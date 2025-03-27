Malimon Social Day: как еще социальным проектам в Беларуси находить поддержку для развития?

Источник материала: ProBusiness

Как это было: энергия, эмоции и драйв

Пока зал заполнялся, участники оттачивали свои питчи. Очередь на входе подтверждала интерес – гости пришли поддержать проекты и найти вдохновение. Команды волновались, но общий настрой заряжал уверенностью. Открытие началось с мощного шоу барабанщиков, задавшего динамику на весь день.

Пока зал заполнялся зрителями, проекты уже оттачивали свои питчи. На входе стояла большая очередь людей - гости пришли поддержать молодые проекты и найти вдохновение для своих идей. Многие проекты не скрывали своего волнения, однако им помогал общий командный настрой.

Открытие мероприятия началось с эффектного появления шоу барабанщиков. Атмосфера драйва способствовала позитивному общению и новым знакомствам.





Основная программа состояла из коротких 3-минутных питчей проектов и обратной связи представителей компаний. Поэтому у каждого проекта не было времени на ошибку и за короткие сроки они должны были не только рассказать о проекте, но и заинтересовать компании в дальнейшем сотрудничестве.

Какие белорусские компании развивают корпоративную-социальную ответственность?

Представители 9 компаний поддержали социальные стартапы Malimon Social Day:

Betera - главный организационный партнер Malimon Social Day. Лидер беттинга и гемблинга в Беларуси

Ringo.by - ключевой партнер мероприятия. Компания по предоставлению автомобилей любого типа, марки и стоимости в лизинг

ООО “Эвериз Сервис” - компания по проектированию, поставке и монтажу систем вентиляции и кондиционирования промышленного назначения

REVERA law group - международная юридическая группа компаний, представленная в 9 странах мира

Белагропромбанк - один из ведущих финансовых институтов РБ, который активно поддерживает развитие стартапов и инновационного предпринимательства

СООО "Мобильные ТелеСистемы" – телекоммуникационная компания, крупнейший мобильный оператор Беларуси по числу абонентов

103.BY - медицинский сервис, который создает digital-продукты по комплексному маркетингу и автоматизации.

ActiveCloud - ведущий облачный провайдер в Беларуси, предоставляющий комплексные решения для IT-задач бизнеса

VADAROD (ЗАО “Водород”) - создают инновационные IT-продукты и технологичные решения в сфере финтеха для улучшения качества жизни.





Первая пятерка проектов и “запрещенный прием”

“Together” - приложение для связи волонтеров и людей, нуждающихся в помощи, таких как пожилые люди и люди с инвалидностью “Specialsmetter” - онлайн-платформа, которая помогает родителям детей с особенностями найти специалистов для коррекции и развития “Шаг навстречу” - онлайн-сервис, который помогает людям с ограниченными возможностями найти персонального ассистента, предоставляет им возможность обучения “Тачки” - сервис-агрегатор для быстрого нахождения авто “Padzei” - ассистент персональных ивентов для родителей и детей по всему миру

Команду “Padzei” представил самый молодой питчер среди участников и зрителей. Никто не остался равнодушным! Как думаете, сколько ей лет?

После каждой пятерки выступлений зрители и эксперты голосовали за понравившийся проект, чтобы вручить “Приз зрительских симпатий”. В рамках первой пятерки наибольшее количество голосов собрал проект “Padzei”. Представитель компании МТС Мария Канасевич и партнёр не скучных ежедневников “Спружык” наградили проект памятными призами.

Перед презентацией проектов выступил главный редактор крупнейшего онлайн-портала о бизнесе probusiness.io Владислав Кулецкий. Портал активно работает над своим сервисом invest-probusiness.io для поиска инвестиций, партнеров и команды в свой проект. Данный сервис актуален не только для владельцев бизнеса, но и начинающих стартапов.





В программе Malimon Social Day были реализованы новые подходы в проведении ивентов. Для участников был организован не просто нетворкинг, где люди в свободном формате общаются друг с другом, а масштабный мастер-класс с Кириллом Авдейчиком по эффективному нетворкингу. Участники узнали секреты самопрезентации, как устанавливать контакты и долгосрочные связи и сразу применяли это на практик





Вторую пятерку представили проекты:

“БлагоДети” - Первая в Беларуси инновационная онлайн-платформа, которая соединяет родителей, детей и специалистов по развитию в едином цифровом пространстве “Доктор Кот” - приложение по созданию ветеринарного комьюнити, где ветеринары будут покупать обучение и услуги “Монетика” - универсальная интерактивная образовательная платформа, которая помогает пользователям всех возрастов развить финансовую грамотность “Простыя людзі” - это образовательный тренинговый центр, где подростки прокачивают личные и профессиональные навыки — от уверенности в себе до управления личными финансами и создания своего бизнеса “Наш портал” - информационный ресурс, освещающий главные новости и события Беларуси и мира

По итогам голосования победителя этой пятерки определили проект - "Простые люди". Члены жюри отметили, что данный проект актуален, так как есть необходимость развивать у подростков ключевые навыки для успешного будущего.





В ходе спикер-сессии глава PR-группы компании МТС Мария Канасевич поделилась кейсами долгосрочных ESG-проектов. Среди самых известных примеров — инициатива по профилактике кибербуллинга #ИнтернетБезБуллинга и школа цифровой грамотности для людей старшего возраста #НаучиСвоихБлизких. Оба проекта давно вышли на национальный уровень, охватив тысячи белорусов.

Анна Драган, CSR Specialist Betera, рассказала о подходах к корпоративной социальной ответственности (КСО) компании, социальных направлениях, которые активно поддерживает их компания, и поделилась практическими инструментами, которые позволяют бизнесу интегрировать социальные проекты в стратегию развития и делать их не только полезными, но и экономически эффективными. Когда бизнес и социальные инициативы объединяются, рождаются действительно сильные решения.





Руководитель экосистемы Malimon Анна Шапёткина выступила с темой: “Алхимия успешного мероприятия”. Она раскрыла “секретную” формулу создания мероприятия для развития бизнеса и поделилась инструментами продвижения компаний через событийный маркетинг. Любая организация может обратиться к Malimon за реализацией инновационных и креативных форматов мероприятий.





Заключительный питчинг представили проекты:

Helena - AI-помощник для управления эмоциями и повышения личной эффективности Tezam - конструктор для быстрого сбора mini-app Telegram подразумевающие реализацию товаров, оказание услуг Школа волейбола Like Volley - физкультурно-оздоровительные занятия по волейболу, направленные на развитие личностных качеств и построение дружественных межличностных отношений Центр креативных решений «Невидимый мир» - новая концепция проведения тренингов, квестов, концертов и других мероприятий в абсолютной темноте

Стартапы представили инновационные решения в сфере поддержки людей с ограниченными возможностями, платформы для ментального здоровья, образовательные инициативы и социальные технологии будущего. Особое внимание представители компании уделили центру креативных решений «Невидимый мир». Стоит обратить внимание, что этот проект уже имеет устойчивую бизнес-модель, которая помогает приносит прибыль. Этот проект служит успешным примером того, как социальная инициатива может помогать обществу и развиваться.

Заключительным акцентом программы Malimon Social Day стал переговорный поединок, где начинающий стартап и представитель крупного бизнеса, продемонстрировали ключевые тактики переговоров: привлечение финансирования, доказательства устойчивости бизнес-модели, выход на прибыльность без потери ценностей. Далее, под модерацией Антона Гарустовича, зрители сами попробовали себя в роли переговорщиков.





Специальный приз для участников мероприятия подготовил главный организационный партнер Betera. Грант в размере 3500 белорусских рублей для стартового развития получил проект “Шаг навстречу” - онлайн-сервис, который помогает людям с ограниченными возможностями найти персонального ассистента.





Malimon Social Day стало завершающим событием большого проекта экосистемы “Malimon”, посвященному развитию социально-ориентированных стартапов в Беларуси. На первом этапе, в рамках 2-х прошлогодних хакатонов, были отобраны 14 перспективных проектов, которые в дальнейшем прошли 2-х месячное обучение в акселераторе с менторами и трекерами. Проекты усилили свою бизнес-модель, провели глубокий анализ идей, протестировали их и на Malimon Social Day представили свои идеи ведущим компаниям, которые поддерживают КСО (корпоративную-социальную ответственность). Компании могут оказать поддержку проектам, внедрить их решения в свою программу КСО.





Впереди — новые коллаборации между компаниями и проектами, что откроет перед стартаперами новые возможности и перспективы роста. Мы будем следить за развитием представленных инициатив и оценивать влияние выступлений на их дальнейшее развитие.

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