали прототип мобильного приложения для развития перспективного направления «интернет вещей». Для его применения широко используется технология NB-IoT — это стандарт связи для обмена данными между «умными» устройствами, который используют в таких сферах, как городская инфраструктура, транспорт, энергосбережение. Для МТС это один из важных векторов развития: у компании есть работающие кейсы и экспертиза по этой теме.


Победители предложили внедрить систему автоматизации и регулирования работы городского освещения на базе датчиков NB-IoT. Они могут фиксировать погодные изменения и активность движения на улице, регулируя работу фонарей. Данная инновация способна существенно сократить потребление энергии.


«Третий год подряд Хакатон МТС собирает самых амбициозных и креативных студентов страны. Для них это возможность реализовать свой потенциал, а компания МТС всегда готова поддержать свежие идеи и проекты. Миссия МТС — предоставлять белорусам современные услуги и инновационные сервисы. И мы рады, что результат конкурса, решение, которое ребята разработали, может стать нашим общим вкладом в развитие городов будущего и технологий в целом», — подчеркнул Владимир Козырь, Генеральный директор компании МТС.


Три дня стали настоящим мозговым штурмом: студенты общались с экспертами и менторами, слушали лекции от специалистов МТС и разрабатывали решения. Команды презентовали свои концепты профессионально, изучив возможные варианты внедрения NB-IoT на белорусском рынке, а также мировой опыт. Экспертное жюри отметило высокий уровень проработки задачи, поставленной перед участниками компанией МТС.




Конкурс digital-идей неизменно вызывает широкий интерес среди талантливой молодежи Беларуси: третий Хакатон для МТС стал самым масштабным, собрав более 200 человек. В предыдущие годы команды работали над мобильным приложением для интернет-магазина и контакт-центра МТС.

 
Теги: Витебск, Гродно
 
 
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В Минске завершился трехдневный конкурс цифровых идей, который провели совместно МТС, БГУ и Парк высоких технологий. В общей сложности участниками Хакатона стали...
 
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