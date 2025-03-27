Где и как покупать искусство в Беларуси, а также зачем это бизнесу

Источник материала: ProBusiness



Татьяна (справа) и Дарья Пушко. Фото из личного архива героинь.

Где и как покупать искусство в Беларуси? Какие есть риски в таких сделках? С чего стоит начинать, если человек делает первые шаги в арт-среде, чтобы ошибка не стоила очень дорого? Об этом «Про бизнес» рассказали Татьяна и Дарья Пушко, авторы и кураторы проекта Клуб интеллектуального досуга «Факультатив».

«При покупке или продаже в сфере искусства важен баланс художественного и коммерческого подхода»

— Где продается искусство в Беларуси?

Татьяна:

— Есть два главных канала продаж — напрямую у художника или через галерею. Преимущество покупки у художника — вы попадаете в мастерскую и знакомитесь с автором лично. У галереи другая сильная сторона — разнообразие представленных художников и техник. На арт-рынке галерея — это еще и гарант художественного уровня: авторы, которые оказались там, прошли отбор профессионала-галериста.

— Как устроен механизм сотрудничества галереи и художника?

Дарья:

— Каждая галерея выстраивает отношения со своими авторами на индивидуальных условиях. Как правило, галерея берет произведения у автора на реализацию и получает свой процент от проданных произведений. Он зависит от количества вложенных сил и средств.

— А что делает галерея для художника, кроме того, что показывает его произведение у себя в пространстве?

Татьяна:

— Это уже немало, так как это высвобождает художнику время на то, чтобы он занимался своими профессиональными задачами — созданием арт-объектов — и меньше тратил сил на организационные и менеджерские дела. А галерея располагает доступным публике пространством и сотрудниками, которые в любой момент могут проконсультировать желающего приобрести работу.

Когда у галереи и художника складывается долгосрочное сотрудничество, то галерея занимается его продвижением и развитием карьеры. Сюда входит проведение персональных выставок, издание каталогов, коммуникация с постоянными коллекционерами и привлечение новых, участие в арт-ярмарках, участие художника в арт-резиденциях и профессиональных событиях, которые повышают его уровень и, соответственно, ценность и цену работ. Галереи также обеспечивают грамотное и устойчивое ценообразование: такое, при котором стоимость произведения не занижена и не завышена, постоянно возрастает, а продажи не проседают. Здесь важен баланс художественного и коммерческого подхода.



Ирина Ясюкайть-Дударева. «Смотрящая через синее» II, 2023. «Жесты», 2024

— Как галереи отбирают авторов, которых будут показывать и продавать?

Дарья:

— У каждой галереи свои критерии отбора. И они отчасти объективны, потому что галеристы — это профессионалы арт-рынка. Они выбирают тех, кто релевантен их коллекционерам. А с другой стороны, субъективны, потому что у галериста тоже есть свой взгляд, свой вкус, свой фокус. Некоторые галереи даже формулируют свою миссию и свое видение, какого рода искусство они представляют. Например, есть те, которые специализируются на молодом искусстве — художниках до 40 лет (это международный стандарт молодого художника, — прим. «Про бизнес»). Другие работают только с графикой или только с фотографией.

«Мы всегда рекомендуем начинать с графики тем, у кого еще нет опыта приобретения искусства»

— Практический вопрос: в каких галереях Минска можно приобрести работы белорусских авторов?

Татьяна:

— Старейшая среди галерей нашей страны — «Мастацтва». Она была создана в 1948 году при Союзе художников и до сих пор принадлежит этой общественной организации. Раньше отбор был строгим: выставить на продажу свою работу мог даже не каждый член Союза художников, а лишь тот, кто пройдет отборочную комиссию, состоящую из профессионалов. Сейчас главный критерий для отбора автора — его профессиональное образование и художественный уровень произведений: работы любителей вы там не встретите. Зато можно приобрести картины музейных авторов: Щемелёва, Литвиновой, Кищенко, — тех, кто уже прошел проверку временем. Классиков и современников можно приобрести также в Галерее ДК. Там постоянно проводятся выставки как заслуженных мастеров, так и молодых выпускников Академии искусств.

Галерея АртПорт ориентирована не только на белорусов, но и на зарубежных покупателей, поэтому расположена в Президент-отеле. У нее есть пул авторов, с которыми она сотрудничает на долгосрочной основе, — это живописцы, графики, скульпторы.

Приходя на вернисаж в галерею, можно познакомиться с автором и узнать больше о той или иной работе, а галерист или менеджер галереи всегда готов проконсультировать насчет ее приобретения: начиная от стоимости и заканчивая упаковкой, доставкой и оформлением всех необходимых документов.



Татьяна Радивилко. «Солнечные ванны», 2024

— А какие документы сопровождают сделку?

Дарья:

— В галерее сделку сопровождают договор, счет, сертификат подлинности, который подписывает галерист, а иногда и художник, если это ныне живущий автор. Бывают случаи, что сертификат подписывает только галерея, потому что она уже является гарантом подлинности конкретной работы художника. Такие сертификаты выдают и белорусские галереи. Их может выдавать и автор самостоятельно, но такой документ не имеет юридической силы, скорее, символическую на арт-рынке и для упорядочивания коллекции.

— С чего начать, если человек приобретает искусство впервые и не готов расстаться с крупной суммой?

Татьяна:

— Мы всегда рекомендуем начинать с графики тем, у кого еще нет опыта приобретения искусства. Графика — это произведения искусства на бумаге: рисунки карандашом, пастелью, тушью, а также акварели, литографии, офорты. Как правило, графический лист художника доступнее, чем его же живопись или скульптура. Это связано с тем, что он меньше по масштабу и затраты на его создание ниже.



Константин Селиханов. «Два лица», литография, 2017

— По каким принципам стоит выбирать произведение искусства для приобретения?

Дарья:

— При покупке произведения человек руководствуется своим образованием и вкусом, а также пониманием, зачем ему эта работа. Мотивации бывают разными: подарок партнеру по бизнесу или близкому человеку, визуальный и смысловой акцент в собственное жилое или офисное пространство, пополнение коллекции или желание поддержать художника. Все это повлияет на то, какой работе отдать предпочтение. Понимание арт-рынка позволяет сделать наиболее правильный выбор, который будет откликаться эмоционально, интеллектуально и соответствовать финансовым возможностям — научиться этому балансу приходят к нам на курс «Школа коллекционера» .

— Есть ли еще способы, кроме своего опыта, образованности, погружения в контекст, совершить удачную сделку при покупке произведения искусства?

Татьяна:

— Всегда можно обратиться к арт-эдвайзеру. Это профессионал арт-поля, который обладает экспертизой и сетью контактов с галеристами, художниками, поэтому он владеет ситуацией. К нему с запросом может обратиться человек, который хочет либо с нуля начинать приобретать искусство, либо коллекционер, который хочет пополнять и развивать свою коллекцию.

Арт-эдвайзер помогает найти необходимые работы, дает комментарии, которые помогают сориентироваться, отвечает на вопросы покупателя, а зачастую сопровождает еще и саму сделку, чтобы она прошла гладко. И чтобы обе стороны — художник или галерея и коллекционер — остались рады этому сотрудничеству.

Бывает так, что человек подбирает себе предметы, особенно для первой покупки, отталкиваясь от того пространства, в котором он живет. Коллекционер самого высокого уровня, наоборот, свое пространство адаптирует под произведение искусства. Они для него первичны. Мы как арт-эдвайзеры сначала разбираемся в запросе человека, и тогда действуем, отталкиваясь от его мотивации.



Фото из личного архива

Иногда к арт-эдвайзеру за консультацией обращается компания. Бывает, что под их запросы создается специальное произведение искусства. Это не «портрет на заказ», а воплощение авторского замысла таким образом, чтобы он резонировал с ценностями компании, пространством, в котором будет располагаться произведение. Это уже арт-консалтинг, арт-коллаборация, в которой должно быть реализовано win-win партнерство и учтены интересы и художника, и бизнеса. Задача арт-консультанта в этом случае — услышать запрос компании, понять, какой посыл она хочет донести, их tone of voice, и найти художника, которому это будет органично и релевантно.