713-е постановление изменят? МАРТ планирует существенно сократить перечень товаров, цены на которые регулируются

Источник материала: ProBusiness

Министерство антимонопольного регулирования и торговли сообщило , что «с учетом поручений Главы государства, данных на совещании 28 февраля 2025 года, предложений государственных органов и бизнеса» подготовлены изменения в постановление Совета Министров Беларуси от 19 октября 2022 года № 713 «О системе регулирования цен».

Планируется, в том числе:

существенно сократить перечень товаров, цены на которые регулируются;

предоставить право производителям устанавливать отпускные цены исходя из уровня рентабельности, сложившегося у предприятия в последние годы;

определить для отечественных товаров уровня торговой надбавки, как правило, не меньше, чем для импортной продукции.

«Предполагается, что планируемые изменения позволят значительно снизить административную нагрузку на производителей и торговлю, повысить их финансовые результаты, не оказав значительного влияния на изменение розничных цен для потребителей», — уточнили в МАРТ.