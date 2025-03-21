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713-е постановление изменят? МАРТ планирует существенно сократить перечень товаров, цены на которые регулируются

21.03.2025 14:49 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness


Министерство антимонопольного регулирования и торговли сообщило, что «с учетом поручений Главы государства, данных на совещании 28 февраля 2025 года, предложений государственных органов и бизнеса» подготовлены изменения в постановление Совета Министров Беларуси от 19 октября 2022 года № 713 «О системе регулирования цен».

Планируется, в том числе:

  • существенно сократить перечень товаров, цены на которые регулируются;
  • предоставить право производителям устанавливать отпускные цены исходя из уровня рентабельности, сложившегося у предприятия в последние годы;
  • определить для отечественных товаров уровня торговой надбавки, как правило, не меньше, чем для импортной продукции.

«Предполагается, что планируемые изменения позволят значительно снизить административную нагрузку на производителей и торговлю, повысить их финансовые результаты, не оказав значительного влияния на изменение розничных цен для потребителей», — уточнили в МАРТ.

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Министерство антимонопольного регулирования и торговли сообщило, что «с учетом поручений Главы государства, данных на совещании 28 февраля 2025 года, предложений...
 
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