ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Visa Extra объединяет лидеров рынка: в Минске прошло эксклюзивное мероприятие для партнеров платформы лояльности Visa

28.03.2025 18:13 — Разное | ProBusiness  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ProBusiness


25 марта Минск стал площадкой для встречи 70 ключевых партнеров платформы лояльности Visa Extra в Беларуси. Мероприятие, организованое компанией Visa, объединило ведущие белорусские компании, сотрудничающие с платформой Visa Extra и программой «Мир Привелегий», которые предлагают массовые и премиальные предложения, а также привелегии для владельцев бизнес-карт.

Представители Visa подытожили результаты работы платформы, подчеркнув ключевые успехи, значимые достижения и успешные запуски. Они также представили новые перспективы для партнеров, открывающие дополнительные возможности для развития и сотрудничества. Участники мероприятия смогли не только обсудить итоги и поделиться своим опытом, но и определить направления для дальнейшего укрепления партнерских активностей.


Кульминацией вечера стала церемония вручения Visa Extra Awards, в рамках которой были отмечены 20 самых активных партнеров, внесших значительный вклад в развитие экосистемы.

Компания Visa продолжает оставаться надежным партнером, поддерживая развитие бизнеса своих клиентов благодаря совершенствованию платежной экосистемы и внедрению инновационных технологий, создавая новые горизонты для совместного роста и достижения общих целей.


«Visa активно развивает рынок Беларуси, расширяя портфель инновационных цифровых решений и укрепляя лояльность клиентов через обогащение карточных продуктов Visa эксклюзивными преимуществами. Сегодня мы с уверенностью можем утверждать, что платформа Visa Extra стала успешной основой для реализации этой стратегии.

За последние годы Visa Extra заслужила высокую узнаваемость среди банков и мерчантов, а также завоевала доверие и любовь держателей карт. Это наш флагманский продукт на рынке, который позволил значительно расширить спектр предложений для клиентов Visa. С момента запуска платформы мы смогли поработать с 520 партнерами, итегрировав 1800 предложений в категориях масс, премиум и бизнес для выгодных ежедневных покупок, сезонных акций, активного отдыха, незабываемого шопинга. Мы продолжаем развивать и инвестировать в платформу — в продукт и его продвижение», - прокомментировал Александр Яблуновский, вицепрезидент по продуктам и решениям Visa в Украине, Грузии, странах СНГ и Юго-Восточной Европы.

Информация о компании Visa:

Visa (NYSE: V) — мировой лидер в индустрии электронных платежей, который ежегодно способствует проведению транзакций между потребителями, бизнесом, финансовыми и государственными организациями в более чем 200 странах и территориях. Наша миссия — объединить мир с помощью инновационной, удобной, надежной и безопасной платежной сети, чтобы способствовать процветанию потребителей, бизнеса и экономики. Мы убеждены, что расширение доступа к экономике для всех помогает улучшить благосостояние людей по всему миру и станет основой для глобального движения денег в будущем. Узнайте больше на сайте Visa.com

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
25 марта Минск стал площадкой для встречи 70 ключевых партнеров платформы лояльности Visa Extra в Беларуси. Мероприятие, организованое компанией Visa, объединило ведущие...
 
Новости дня
Новости разные
 
Бизнес без ограничений по платежам и географии? С Приорбанком это реально
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика