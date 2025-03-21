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713-е постановление изменят? МАРТ планирует существенно сократить перечень товаров, цены на которые регулируются
21.03.2025 14:49 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Планируется, в том числе:
«Предполагается, что планируемые изменения позволят значительно снизить административную нагрузку на производителей и торговлю, повысить их финансовые результаты, не оказав значительного влияния на изменение розничных цен для потребителей», — уточнили в МАРТ.
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