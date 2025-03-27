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Malimon Social Day: как еще социальным проектам в Беларуси находить поддержку для развития?
27.03.2025 16:31 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Как это было: энергия, эмоции и драйв
Пока зал заполнялся, участники оттачивали свои питчи. Очередь на входе подтверждала интерес – гости пришли поддержать проекты и найти вдохновение. Команды волновались, но общий настрой заряжал уверенностью. Открытие началось с мощного шоу барабанщиков, задавшего динамику на весь день.
Пока зал заполнялся зрителями, проекты уже оттачивали свои питчи. На входе стояла большая очередь людей - гости пришли поддержать молодые проекты и найти вдохновение для своих идей. Многие проекты не скрывали своего волнения, однако им помогал общий командный настрой.
Открытие мероприятия началось с эффектного появления шоу барабанщиков. Атмосфера драйва способствовала позитивному общению и новым знакомствам.
Основная программа состояла из коротких 3-минутных питчей проектов и обратной связи представителей компаний. Поэтому у каждого проекта не было времени на ошибку и за короткие сроки они должны были не только рассказать о проекте, но и заинтересовать компании в дальнейшем сотрудничестве.
Какие белорусские компании развивают корпоративную-социальную ответственность?
Представители 9 компаний поддержали социальные стартапы Malimon Social Day:
Первая пятерка проектов и “запрещенный прием”
Команду “Padzei” представил самый молодой питчер среди участников и зрителей. Никто не остался равнодушным! Как думаете, сколько ей лет?
После каждой пятерки выступлений зрители и эксперты голосовали за понравившийся проект, чтобы вручить “Приз зрительских симпатий”. В рамках первой пятерки наибольшее количество голосов собрал проект “Padzei”. Представитель компании МТС Мария Канасевич и партнёр не скучных ежедневников “Спружык” наградили проект памятными призами.
Перед презентацией проектов выступил главный редактор крупнейшего онлайн-портала о бизнесе probusiness.io Владислав Кулецкий. Портал активно работает над своим сервисом
В программе Malimon Social Day были реализованы новые подходы в проведении ивентов. Для участников был организован не просто нетворкинг, где люди в свободном формате общаются друг с другом, а масштабный мастер-класс с Кириллом Авдейчиком по эффективному нетворкингу. Участники узнали секреты самопрезентации, как устанавливать контакты и долгосрочные связи и сразу применяли это на практик
Вторую пятерку представили проекты:
По итогам голосования победителя этой пятерки определили проект - "Простые люди". Члены жюри отметили, что данный проект актуален, так как есть необходимость развивать у подростков ключевые навыки для успешного будущего.
В ходе спикер-сессии глава PR-группы компании МТС Мария Канасевич поделилась кейсами долгосрочных ESG-проектов. Среди самых известных примеров — инициатива по профилактике кибербуллинга #ИнтернетБезБуллинга и школа цифровой грамотности для людей старшего возраста #НаучиСвоихБлизких. Оба проекта давно вышли на национальный уровень, охватив тысячи белорусов.
Анна Драган, CSR Specialist Betera, рассказала о подходах к корпоративной социальной ответственности (КСО) компании, социальных направлениях, которые активно поддерживает их компания, и поделилась практическими инструментами, которые позволяют бизнесу интегрировать социальные проекты в стратегию развития и делать их не только полезными, но и экономически эффективными. Когда бизнес и социальные инициативы объединяются, рождаются действительно сильные решения.
Руководитель экосистемы Malimon Анна Шапёткина выступила с темой: “Алхимия успешного мероприятия”. Она раскрыла “секретную” формулу создания мероприятия для развития бизнеса и поделилась инструментами продвижения компаний через событийный маркетинг. Любая организация может обратиться к Malimon за реализацией инновационных и креативных форматов мероприятий.
Заключительный питчинг представили проекты:
Стартапы представили инновационные решения в сфере поддержки людей с ограниченными возможностями, платформы для ментального здоровья, образовательные инициативы и социальные технологии будущего. Особое внимание представители компании уделили центру креативных решений «Невидимый мир». Стоит обратить внимание, что этот проект уже имеет устойчивую бизнес-модель, которая помогает приносит прибыль. Этот проект служит успешным примером того, как социальная инициатива может помогать обществу и развиваться.
Заключительным акцентом программы Malimon Social Day стал переговорный поединок, где начинающий стартап и представитель крупного бизнеса, продемонстрировали ключевые тактики переговоров: привлечение финансирования, доказательства устойчивости бизнес-модели, выход на прибыльность без потери ценностей. Далее, под модерацией Антона Гарустовича, зрители сами попробовали себя в роли переговорщиков.
Специальный приз для участников мероприятия подготовил главный организационный партнер Betera. Грант в размере 3500 белорусских рублей для стартового развития получил проект “Шаг навстречу” - онлайн-сервис, который помогает людям с ограниченными возможностями найти персонального ассистента.
Malimon Social Day стало завершающим событием большого проекта экосистемы “Malimon”, посвященному развитию социально-ориентированных стартапов в Беларуси. На первом этапе, в рамках 2-х прошлогодних хакатонов, были отобраны 14 перспективных проектов, которые в дальнейшем прошли 2-х месячное обучение в акселераторе с менторами и трекерами. Проекты усилили свою бизнес-модель, провели глубокий анализ идей, протестировали их и на Malimon Social Day представили свои идеи ведущим компаниям, которые поддерживают КСО (корпоративную-социальную ответственность). Компании могут оказать поддержку проектам, внедрить их решения в свою программу КСО.
Впереди — новые коллаборации между компаниями и проектами, что откроет перед стартаперами новые возможности и перспективы роста. Мы будем следить за развитием представленных инициатив и оценивать влияние выступлений на их дальнейшее развитие.
Контактная информация для СМИ:
Полина Высоцкая
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Как это было: энергия, эмоции и драйв
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