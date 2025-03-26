life:) запускает «Базовый» тариф

Источник материала: ProBusiness





Цифровой оператор life:) анонсировал тариф «Базовый». Он включает 2 ГБ интернета, 200 минут на звонки во все сети и 50 СМС. Это социальный тариф с базовым наполнением и доступной ценой. Преимущество тарифного плана от life:) — безлимит звонков внутри сети.

Подключиться на «Базовый» можно будет с 1 апреля. Абонентская плата в месяц — 7,9 рубля.

— Наше портфолио продуктов и услуг отличается доступностью и простотой использования. Мы руководствуемся тем, чтобы каждый житель Беларуси мог пользоваться диджитал-технологиями и быть на связи. Базовый тариф — это наш вклад в обеспечение доступности мобильной связи для всех. Уверен, тариф станет надежным выбором для пользователей, которые ищут простые и понятные решения, — комментирует Мурат Алтунташ, заместитель генерального директора по маркетингу цифрового оператора life:).

Интернет-трафика на тарифе будет достаточно для переписок в мессенджерах, работы карт и поиска маршрутов, проверки почты, периодической отправки фото и голосовых сообщений. В «Базовый» включены 200 минут во все сети и 50 СМС — стартовый набор для разговоров и важных уведомлений.

— «Базовый» в том числе отлично подойдёт как тариф для ребенка, — отмечают в компании. — У него выгодная цена, и, как с любым другим тарифом life:), на нём невозможно уйти в минус. Можно быть уверенным, что вы не увидите неожиданный «сюрприз» на балансе вашего ребёнка.

Тариф разработан на основании постановления Совета Министров от 31 декабря 2024 г. №1073, чтобы сделать мобильную связь более доступной для населения.

В сети life:) более 1,5 миллиона абонентов разных возрастных групп. Средний возраст абонента — 41 год, а 30% среди новых подключений — это пользователи старше 50 лет. Трафика на «Базовом» хватит, чтобы комфортно пользоваться связью и людям старшего возраста.

Напомним, что для пенсионеров и жителей страны, у которых есть льготы, life:) предлагает тариф «Льготный» со схожей «начинкой» за 4,50 руб/мес. Это 2 ГБ интернета, 200 минут в другие сети и безлимит минут внутри сети. На тарифе действует копилка минут — за минуты входящих звонков из других сетей начисляются минуты на исходящие, а неиспользованные ГБ переносятся на следующий месяц.