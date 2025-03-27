ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Malimon Social Day: как еще социальным проектам в Беларуси находить поддержку для развития?

27.03.2025 16:31 — Разное | ProBusiness  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ProBusiness


Как это было: энергия, эмоции и драйв

Пока зал заполнялся, участники оттачивали свои питчи. Очередь на входе подтверждала интерес – гости пришли поддержать проекты и найти вдохновение. Команды волновались, но общий настрой заряжал уверенностью. Открытие началось с мощного шоу барабанщиков, задавшего динамику на весь день.

Пока зал заполнялся зрителями, проекты уже оттачивали свои питчи. На входе стояла большая очередь людей - гости пришли поддержать молодые проекты и найти вдохновение для своих идей. Многие проекты не скрывали своего волнения, однако им помогал общий командный настрой.

Открытие мероприятия началось с эффектного появления шоу барабанщиков. Атмосфера драйва способствовала позитивному общению и новым знакомствам.


Основная программа состояла из коротких 3-минутных питчей проектов и обратной связи  представителей компаний. Поэтому у каждого проекта не было времени на ошибку и за короткие сроки они должны были не только рассказать о проекте, но и заинтересовать компании в дальнейшем сотрудничестве.

Какие белорусские компании развивают корпоративную-социальную ответственность?

Представители 9 компаний поддержали социальные стартапы Malimon Social Day:

  • Betera - главный организационный партнер Malimon Social Day. Лидер беттинга и гемблинга в Беларуси
  • Ringo.by - ключевой партнер мероприятия. Компания по предоставлению автомобилей любого типа, марки и стоимости в лизинг
  • ООО “Эвериз Сервис” - компания по проектированию, поставке и монтажу систем вентиляции и кондиционирования промышленного назначения
  • REVERA law group - международная юридическая группа компаний, представленная в 9 странах мира
  • Белагропромбанк - один из ведущих финансовых институтов РБ,  который активно поддерживает развитие стартапов и инновационного предпринимательства
  • СООО "Мобильные ТелеСистемы" – телекоммуникационная компания, крупнейший мобильный оператор Беларуси по числу абонентов
  • 103.BY -  медицинский сервис, который создает digital-продукты по комплексному маркетингу и автоматизации.
  • ActiveCloud - ведущий облачный провайдер в Беларуси, предоставляющий комплексные решения для IT-задач бизнеса
  • VADAROD (ЗАО “Водород”) - создают инновационные IT-продукты и технологичные решения в сфере финтеха для улучшения качества жизни.


Первая пятерка проектов и “запрещенный прием”

  1. “Together” - приложение для связи волонтеров и людей, нуждающихся в помощи, таких как пожилые люди и люди с инвалидностью
  2. “Specialsmetter” - онлайн-платформа, которая помогает родителям детей с особенностями найти специалистов для коррекции и развития
  3. “Шаг навстречу” - онлайн-сервис, который помогает людям с ограниченными возможностями найти персонального ассистента, предоставляет им возможность обучения
  4. “Тачки” - сервис-агрегатор для быстрого нахождения авто
  5. “Padzei” - ассистент персональных ивентов для родителей и детей по всему миру

Команду “Padzei” представил самый молодой питчер среди участников и зрителей. Никто не остался равнодушным! Как думаете, сколько ей лет?

После каждой пятерки выступлений зрители и эксперты голосовали за понравившийся проект, чтобы вручить “Приз зрительских симпатий”. В рамках первой пятерки наибольшее количество голосов собрал проект “Padzei”. Представитель компании МТС Мария Канасевич и партнёр не скучных ежедневников  “Спружык” наградили проект памятными призами.

Перед презентацией проектов выступил главный редактор крупнейшего онлайн-портала о бизнесе probusiness.io Владислав Кулецкий. Портал активно работает над своим сервисом invest-probusiness.io для поиска инвестиций, партнеров и команды в свой проект. Данный сервис актуален не только для владельцев бизнеса, но и начинающих стартапов.


В программе Malimon Social Day были реализованы новые подходы в проведении ивентов. Для участников был организован не просто нетворкинг, где люди в свободном формате общаются друг с другом, а масштабный мастер-класс с Кириллом Авдейчиком по эффективному нетворкингу. Участники узнали секреты самопрезентации, как устанавливать контакты и долгосрочные связи и сразу применяли это на практик


Вторую пятерку представили  проекты:

  1. “БлагоДети” - Первая в Беларуси инновационная онлайн-платформа, которая соединяет родителей, детей и специалистов по развитию в едином цифровом пространстве
  2. “Доктор Кот” - приложение по созданию ветеринарного комьюнити, где ветеринары будут покупать обучение и услуги
  3. “Монетика” - универсальная интерактивная образовательная платформа, которая помогает пользователям всех возрастов развить финансовую грамотность
  4. “Простыя людзі” - это образовательный тренинговый центр, где подростки прокачивают личные и профессиональные навыки — от уверенности в себе  до управления личными финансами и создания своего бизнеса
  5. “Наш портал” - информационный ресурс, освещающий главные новости и события Беларуси и мира

По итогам голосования победителя этой пятерки определили проект - "Простые люди". Члены жюри отметили, что данный проект актуален, так как есть необходимость развивать у подростков ключевые навыки для успешного будущего.


В ходе спикер-сессии глава PR-группы компании МТС Мария Канасевич поделилась кейсами долгосрочных ESG-проектов. Среди самых известных примеров — инициатива по профилактике кибербуллинга #ИнтернетБезБуллинга и школа цифровой грамотности для людей старшего возраста #НаучиСвоихБлизких. Оба проекта давно вышли на национальный уровень, охватив тысячи белорусов.

Анна Драган, CSR Specialist Betera,  рассказала о подходах к корпоративной социальной ответственности (КСО) компании, социальных направлениях, которые активно поддерживает их компания, и поделилась практическими инструментами, которые позволяют бизнесу интегрировать социальные проекты в стратегию развития и делать их не только полезными, но и экономически эффективными. Когда бизнес и социальные инициативы объединяются, рождаются действительно сильные решения.


Руководитель экосистемы Malimon Анна Шапёткина выступила с темой: “Алхимия успешного мероприятия”. Она раскрыла “секретную” формулу создания мероприятия для развития бизнеса и поделилась инструментами продвижения компаний через событийный маркетинг. Любая организация может обратиться к Malimon за реализацией инновационных и креативных форматов мероприятий. 


Заключительный питчинг представили проекты:

  1. Helena - AI-помощник для управления эмоциями и повышения личной эффективности
  2. Tezam - конструктор для быстрого сбора mini-app Telegram подразумевающие реализацию товаров, оказание услуг
  3. Школа волейбола Like Volley - физкультурно-оздоровительные занятия по волейболу, направленные на развитие личностных качеств и построение дружественных межличностных отношений
  4. Центр креативных решений «Невидимый мир» - новая концепция проведения тренингов, квестов, концертов и других мероприятий в абсолютной темноте

Стартапы представили инновационные решения в сфере поддержки людей с ограниченными возможностями, платформы для ментального здоровья, образовательные инициативы и социальные технологии будущего. Особое внимание представители компании уделили центру креативных решений «Невидимый мир». Стоит обратить внимание, что этот проект уже имеет устойчивую бизнес-модель, которая помогает приносит прибыль. Этот проект  служит успешным примером того, как социальная инициатива может помогать обществу и развиваться.

Заключительным акцентом программы  Malimon Social Day стал переговорный поединок, где начинающий стартап и представитель крупного бизнеса, продемонстрировали ключевые тактики переговоров: привлечение финансирования, доказательства устойчивости бизнес-модели, выход на прибыльность без потери ценностей. Далее, под модерацией Антона Гарустовича, зрители сами попробовали себя в роли переговорщиков.


Специальный приз для участников мероприятия подготовил главный организационный партнер Betera. Грант в размере 3500 белорусских рублей для стартового развития получил проект “Шаг навстречу” - онлайн-сервис, который помогает людям с ограниченными возможностями найти персонального ассистента.


Malimon Social Day стало завершающим событием большого проекта экосистемы “Malimon”, посвященному развитию социально-ориентированных стартапов в Беларуси.  На первом этапе, в рамках 2-х прошлогодних хакатонов, были отобраны 14 перспективных проектов, которые в дальнейшем прошли 2-х месячное обучение в акселераторе с менторами и трекерами. Проекты усилили свою бизнес-модель, провели глубокий анализ идей, протестировали их и на Malimon Social Day  представили свои идеи ведущим компаниям, которые поддерживают КСО (корпоративную-социальную ответственность). Компании могут оказать поддержку проектам, внедрить их решения в свою программу КСО.


Впереди — новые коллаборации между компаниями и проектами, что откроет перед стартаперами новые возможности и перспективы роста. Мы будем следить за развитием представленных инициатив и оценивать влияние выступлений на их дальнейшее развитие.

Контактная информация для СМИ:

Полина Высоцкая
pr-менеджер проектов Malimon Ecosystem
+375447945571 (viber)
+375336523817 (телеграм)
pr@malimon.com
Сайт мероприятия

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Пропущенный звонок = потерянный доход. Как Виртуальная АТС помогает бизнесу расти и экономить
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика