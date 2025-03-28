Visa Extra объединяет лидеров рынка: в Минске прошло эксклюзивное мероприятие для партнеров платформы лояльности Visa

Источник материала: ProBusiness

25 марта Минск стал площадкой для встречи 70 ключевых партнеров платформы лояльности Visa Extra в Беларуси. Мероприятие, организованое компанией Visa, объединило ведущие белорусские компании, сотрудничающие с платформой Visa Extra и программой «Мир Привелегий», которые предлагают массовые и премиальные предложения, а также привелегии для владельцев бизнес-карт.

Представители Visa подытожили результаты работы платформы, подчеркнув ключевые успехи, значимые достижения и успешные запуски. Они также представили новые перспективы для партнеров, открывающие дополнительные возможности для развития и сотрудничества. Участники мероприятия смогли не только обсудить итоги и поделиться своим опытом, но и определить направления для дальнейшего укрепления партнерских активностей.





Кульминацией вечера стала церемония вручения Visa Extra Awards, в рамках которой были отмечены 20 самых активных партнеров, внесших значительный вклад в развитие экосистемы.

Компания Visa продолжает оставаться надежным партнером, поддерживая развитие бизнеса своих клиентов благодаря совершенствованию платежной экосистемы и внедрению инновационных технологий, создавая новые горизонты для совместного роста и достижения общих целей.





«Visa активно развивает рынок Беларуси, расширяя портфель инновационных цифровых решений и укрепляя лояльность клиентов через обогащение карточных продуктов Visa эксклюзивными преимуществами. Сегодня мы с уверенностью можем утверждать, что платформа Visa Extra стала успешной основой для реализации этой стратегии.

За последние годы Visa Extra заслужила высокую узнаваемость среди банков и мерчантов, а также завоевала доверие и любовь держателей карт. Это наш флагманский продукт на рынке, который позволил значительно расширить спектр предложений для клиентов Visa. С момента запуска платформы мы смогли поработать с 520 партнерами, итегрировав 1800 предложений в категориях масс, премиум и бизнес для выгодных ежедневных покупок, сезонных акций, активного отдыха, незабываемого шопинга. Мы продолжаем развивать и инвестировать в платформу — в продукт и его продвижение», - прокомментировал Александр Яблуновский, вицепрезидент по продуктам и решениям Visa в Украине, Грузии, странах СНГ и Юго-Восточной Европы.